Додано: Нед 02 лют, 2025 14:55

smdtranz написав: tester7336 написав: smdtranz написав: израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие. израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.



это кого 25% ?

ВВП или бюджета? это кого 25% ?ВВП или бюджета?



там вроде написано)

или для вас это открытие?







понимаю, нынешним евро-куколдам проще начать учить русский, арабский и китайский, чем начать работать и заниматься обороной. но наш пример должен был быть показательным, может начнут шевелить мозгами там вроде написано)или для вас это открытие?понимаю, нынешним евро-куколдам проще начать учить русский, арабский и китайский, чем начать работать и заниматься обороной. но наш пример должен был быть показательным, может начнут шевелить мозгами

как минимум вы уже соврали про то, что под 25% не одно десятилетие.а как максимум вы умолчали сколько шло им помощи когда у них был такой процент отчислений. потому что хоть на пике и было 30% в отношении к ввп но они могли быть профинансированы не с своего кармана.банально берем Украину за 2021 год.ВВП = 5 459 574 млн. грн.Бюджет по расходам = 1 490 258 млн. грн.Бюджет по доходам = 1 296 852т.е. ВЕСЬ наш расходный бюджет это 27% от ввп. а по доходам и того меньше 24%.а вы хотите 30% на военку от ввп?вы точно не знаете как пользоваться калькулятором. или вы хотите на подсосе несколько десятилетий? наши партнеры дали согласие? не путайте нас и Израиль.