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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12339123401234112342

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:49

Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
----------
Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:51

  konstantin kirovograd написав:Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
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Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:

А шо теперішні?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:51

  konstantin kirovograd написав:Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
----------
Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:

мультіфункціанальна лапіта,
як казали колись і в "п-у і в СА"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:55

  flyman написав:
  konstantin kirovograd написав:Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
----------
Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:

мультіфункціанальна лапіта,
як казали колись і в "п-у і в СА"

Нарешті зʼявилась зброя яка зацікавила Флаймана
А так переживав що «лише до літа». Ні, взимку отримає довгоочікуване.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:55

  smdtranz написав:
  tester7336 написав:
  smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.


это кого 25% ?
ВВП или бюджета? :mrgreen:


там вроде написано)
или для вас это открытие?

Зображення

понимаю, нынешним евро-куколдам проще начать учить русский, арабский и китайский, чем начать работать и заниматься обороной. но наш пример должен был быть показательным, может начнут шевелить мозгами


как минимум вы уже соврали про то, что под 25% не одно десятилетие.
а как максимум вы умолчали сколько шло им помощи когда у них был такой процент отчислений. потому что хоть на пике и было 30% в отношении к ввп но они могли быть профинансированы не с своего кармана.
банально берем Украину за 2021 год.
ВВП = 5 459 574 млн. грн.
Бюджет по расходам = 1 490 258 млн. грн.
Бюджет по доходам = 1 296 852
т.е. ВЕСЬ наш расходный бюджет это 27% от ввп. а по доходам и того меньше 24%.
а вы хотите 30% на военку от ввп?
вы точно не знаете как пользоваться калькулятором. или вы хотите на подсосе несколько десятилетий? наши партнеры дали согласие? не путайте нас и Израиль.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:04

  flyman написав:
  konstantin kirovograd написав:Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
----------
Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:

мультіфункціанальна лапіта,
як казали колись і в "п-у і в СА"

Лапита- это ноухао пана Азирова, яку він ніколи не тримав у руках
СА зрозумів мабуть шо це мабуть саветская армия а шо п-у ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:05

  shapo написав:
  Letusrock написав:
  shapo написав:Посмотри на географическую карту. Израиль окружён враждебными арабскими странами,а при начале войны аэропорт Бен Гуриона закрывается

а пароми?
P.S. Тобто якби враждєбна Білорусь завтра анексувала Польшу, SK, HU, RO та Молдову то наші б відразу кордони відкрили? по аналогії)) І зараз мусять тримати їх закритими із-за черезмірної "невраждєбності" західних сусідів

В море топить корабли ещё проще чем сбивать самолёты.
Паромов не видел

У мене сусід по гаражу працює на паромі в Ізраїлі.
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