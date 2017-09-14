Додано: Нед 02 лют, 2025 15:08

tester7336



что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла

чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться.

ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.



ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике

а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?





по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.

это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов. сейчас к ЕС присоединяются не ради идеи и общего блага для человечества, а ради нахаляву пожрать за счет векового капитала богатых стран. и скоро эта лафа иссякнет, если не будет перемен.

а сейчас там каждый сам за себя, нет синергии в этих расходах на армию.



та и Украине нужна идея, если хотим остаться независимой страной. иначе люди не видят смысла тут жить и рожать