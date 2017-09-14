Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
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Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати
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Додано: Нед 02 лют, 2025 14:49
Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
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Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:51
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:51
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:55
Нарешті зʼявилась зброя яка зацікавила Флаймана
А так переживав що «лише до літа». Ні, взимку отримає довгоочікуване.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:55
как минимум вы уже соврали про то, что под 25% не одно десятилетие.
а как максимум вы умолчали сколько шло им помощи когда у них был такой процент отчислений. потому что хоть на пике и было 30% в отношении к ввп но они могли быть профинансированы не с своего кармана.
банально берем Украину за 2021 год.
ВВП = 5 459 574 млн. грн.
Бюджет по расходам = 1 490 258 млн. грн.
Бюджет по доходам = 1 296 852
т.е. ВЕСЬ наш расходный бюджет это 27% от ввп. а по доходам и того меньше 24%.
а вы хотите 30% на военку от ввп?
вы точно не знаете как пользоваться калькулятором. или вы хотите на подсосе несколько десятилетий? наши партнеры дали согласие? не путайте нас и Израиль.
Додано: Нед 02 лют, 2025 15:04
Лапита- это ноухао пана Азирова, яку він ніколи не тримав у руках
СА зрозумів мабуть шо це мабуть саветская армия а шо п-у ?
Додано: Нед 02 лют, 2025 15:05
У мене сусід по гаражу працює на паромі в Ізраїлі.
Додано: Нед 02 лют, 2025 15:08
tester7336
что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла
чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться.
ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.
ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике
а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?
по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.
это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов. сейчас к ЕС присоединяются не ради идеи и общего блага для человечества, а ради нахаляву пожрать за счет векового капитала богатых стран. и скоро эта лафа иссякнет, если не будет перемен.
а сейчас там каждый сам за себя, нет синергии в этих расходах на армию.
та и Украине нужна идея, если хотим остаться независимой страной. иначе люди не видят смысла тут жить и рожать
Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 02 лют, 2025 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 15:26
как чудесно. фраза под 25% это оказывается 15-30%
вам нужно срочно в минфин на работу - вы там любую цифру поясните.
ну и вы не ответили на главное - сколько шло им помощи в то время когда они на военку отдавали "под 25%" ?
ЗЫ
вот график. государственные расходы в 1975 году были 80% от ввп. вам это пустой звук?
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 15:27
всегда не понимал сравнения и пример на этой ветке войны Украины и соссии с войной в Израиле.Вы хоть посмотрите с кем они там бадаються-Сектор газа 360 квадратных километров а противостоят им челики в тапках на мопедах делающие ракеты из труб в гаражах. Вот если бы они реально с Ираном хотябы закусились то тогда бы и посмотрели бы мы.
Плюс вы не равняйте безаговорочную поддержку НАТО Израилю(как они сбили все ракеты с Ирана) и то что нам тыкают в половине случаев списаное барахло.
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