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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123401234112342123431234412345>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:49

Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
----------
Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:51

  konstantin kirovograd написав:Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
----------
Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:

А шо теперішні?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:51

  konstantin kirovograd написав:Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
----------
Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:

мультіфункціанальна лапіта,
як казали колись і в "п-у і в СА"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:55

  flyman написав:
  konstantin kirovograd написав:Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
----------
Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:

мультіфункціанальна лапіта,
як казали колись і в "п-у і в СА"

Нарешті зʼявилась зброя яка зацікавила Флаймана
А так переживав що «лише до літа». Ні, взимку отримає довгоочікуване.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:55

  smdtranz написав:
  tester7336 написав:
  smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.


это кого 25% ?
ВВП или бюджета? :mrgreen:


там вроде написано)
или для вас это открытие?

Зображення

понимаю, нынешним евро-куколдам проще начать учить русский, арабский и китайский, чем начать работать и заниматься обороной. но наш пример должен был быть показательным, может начнут шевелить мозгами


как минимум вы уже соврали про то, что под 25% не одно десятилетие.
а как максимум вы умолчали сколько шло им помощи когда у них был такой процент отчислений. потому что хоть на пике и было 30% в отношении к ввп но они могли быть профинансированы не с своего кармана.
банально берем Украину за 2021 год.
ВВП = 5 459 574 млн. грн.
Бюджет по расходам = 1 490 258 млн. грн.
Бюджет по доходам = 1 296 852
т.е. ВЕСЬ наш расходный бюджет это 27% от ввп. а по доходам и того меньше 24%.
а вы хотите 30% на военку от ввп?
вы точно не знаете как пользоваться калькулятором. или вы хотите на подсосе несколько десятилетий? наши партнеры дали согласие? не путайте нас и Израиль.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:04

  flyman написав:
  konstantin kirovograd написав:Дружина колишнього міністра Кулеби відкриє магазин для дорослих
----------
Наразі Кулеба крім лапат щоб відбиватися від кацапів буде ще і самотики давати :lol:

мультіфункціанальна лапіта,
як казали колись і в "п-у і в СА"

Лапита- это ноухао пана Азирова, яку він ніколи не тримав у руках
СА зрозумів мабуть шо це мабуть саветская армия а шо п-у ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:05

  shapo написав:
  Letusrock написав:
  shapo написав:Посмотри на географическую карту. Израиль окружён враждебными арабскими странами,а при начале войны аэропорт Бен Гуриона закрывается

а пароми?
P.S. Тобто якби враждєбна Білорусь завтра анексувала Польшу, SK, HU, RO та Молдову то наші б відразу кордони відкрили? по аналогії)) І зараз мусять тримати їх закритими із-за черезмірної "невраждєбності" західних сусідів

В море топить корабли ещё проще чем сбивать самолёты.
Паромов не видел

У мене сусід по гаражу працює на паромі в Ізраїлі.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:08

tester7336

что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла
чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться.
ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.

ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике
а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?


по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.
это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов. сейчас к ЕС присоединяются не ради идеи и общего блага для человечества, а ради нахаляву пожрать за счет векового капитала богатых стран. и скоро эта лафа иссякнет, если не будет перемен.
а сейчас там каждый сам за себя, нет синергии в этих расходах на армию.

та и Украине нужна идея, если хотим остаться независимой страной. иначе люди не видят смысла тут жить и рожать
Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 02 лют, 2025 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:26

  smdtranz написав:tester7336

что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла
чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться.
ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.

ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике
а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?


как чудесно. фраза под 25% это оказывается 15-30%
вам нужно срочно в минфин на работу - вы там любую цифру поясните.
ну и вы не ответили на главное - сколько шло им помощи в то время когда они на военку отдавали "под 25%" ?

ЗЫ
вот график. государственные расходы в 1975 году были 80% от ввп. вам это пустой звук?
https://ru.tradingeconomics.com/israel/government-spending-to-gdp
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:27

всегда не понимал сравнения и пример на этой ветке войны Украины и соссии с войной в Израиле.Вы хоть посмотрите с кем они там бадаються-Сектор газа 360 квадратных километров а противостоят им челики в тапках на мопедах делающие ракеты из труб в гаражах. Вот если бы они реально с Ираном хотябы закусились то тогда бы и посмотрели бы мы.
Плюс вы не равняйте безаговорочную поддержку НАТО Израилю(как они сбили все ракеты с Ирана) и то что нам тыкают в половине случаев списаное барахло.
konstantin kirovograd
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