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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1234112342123431234412345>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:30

konstantin kirovograd и сухопутных операций там по пальцам пересчитать, в основеном ракеты и авиация. А это в корне другая война. Там не сидят в окопах по 3 года. Страна маленькая, образно сутки воюешь 2е суток дома отсыпаешься. У нас только домой добраться с нуля сутки уйдут. При наших потерях Израиль бы уже перестал существовать со своим 10млн населением. И в голосовалке израильский вариант какой то апофеоз. Нет такого варианта.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:36

  konstantin kirovograd написав:всегда не понимал сравнения и пример на этой ветке войны Украины и соссии с войной в Израиле.

А с чем предлагаете сравнивать? - с WWII? - так тогда кордоны тоже не закрывали...
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:37

  tester7336 написав:
как минимум вы уже соврали про то, что под 25% не одно десятилетие.
а как максимум вы умолчали сколько шло им помощи когда у них был такой процент отчислений. потому что хоть на пике и было 30% в отношении к ввп но они могли быть профинансированы не с своего кармана.
банально берем Украину за 2021 год.
ВВП = 5 459 574 млн. грн.
Бюджет по расходам = 1 490 258 млн. грн.
Бюджет по доходам = 1 296 852
т.е. ВЕСЬ наш расходный бюджет это 27% от ввп. а по доходам и того меньше 24%.
а вы хотите 30% на военку от ввп?
вы точно не знаете как пользоваться калькулятором. или вы хотите на подсосе несколько десятилетий? наши партнеры дали согласие? не путайте нас и Израиль.


До войны Судного дня Израиль практически не получал помощь от государства США ( не путать с помощью диаспоры) Начиная с 1987 помощь США после заключения Кемп-Дэвидских соглашений и ухода Израиля из Синая составила 3 млрд долларов в год,сейчас выросла до 3,8. Но такую же сумму получают и окружающие арабские страны - Египет,Иордания,и т.д.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:38

  tester7336 написав:
  smdtranz написав:tester7336

что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла
чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться.
ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.

ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике
а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?


как чудесно. фраза под 25% это оказывается 15-30%
вам нужно срочно в минфин на работу - вы там любую цифру поясните.
ну и вы не ответили на главное - сколько шло им помощи в то время когда они на военку отдавали "под 25%" ?

ЗЫ
вот график. государственные расходы в 1975 году были 80% от ввп. вам это пустой звук?
https://ru.tradingeconomics.com/israel/government-spending-to-gdp


от шо за мода, выдрать какую-то неточность, и то субъективно оцененную, и развивать этот порожняк так, будто я неправ :mrgreen:
ну ок, если вам легче, Я БЫЛ НЕ ПРАВ, на самом деле Израиль тратил в течении 20 лет МИНИМУМ 15% от ВВП на оборону. в относительно мирное время, кроме нескольких недель войны судного дня. да, им помогали, но он к тому моменту 20 лет как существовал посреди пустыни. у ЕС за 2000 лет накопилось достаточно ресурсов, чтобы как минимум на 10 лет тратить триллион евро на оборону каждый год.

Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП.
еще раз, Евросоюз может тратить 5% на оборону и не помрет с голоду. придется популизм поумерить да и все.
еще раз, 5% евросоюз. не 15 как израиль и не 25. 15-25 было лишь как пример. а нужно тратить 5%. ок, достаточно начать с 3-4%, а потом 5. если будет на самом деле 4.7, то это почти 5, будем считать. ок?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:41

❗️Сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до миру, – Зеленський.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:42

  detroytred написав:Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.
Яскравий приклад коли читач статей вірить тільки статтям автор яких людина авторитетна.. але при цьому цей читач настільки примітив, що не в стані ВІДРАЗУ побачити що те що він цитує він або не вірно зрозумів, або помилився автор.

Суть в наступному
Ставлю ящик коньяку проти пляшки пепсі що Бюджет Німеччини становить від 35 до 45% ВВП
А раз так - то 5% ВВП ніколи не буде дорівнювати 46% Бюджету.тобто 5% ВВП це десь 12-13% Бюджету

Воєнпенс - приймаєш парі? чи пенсія не позволяє купити пляшку пепсі. а розум відсутній щоб проаналізувати прочитане.

ПС
ось на таких твердженнях і паразитує наш воєнпенс
вихоплює невідомо звідки невідомо що.. і навіть не розуміє що вихопив і розповсюдив лайно.
Станом на 2023 ВВП Німеччини - 4057 млрд доларів
Бюджет навскидку за 2024 не знайшов, але знайшов за 2016
ВВП - 3547 млрд доларів , Дохід Бюджету 1507 млрд, Розхід Бюджету 1484 млрд
1507/3547=42,4%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:43

  d44 написав:
  shapo написав:Вас истории не учили в школе?
О Холокосте 1939-1945 или погромах на протяжении последних 2000 лет никогда слышать не приходилось?
Чув, що закрили "безвіз" для українських біженців, залишивши його кацапам, про сюсі-пусі з юхлом чув, про побрехеньки про зброю. яка нам "не положена" чув. А про що там 2000 років було якось до сраці


14000 украинских беженцев до сих пор в Израиле. Безвиз сейчас закрывают все страны вводя ETA. Для туристов с Украины они введены с 01.01.25, с России вводятся с 01.07.25. Для граждан США и Британии введены в 2024г
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:47

  shapo написав:
  tester7336 написав:
как минимум вы уже соврали про то, что под 25% не одно десятилетие.
а как максимум вы умолчали сколько шло им помощи когда у них был такой процент отчислений. потому что хоть на пике и было 30% в отношении к ввп но они могли быть профинансированы не с своего кармана.
банально берем Украину за 2021 год.
ВВП = 5 459 574 млн. грн.
Бюджет по расходам = 1 490 258 млн. грн.
Бюджет по доходам = 1 296 852
т.е. ВЕСЬ наш расходный бюджет это 27% от ввп. а по доходам и того меньше 24%.
а вы хотите 30% на военку от ввп?
вы точно не знаете как пользоваться калькулятором. или вы хотите на подсосе несколько десятилетий? наши партнеры дали согласие? не путайте нас и Израиль.


До войны Судного дня Израиль практически не получал помощь от государства США ( не путать с помощью диаспоры) Начиная с 1987 помощь США после заключения Кемп-Дэвидских соглашений и ухода Израиля из Синая составила 3 млрд долларов в год,сейчас выросла до 3,8. Но такую же сумму получают и окружающие арабские страны - Египет,Иордания,и т.д.

Поп какой церкви первым выступал после иннагурации ?говорит обо всём
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:48

Вы плохо представляете себе что такое сектор Газа и в нем безраздельно правящий с 2005г Хамас в который влили миллиарды долларов.
Там протяженность тоннелей больше чем в московском метрополитене и,главное,ЦАХАЛ воюет так,как ни одна армия мира. Поэтому соотношение убитых якобы гражданских к военным даже по лживым утверждениям Минздрава Газы аж 47000 на 2 млн.человек живущих на пятачке 40*12км. Кроме того,Израиль делает то,чего не делает ни одна воюющая страна - поставляет врагу продовольствие,воду,медикаменты и бензин для вентиляторов в тоннелях
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:51

  shapo написав:До войны Судного дня Израиль практически не получал помощь от государства США ( не путать с помощью диаспоры) Начиная с 1987 помощь США после заключения Кемп-Дэвидских соглашений и ухода Израиля из Синая составила 3 млрд долларов в год,сейчас выросла до 3,8. Но такую же сумму получают и окружающие арабские страны - Египет,Иордания,и т.д.


да какая разница как эту помощь назвали. от диаспоры или официально от конгресса.
суть в том что в 1975 году государственные расходы были 80% от ввп.
ну да. за свои они это реализовали. вроде же все образованные люди а в сказки что ли верите?
tester7336
 
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