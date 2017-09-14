Додано: Нед 02 лют, 2025 15:38

tester7336 написав: smdtranz написав: tester7336



что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла

чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться.

ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.



ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике

а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах? что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шлачтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться.ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графикеа сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?



как чудесно. фраза под 25% это оказывается 15-30%

вам нужно срочно в минфин на работу - вы там любую цифру поясните.

ну и вы не ответили на главное - сколько шло им помощи в то время когда они на военку отдавали "под 25%" ?



ЗЫ

вот график. государственные расходы в 1975 году были 80% от ввп. вам это пустой звук?

https://ru.tradingeconomics.com/israel/government-spending-to-gdp как чудесно. фраза под 25% это оказывается 15-30%вам нужно срочно в минфин на работу - вы там любую цифру поясните.ну и вы не ответили на главное - сколько шло им помощи в то время когда они на военку отдавали "под 25%" ?ЗЫвот график. государственные расходы в 1975 году были 80% от ввп. вам это пустой звук?

от шо за мода, выдрать какую-то неточность, и то субъективно оцененную, и развивать этот порожняк так, будто я неправну ок, если вам легче, Я БЫЛ НЕ ПРАВ, на самом деле Израиль тратил в течении 20 лет МИНИМУМ 15% от ВВП на оборону. в относительно мирное время, кроме нескольких недель войны судного дня. да, им помогали, но он к тому моменту 20 лет как существовал посреди пустыни. у ЕС за 2000 лет накопилось достаточно ресурсов, чтобы как минимум на 10 лет тратить триллион евро на оборону каждый год.Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП.еще раз, Евросоюз может тратить 5% на оборону и не помрет с голоду. придется популизм поумерить да и все.еще раз, 5% евросоюз. не 15 как израиль и не 25. 15-25 было лишь как пример. а нужно тратить 5%. ок, достаточно начать с 3-4%, а потом 5. если будет на самом деле 4.7, то это почти 5, будем считать. ок?