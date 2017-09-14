konstantin kirovograd и сухопутных операций там по пальцам пересчитать, в основеном ракеты и авиация. А это в корне другая война. Там не сидят в окопах по 3 года. Страна маленькая, образно сутки воюешь 2е суток дома отсыпаешься. У нас только домой добраться с нуля сутки уйдут. При наших потерях Израиль бы уже перестал существовать со своим 10млн населением. И в голосовалке израильский вариант какой то апофеоз. Нет такого варианта.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 15:36, всього редагувалось 1 раз.
tester7336 написав: как минимум вы уже соврали про то, что под 25% не одно десятилетие. а как максимум вы умолчали сколько шло им помощи когда у них был такой процент отчислений. потому что хоть на пике и было 30% в отношении к ввп но они могли быть профинансированы не с своего кармана. банально берем Украину за 2021 год. ВВП = 5 459 574 млн. грн. Бюджет по расходам = 1 490 258 млн. грн. Бюджет по доходам = 1 296 852 т.е. ВЕСЬ наш расходный бюджет это 27% от ввп. а по доходам и того меньше 24%. а вы хотите 30% на военку от ввп? вы точно не знаете как пользоваться калькулятором. или вы хотите на подсосе несколько десятилетий? наши партнеры дали согласие? не путайте нас и Израиль.
До войны Судного дня Израиль практически не получал помощь от государства США ( не путать с помощью диаспоры) Начиная с 1987 помощь США после заключения Кемп-Дэвидских соглашений и ухода Израиля из Синая составила 3 млрд долларов в год,сейчас выросла до 3,8. Но такую же сумму получают и окружающие арабские страны - Египет,Иордания,и т.д.
что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться. ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.
ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?
как чудесно. фраза под 25% это оказывается 15-30% вам нужно срочно в минфин на работу - вы там любую цифру поясните. ну и вы не ответили на главное - сколько шло им помощи в то время когда они на военку отдавали "под 25%" ?
от шо за мода, выдрать какую-то неточность, и то субъективно оцененную, и развивать этот порожняк так, будто я неправ ну ок, если вам легче, Я БЫЛ НЕ ПРАВ, на самом деле Израиль тратил в течении 20 лет МИНИМУМ 15% от ВВП на оборону. в относительно мирное время, кроме нескольких недель войны судного дня. да, им помогали, но он к тому моменту 20 лет как существовал посреди пустыни. у ЕС за 2000 лет накопилось достаточно ресурсов, чтобы как минимум на 10 лет тратить триллион евро на оборону каждый год.
Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП. еще раз, Евросоюз может тратить 5% на оборону и не помрет с голоду. придется популизм поумерить да и все. еще раз, 5% евросоюз. не 15 как израиль и не 25. 15-25 было лишь как пример. а нужно тратить 5%. ок, достаточно начать с 3-4%, а потом 5. если будет на самом деле 4.7, то это почти 5, будем считать. ок?
detroytred написав:Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.
Яскравий приклад коли читач статей вірить тільки статтям автор яких людина авторитетна.. але при цьому цей читач настільки примітив, що не в стані ВІДРАЗУ побачити що те що він цитує він або не вірно зрозумів, або помилився автор.
Суть в наступному Ставлю ящик коньяку проти пляшки пепсі що Бюджет Німеччини становить від 35 до 45% ВВП А раз так - то 5% ВВП ніколи не буде дорівнювати 46% Бюджету.тобто 5% ВВП це десь 12-13% Бюджету
Воєнпенс - приймаєш парі? чи пенсія не позволяє купити пляшку пепсі. а розум відсутній щоб проаналізувати прочитане.
shapo написав:Вас истории не учили в школе? О Холокосте 1939-1945 или погромах на протяжении последних 2000 лет никогда слышать не приходилось?
Чув, що закрили "безвіз" для українських біженців, залишивши його кацапам, про сюсі-пусі з юхлом чув, про побрехеньки про зброю. яка нам "не положена" чув. А про що там 2000 років було якось до сраці
14000 украинских беженцев до сих пор в Израиле. Безвиз сейчас закрывают все страны вводя ETA. Для туристов с Украины они введены с 01.01.25, с России вводятся с 01.07.25. Для граждан США и Британии введены в 2024г
tester7336 написав: как минимум вы уже соврали про то, что под 25% не одно десятилетие. а как максимум вы умолчали сколько шло им помощи когда у них был такой процент отчислений. потому что хоть на пике и было 30% в отношении к ввп но они могли быть профинансированы не с своего кармана. банально берем Украину за 2021 год. ВВП = 5 459 574 млн. грн. Бюджет по расходам = 1 490 258 млн. грн. Бюджет по доходам = 1 296 852 т.е. ВЕСЬ наш расходный бюджет это 27% от ввп. а по доходам и того меньше 24%. а вы хотите 30% на военку от ввп? вы точно не знаете как пользоваться калькулятором. или вы хотите на подсосе несколько десятилетий? наши партнеры дали согласие? не путайте нас и Израиль.
До войны Судного дня Израиль практически не получал помощь от государства США ( не путать с помощью диаспоры) Начиная с 1987 помощь США после заключения Кемп-Дэвидских соглашений и ухода Израиля из Синая составила 3 млрд долларов в год,сейчас выросла до 3,8. Но такую же сумму получают и окружающие арабские страны - Египет,Иордания,и т.д.
Поп какой церкви первым выступал после иннагурации ?говорит обо всём
Вы плохо представляете себе что такое сектор Газа и в нем безраздельно правящий с 2005г Хамас в который влили миллиарды долларов. Там протяженность тоннелей больше чем в московском метрополитене и,главное,ЦАХАЛ воюет так,как ни одна армия мира. Поэтому соотношение убитых якобы гражданских к военным даже по лживым утверждениям Минздрава Газы аж 47000 на 2 млн.человек живущих на пятачке 40*12км. Кроме того,Израиль делает то,чего не делает ни одна воюющая страна - поставляет врагу продовольствие,воду,медикаменты и бензин для вентиляторов в тоннелях
shapo написав:До войны Судного дня Израиль практически не получал помощь от государства США ( не путать с помощью диаспоры) Начиная с 1987 помощь США после заключения Кемп-Дэвидских соглашений и ухода Израиля из Синая составила 3 млрд долларов в год,сейчас выросла до 3,8. Но такую же сумму получают и окружающие арабские страны - Египет,Иордания,и т.д.
да какая разница как эту помощь назвали. от диаспоры или официально от конгресса. суть в том что в 1975 году государственные расходы были 80% от ввп. ну да. за свои они это реализовали. вроде же все образованные люди а в сказки что ли верите?