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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12342123431234412345>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:51

  Vadim_ написав:Поп какой церкви первым выступал после иннагурации ?говорит обо всём


Так вся проблема в том,что у украинцев церковь не та?
Завидую таким как вы - все вы знаете и обо всем судите хотя понятия не имеете о предмете
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:53

  smdtranz написав:
  tester7336 написав:
  smdtranz написав:tester7336

что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла
чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться.
ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.

ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике
а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?


как чудесно. фраза под 25% это оказывается 15-30%
вам нужно срочно в минфин на работу - вы там любую цифру поясните.
ну и вы не ответили на главное - сколько шло им помощи в то время когда они на военку отдавали "под 25%" ?

ЗЫ
вот график. государственные расходы в 1975 году были 80% от ввп. вам это пустой звук?
https://ru.tradingeconomics.com/israel/government-spending-to-gdp


от шо за мода, выдрать какую-то неточность, и то субъективно оцененную, и развивать этот порожняк так, будто я неправ :mrgreen:
ну ок, если вам легче, Я БЫЛ НЕ ПРАВ, на самом деле Израиль тратил в течении 20 лет МИНИМУМ 15% от ВВП на оборону. в относительно мирное время, кроме нескольких недель войны судного дня. да, им помогали, но он к тому моменту 20 лет как существовал посреди пустыни. у ЕС за 2000 лет накопилось достаточно ресурсов, чтобы как минимум на 10 лет тратить триллион евро на оборону каждый год.

Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП.
еще раз, Евросоюз может тратить 5% на оборону и не помрет с голоду. придется популизм поумерить да и все.
еще раз, 5% евросоюз. не 15 как израиль и не 25. 15-25 было лишь как пример. а нужно тратить 5%. ок, достаточно начать с 3-4%, а потом 5. если будет на самом деле 4.7, то это почти 5, будем считать. ок?


ну ок. с 25% разобрались.
что там с размером помощи им когда у них был такой процент отчислений на армию?
или по вашему гос расходы 80% от ввп на пике это они из своего кармана профинансировали?

вас опять начать к калькулятору приучать?
  smdtranz написав:Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП.

откуда эти ваши данные?
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:56

Ракеты из труб под названием касамы давно в Газе не делают ,там через Филадельфийский коридор из Египта шли вполне современные ракеты долетавшие до Нетании и Герцлии. Никаког НАТО для защиты Израиля нет и никогда не было,есть соглашение с США,и только. Но при администрации Байдена сдавшего не только Украину,но и Израиль все европейские лимитрофов кричали о геноциде бедных палестинцев,не продавали оружие и под давлением амеров война затянулась на 16 месяцев хотя могла закончится за две недели и сейчас уже из-за Трампа подписана позорная сделка по заложникам
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:59

  shapo написав:
  Vadim_ написав:Поп какой церкви первым выступал после иннагурации ?говорит обо всём


Так вся проблема в том,что у украинцев церковь не та?
Завидую таким как вы - все вы знаете и обо всем судите хотя понятия не имеете о предмете

Буду признателен послушать, расскажите или потом когда то может быть а может передумаю?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:59

  Water написав:У мене сусід по гаражу працює на паромі в Ізраїлі.


И куда тот паром ходит и откуда? А сосед что,по рабочей визе работает заглядывая иногда в гараж?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:00

  Vadim_ написав:
  shapo написав:
  Vadim_ написав:Поп какой церкви первым выступал после иннагурации ?говорит обо всём


Так вся проблема в том,что у украинцев церковь не та?
Завидую таким как вы - все вы знаете и обо всем судите хотя понятия не имеете о предмете

Буду признателен послушать, расскажите или потом когда то может быть а может передумаю?



Зачем учить ученого?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  shapo написав:
  Vadim_ написав:Поп какой церкви первым выступал после иннагурации ?говорит обо всём


Так вся проблема в том,что у украинцев церковь не та?
Завидую таким как вы - все вы знаете и обо всем судите хотя понятия не имеете о предмете

Буду признателен послушать, расскажите или потом когда то может быть а может передумаю?
Та відрізайте вже!
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:06

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  shapo написав:Так вся проблема в том,что у украинцев церковь не та?
Завидую таким как вы - все вы знаете и обо всем судите хотя понятия не имеете о предмете

Буду признателен послушать, расскажите или потом когда то может быть а может передумаю?
Та відрізайте вже!

Шо і чим, кого?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:11

  Vadim_ написав:Шо і чим, кого?
шо евреям отрезают? кусочек мозга канешно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:14

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Шо і чим, кого?
шо евреям отрезают? кусочек мозга канешно.

Причём я к их обрезанным не до отрезанным?
Vadim_
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