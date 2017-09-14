что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться. ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.
ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?
как чудесно. фраза под 25% это оказывается 15-30% вам нужно срочно в минфин на работу - вы там любую цифру поясните. ну и вы не ответили на главное - сколько шло им помощи в то время когда они на военку отдавали "под 25%" ?
от шо за мода, выдрать какую-то неточность, и то субъективно оцененную, и развивать этот порожняк так, будто я неправ ну ок, если вам легче, Я БЫЛ НЕ ПРАВ, на самом деле Израиль тратил в течении 20 лет МИНИМУМ 15% от ВВП на оборону. в относительно мирное время, кроме нескольких недель войны судного дня. да, им помогали, но он к тому моменту 20 лет как существовал посреди пустыни. у ЕС за 2000 лет накопилось достаточно ресурсов, чтобы как минимум на 10 лет тратить триллион евро на оборону каждый год.
Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП. еще раз, Евросоюз может тратить 5% на оборону и не помрет с голоду. придется популизм поумерить да и все. еще раз, 5% евросоюз. не 15 как израиль и не 25. 15-25 было лишь как пример. а нужно тратить 5%. ок, достаточно начать с 3-4%, а потом 5. если будет на самом деле 4.7, то это почти 5, будем считать. ок?
ну ок. с 25% разобрались. что там с размером помощи им когда у них был такой процент отчислений на армию? или по вашему гос расходы 80% от ввп на пике это они из своего кармана профинансировали?
вас опять начать к калькулятору приучать?
smdtranz написав:Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП.
откуда эти ваши данные?
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Ракеты из труб под названием касамы давно в Газе не делают ,там через Филадельфийский коридор из Египта шли вполне современные ракеты долетавшие до Нетании и Герцлии. Никаког НАТО для защиты Израиля нет и никогда не было,есть соглашение с США,и только. Но при администрации Байдена сдавшего не только Украину,но и Израиль все европейские лимитрофов кричали о геноциде бедных палестинцев,не продавали оружие и под давлением амеров война затянулась на 16 месяцев хотя могла закончится за две недели и сейчас уже из-за Трампа подписана позорная сделка по заложникам