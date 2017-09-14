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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:14

Wirująświatła
З кожним стаканом там і так меншає.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

за 2021 год
Оборона = 127 527 млн грн.
бюджет расходы = 1 490 258 млн грн.
ввп = 5 459 574 млн грн.
итого
8,5% к бюджету
2,3% к ввп
да это не средняя за период 2017-2021 но что бы стало 5-6% к ввп???
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:16

Діти мають навчитись перепливати Тису самостійно)))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А пам'ятаєш, я писав, що як прийду з війни, то може організую/відкрию якусь "школу/гурток скаутів" для дітей
так а шо мешает? деньги есть - вперёд!

... немає бізнес-партнера/дитячого психолога! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:18

  Xenon написав:
❗️Сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до миру, – Зеленський.

У В. Кокаиновича обострение весеннее
Он близок куда-то. Щас зашнурует свои берцы и по рекомендации Хотаба (согласен с ним) , наконец-то, пойдёт заменять женщин на фронте
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 02 лют, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:18

  tester7336 написав:ну ок. с 25% разобрались.
что там с размером помощи им когда у них был такой процент отчислений на армию?
или по вашему гос расходы 80% от ввп на пике это они из своего кармана профинансировали?

вас опять начать к калькулятору приучать?
  smdtranz написав:Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП.

откуда эти ваши данные?


да скока ж можно.
я еще раз повторяю, евросоюз может тратить 5% ввп на армию и не развалится и не помрет с голоду.
ну трудно что ли прочитать? нафиг мне расходы бюджета и помощь израилю? и какие-то 80% ввп в госрасходах. если есть инфа, ну так выкладывайте. сколько было ввп, сколько помощи, сколько было б процентов от ввп без помощи.
может ли быть 80% от ввп расходов бюджета без помощи? теоретически, может. было ли так в израиле? не знаю, да и не важно
речь шла за Евросоюз. еще раз, Евро Союз. и его 5% от ввп на оборону.
еще раз:евросоюз может тратить 5% ввп на армию и не развалится и не помрет с голоду.
а шольц как выяснилось, вообще не разбирается в собственном бюджете или ввп, если та цитата реально его.

https://korrespondent.net/business/econ ... liat-6-vvp
ну там за все года есть ссылки и тд, можно найти инфу. займитесь этим самостоятельно, в рамках программы зеленского по приучению украинцев к гуглу.

просьба мне не писать вопросы про израиль, я даже не еврей.
если про евросоюз и выделение ним 5% от ввп на оборону есть что возразить — велкам.
а Израиль как пример был куда больших расходов. Кацапы кстати, тоже 5% от ввп тратили все время, но говорят, что на самом деле больше. ибо там секретные статьи и тд
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:22

  smdtranz написав:речь шла за Евросоюз. еще раз, Евро Союз. и его 5% от ввп на оборону.


так зачем вы тогда приплели Израиль? для красного словца?
не владея инфой откуда те их проценты?
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:25

  Бетон написав:
  Xenon написав:
❗️Сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до миру, – Зеленський.

У В. Кокаиновича обострение весеннее
Он близок куда-то. Щас зашнурует свои берцы и по рекомендации Хотаба (согласен с ним) , наконец-то, пойдёт заменять женщин на фронте

А вы?потім колись?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:30

  tester7336 написав:
  smdtranz написав:речь шла за Евросоюз. еще раз, Евро Союз. и его 5% от ввп на оборону.


так зачем вы тогда приплели Израиль? для красного словца?
не владея инфой откуда те их проценты?


по сути, для красного словца. как яркий пример, если хотите.
сейчас (на 2023) кстати он 5% тратит, польша 4, ибо понимает, к чему все идет
ап, а уже даже 5
https://amp.dw.com/ru/v-2025-godu-polsa ... a-70074452
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:32

  budivelnik написав:В 2024 році китайці з допомогою електрифікації автопарку зменшили споживання нафти на 55 млн тонн
Мій автопарк відмінусував з світового ринку -25 тонн.
Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в 700 китайців :D

Я в этом месяце ни разу не ездил на авто.
Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в ... (?) китайців :D
ЛАД
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