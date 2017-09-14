Wirująświatła
З кожним стаканом там і так меншає.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 16:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
за 2021 год
Оборона = 127 527 млн грн.
бюджет расходы = 1 490 258 млн грн.
ввп = 5 459 574 млн грн.
итого
8,5% к бюджету
2,3% к ввп
да это не средняя за период 2017-2021 но что бы стало 5-6% к ввп???
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 16:16
Діти мають навчитись перепливати Тису самостійно)))
Додано: Нед 02 лют, 2025 16:18
У В. Кокаиновича обострение весеннее
Он близок куда-то. Щас зашнурует свои берцы и по рекомендации Хотаба (согласен с ним) , наконец-то, пойдёт заменять женщин на фронте
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 02 лют, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 16:18
да скока ж можно.
я еще раз повторяю, евросоюз может тратить 5% ввп на армию и не развалится и не помрет с голоду.
ну трудно что ли прочитать? нафиг мне расходы бюджета и помощь израилю? и какие-то 80% ввп в госрасходах. если есть инфа, ну так выкладывайте. сколько было ввп, сколько помощи, сколько было б процентов от ввп без помощи.
может ли быть 80% от ввп расходов бюджета без помощи? теоретически, может. было ли так в израиле? не знаю, да и не важно
речь шла за Евросоюз. еще раз, Евро Союз. и его 5% от ввп на оборону.
еще раз:евросоюз может тратить 5% ввп на армию и не развалится и не помрет с голоду.
а шольц как выяснилось, вообще не разбирается в собственном бюджете или ввп, если та цитата реально его.
ну там за все года есть ссылки и тд, можно найти инфу. займитесь этим самостоятельно, в рамках программы зеленского по приучению украинцев к гуглу.
просьба мне не писать вопросы про израиль, я даже не еврей.
если про евросоюз и выделение ним 5% от ввп на оборону есть что возразить — велкам.
а Израиль как пример был куда больших расходов. Кацапы кстати, тоже 5% от ввп тратили все время, но говорят, что на самом деле больше. ибо там секретные статьи и тд
Додано: Нед 02 лют, 2025 16:22
так зачем вы тогда приплели Израиль? для красного словца?
не владея инфой откуда те их проценты?
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 16:25
Додано: Нед 02 лют, 2025 16:30
по сути, для красного словца. как яркий пример, если хотите.
сейчас (на 2023) кстати он 5% тратит, польша 4, ибо понимает, к чему все идет
ап, а уже даже 5
Додано: Нед 02 лют, 2025 16:32
Я в этом месяце ни разу не ездил на авто.
Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в ... (?) китайців
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