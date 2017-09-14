tester7336 написав:ну ок. с 25% разобрались. что там с размером помощи им когда у них был такой процент отчислений на армию? или по вашему гос расходы 80% от ввп на пике это они из своего кармана профинансировали?
вас опять начать к калькулятору приучать?
smdtranz написав:Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП.
откуда эти ваши данные?
да скока ж можно. я еще раз повторяю, евросоюз может тратить 5% ввп на армию и не развалится и не помрет с голоду. ну трудно что ли прочитать? нафиг мне расходы бюджета и помощь израилю? и какие-то 80% ввп в госрасходах. если есть инфа, ну так выкладывайте. сколько было ввп, сколько помощи, сколько было б процентов от ввп без помощи. может ли быть 80% от ввп расходов бюджета без помощи? теоретически, может. было ли так в израиле? не знаю, да и не важно речь шла за Евросоюз. еще раз, Евро Союз. и его 5% от ввп на оборону. еще раз:евросоюз может тратить 5% ввп на армию и не развалится и не помрет с голоду. а шольц как выяснилось, вообще не разбирается в собственном бюджете или ввп, если та цитата реально его.
просьба мне не писать вопросы про израиль, я даже не еврей. если про евросоюз и выделение ним 5% от ввп на оборону есть что возразить — велкам. а Израиль как пример был куда больших расходов. Кацапы кстати, тоже 5% от ввп тратили все время, но говорят, что на самом деле больше. ибо там секретные статьи и тд
budivelnik написав:В 2024 році китайці з допомогою електрифікації автопарку зменшили споживання нафти на 55 млн тонн Мій автопарк відмінусував з світового ринку -25 тонн. Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в 700 китайців
Я в этом месяце ни разу не ездил на авто. Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в ... (?) китайців
Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати " Військова.
Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.
Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?
а что вас смущает? она совершенно права. ну только чуть не так выразилась, или ее не так поняли. речь не о «голодных играх», а о чем-то вроде скаутов (которые кстати существуют уже сотню лет). идея весьма здравая в мире, где дети, воспитанные смартфоном и тиктоками, скоро забудут, как с людьми разговаривать. тем более, это природа, экологическое просвещение, чистый воздух, физическая активность минусов не вижу
++++++ Только надо удержаться в рамках. Чтобы это не превращалось в милитаризацию общества. Грань достаточно тонкая.
P.s. Помню, как здесь смеялись над российскими фото.