Додано: Нед 02 лют, 2025 16:18

tester7336 написав: ну ок. с 25% разобрались.

что там с размером помощи им когда у них был такой процент отчислений на армию?

или по вашему гос расходы 80% от ввп на пике это они из своего кармана профинансировали?



вас опять начать к калькулятору приучать?

smdtranz написав: Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП.

Украина тратила в 2017-2021 на оборону 5-6% ВВП.

откуда эти ваши данные? ну ок. с 25% разобрались.что там с размером помощи им когда у них был такой процент отчислений на армию?или по вашему гос расходы 80% от ввп на пике это они из своего кармана профинансировали?вас опять начать к калькулятору приучать?откуда эти ваши данные?

да скока ж можно.я еще раз повторяю, евросоюз может тратить 5% ввп на армию и не развалится и не помрет с голоду.ну трудно что ли прочитать? нафиг мне расходы бюджета и помощь израилю? и какие-то 80% ввп в госрасходах. если есть инфа, ну так выкладывайте. сколько было ввп, сколько помощи, сколько было б процентов от ввп без помощи.может ли быть 80% от ввп расходов бюджета без помощи? теоретически, может. было ли так в израиле? не знаю, да и не важноречь шла за Евросоюз. еще раз, Евро Союз. и его 5% от ввп на оборону.еще раз:евросоюз может тратить 5% ввп на армию и не развалится и не помрет с голоду.а шольц как выяснилось, вообще не разбирается в собственном бюджете или ввп, если та цитата реально его.ну там за все года есть ссылки и тд, можно найти инфу. займитесь этим самостоятельно, в рамках программы зеленского по приучению украинцев к гуглу.просьба мне не писать вопросы про израиль, я даже не еврей.если про евросоюз и выделение ним 5% от ввп на оборону есть что возразить — велкам.а Израиль как пример был куда больших расходов. Кацапы кстати, тоже 5% от ввп тратили все время, но говорят, что на самом деле больше. ибо там секретные статьи и тд