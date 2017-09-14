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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1234412345123461234712348>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

за 2023 год
Оборона = 2 097 620 млн грн.
бюджет расходы = 4 014 418 млн грн.
ввп = 6 537 825 млн грн.
итого
52% к бюджету
32% к ввп
ничего не напоминает? или таки нужно пояснить почему мы можем 32% обеспечить?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:39

  shapo написав:Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.

Кого я вижу, прямо глазам своим не верю. И тезисы всё те же самые и нелюбовь к Украине

Как-то ранее, у нас с тобой была дисскусия до войны.
Я утверждал, что Израиль и Украина во многом похожы, в том числе, что Израиль хотят уничтожить арабы, а Украину хотят уничтожить россияне
Ты тогда не соглашался с этим и утверждал обратное

А сейчас как, не поменял своё мнение ? Россияне хотят уничтожить Украину или как ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:42

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати "
Військова.

Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.

Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?

улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.

Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.

Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми. Обмотают их поролоном и вытирают пыль тряпочкой.
....

Может, не надо "обматывать поролоном"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:44

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати "
Військова.

Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.

Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?

улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.

Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.

Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми.

Дежавю...

Комуна виховає...
Звісно, як треба.
Дитину, яка чистий аркуш. І що запишуть в нього, тим і буде.


Після пісень про свободу, індивідуалізм, вибір.

Свобода и выбор не исчезают с появлением таких лагерей.
А индивидуализм... Мне больше нравится понятие индивидуальность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:48

  smdtranz написав:
  tester7336 написав:
  smdtranz написав:речь шла за Евросоюз. еще раз, Евро Союз. и его 5% от ввп на оборону.


так зачем вы тогда приплели Израиль? для красного словца?
не владея инфой откуда те их проценты?


по сути, для красного словца. как яркий пример, если хотите.
сейчас (на 2023) кстати он 5% тратит, польша 4, ибо понимает, к чему все идет
ап, а уже даже 5
https://amp.dw.com/ru/v-2025-godu-polsa ... a-70074452


за свои 5% можно обеспечить. но красивые цифры 25% это только на подсосе. даже 15% не уверен что можно долго чисто на своих. разве что как союз что забил на комфорт граждан ради светлого будущего. не даром Израиль нырнул меньше 10% давно уже.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:52

  smdtranz написав:Wirująświatła

совок такое закрывал, а детей отправлял в пионеры.
но это политические причины тоталитарного государства, а не проблемы самого подхода.

понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.
.........

В принципе, пионерская организация - те же скауты. Только ещё и политизированная. Впрочем, не особо знаю идеологию скаутов - как бы там тоже не было полит. составляющей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:55

смысла мало, но эмоции точные
https://t.me/kindzadza_chat/84260
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:57

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:В 2024 році китайці з допомогою електрифікації автопарку зменшили споживання нафти на 55 млн тонн
Мій автопарк відмінусував з світового ринку -25 тонн.
Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в 700 китайців :D
Я в этом месяце ни разу не ездил на авто.
Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в ... (?) китайців :D
Які проблеми?
В середньому Україна споживає 1,2 тонни нафти на кожного мешканця.
З цього відмінусуйте те що спожили - а далі до пропорції....
Думаю що про ні разу не їздив - ви трошки збрехали...
Адже їздять не тільки на приватному а й на автобусі..
Хліб купують який розвозять машинами .. і так далі і тому подібне.
Згадайте скільки проїхали км в минулому році, ці кілометри помножте на 0,1 літра
а далі математика.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:02

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Коли я пробую пояснити те саме але через економічну площину-люди цього зрозуміти не в стані....
Коли пишу
Українці знаходяться на рівні розвитку фордівського працівника на конвеєрі 1910...
Мені закидають що я чогось не розумію..
А по факту?
По факту не розуміють мене...
Так ми більш освічені ніж це було в США в 1910 році.. але є речі про які нам витравили память за совка і не відновили за України...
Це розуміння що таке капітал..
Взагалі капітал як явище зявився після 1700 року - у вигляді машин. (до цього були звичайно лати воїна, плуг селянина, кінь і візок, кузня і молот) - але ці інструменти ПОТРЕБУВАЛИ ПРАЦІ.
Машини -це інструмент який заміщає собою працю( і саме тому робочий тиждень з 14 годин *6 днів , перетворився на 8 годин *5 робочих днів, а час початку праці перемістився з віку 14 років до 20 років....) і продовжує зменшуватись... тобто машини беруть на себе частинку праці яку раніше виконувала людина
Але машина це річ яка потребувала первинного капіталу.
Найсмішніше те , що поки немає первинного капіталу-доти заміняєш його працею , а праця є низькоефективною і тому не можеш заробити на цей первинний капітал ( таке собі замкнуте коло), а той в кого є цей первинний капітал-погоджується тобі його позичити але за це забирає більшу частину прибутку який цей капітал приносить
Так от - необхідність в первинному капіталі працівники фордівського конвеєра усвідомлювали чітко.. а тому не мали внутрішньої злості до власників капіталу, ба більше -самі всіма силами пробували його накопичити.

А тепер подивіться на нас
Скільки тут присутніх погодиться з моєю тезою що
Вплив людини на своє майбутнє в рази більший ніж вплив суспільного устрою чи дій можновладців.
А раз мало- то й не дивно що швидкість нашого руху в капіталізм- тормозиться...

А на обрії вже набирає сили ШІ і ніхто поки що не знає як він вплине на майбутнє...
Він як колись капітал замістить собою важку працю і зменшить часове навантаження на людину..
Чи замістить саму людину бо буде більш ефективним по відношенню до останньої

В будь якому випадку - кількість праці буде знижуватись що компенсує зменшення кількості працездатних.

Висновок
Той хто не встигне заскочити в останній вагончик зрозумілого капіталізму- той сильно ризикує замість потрапляння в поїзд малозрозумілого ШІ потрапити під поїзд ШІ
Мортимер постійно! сміявся з отакого.
І на пальцях показував, що це не так.
....
Я в пятій точці бачив аргументацію що якийсь нік (який вже зник з цих сторінок) - сміявся тикаючи кудись пальцями....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:05

  ЛАД написав:
  smdtranz написав:Wirująświatła

совок такое закрывал, а детей отправлял в пионеры.
но это политические причины тоталитарного государства, а не проблемы самого подхода.

понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.
.........

В принципе, пионерская организация - те же скауты. Только ещё и политизированная. Впрочем, не особо знаю идеологию скаутов - как бы там тоже не было полит. составляющей.

читал в своё время с упоением сборник пионеров героев и октябрят,были такие издания, здавших деда комунякам...
Vadim_
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