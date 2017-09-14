за 2023 год Оборона = 2 097 620 млн грн. бюджет расходы = 4 014 418 млн грн. ввп = 6 537 825 млн грн. итого 52% к бюджету 32% к ввп ничего не напоминает? или таки нужно пояснить почему мы можем 32% обеспечить?
shapo написав:Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Кого я вижу, прямо глазам своим не верю. И тезисы всё те же самые и нелюбовь к Украине
Как-то ранее, у нас с тобой была дисскусия до войны. Я утверждал, что Израиль и Украина во многом похожы, в том числе, что Израиль хотят уничтожить арабы, а Украину хотят уничтожить россияне Ты тогда не соглашался с этим и утверждал обратное
А сейчас как, не поменял своё мнение ? Россияне хотят уничтожить Украину или как ?
Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати " Військова.
Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.
Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?
улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.
Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.
Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми. Обмотают их поролоном и вытирают пыль тряпочкой. ....
Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати " Військова.
Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.
Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?
улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.
Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.
Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми.
Дежавю...
Комуна виховає... Звісно, як треба. Дитину, яка чистий аркуш. І що запишуть в нього, тим і буде.
Після пісень про свободу, індивідуалізм, вибір.
Свобода и выбор не исчезают с появлением таких лагерей. А индивидуализм... Мне больше нравится понятие индивидуальность.
за свои 5% можно обеспечить. но красивые цифры 25% это только на подсосе. даже 15% не уверен что можно долго чисто на своих. разве что как союз что забил на комфорт граждан ради светлого будущего. не даром Израиль нырнул меньше 10% давно уже.
budivelnik написав:В 2024 році китайці з допомогою електрифікації автопарку зменшили споживання нафти на 55 млн тонн Мій автопарк відмінусував з світового ринку -25 тонн. Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в 700 китайців
Я в этом месяце ни разу не ездил на авто. Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в ... (?) китайців
Які проблеми? В середньому Україна споживає 1,2 тонни нафти на кожного мешканця. З цього відмінусуйте те що спожили - а далі до пропорції.... Думаю що про ні разу не їздив - ви трошки збрехали... Адже їздять не тільки на приватному а й на автобусі.. Хліб купують який розвозять машинами .. і так далі і тому подібне. Згадайте скільки проїхали км в минулому році, ці кілометри помножте на 0,1 літра а далі математика.
budivelnik написав:Коли я пробую пояснити те саме але через економічну площину-люди цього зрозуміти не в стані.... Коли пишу Українці знаходяться на рівні розвитку фордівського працівника на конвеєрі 1910... Мені закидають що я чогось не розумію.. А по факту? По факту не розуміють мене... Так ми більш освічені ніж це було в США в 1910 році.. але є речі про які нам витравили память за совка і не відновили за України... Це розуміння що таке капітал.. Взагалі капітал як явище зявився після 1700 року - у вигляді машин. (до цього були звичайно лати воїна, плуг селянина, кінь і візок, кузня і молот) - але ці інструменти ПОТРЕБУВАЛИ ПРАЦІ. Машини -це інструмент який заміщає собою працю( і саме тому робочий тиждень з 14 годин *6 днів , перетворився на 8 годин *5 робочих днів, а час початку праці перемістився з віку 14 років до 20 років....) і продовжує зменшуватись... тобто машини беруть на себе частинку праці яку раніше виконувала людина Але машина це річ яка потребувала первинного капіталу. Найсмішніше те , що поки немає первинного капіталу-доти заміняєш його працею , а праця є низькоефективною і тому не можеш заробити на цей первинний капітал ( таке собі замкнуте коло), а той в кого є цей первинний капітал-погоджується тобі його позичити але за це забирає більшу частину прибутку який цей капітал приносить Так от - необхідність в первинному капіталі працівники фордівського конвеєра усвідомлювали чітко.. а тому не мали внутрішньої злості до власників капіталу, ба більше -самі всіма силами пробували його накопичити.
А тепер подивіться на нас Скільки тут присутніх погодиться з моєю тезою що Вплив людини на своє майбутнє в рази більший ніж вплив суспільного устрою чи дій можновладців. А раз мало- то й не дивно що швидкість нашого руху в капіталізм- тормозиться...
А на обрії вже набирає сили ШІ і ніхто поки що не знає як він вплине на майбутнє... Він як колись капітал замістить собою важку працю і зменшить часове навантаження на людину.. Чи замістить саму людину бо буде більш ефективним по відношенню до останньої
В будь якому випадку - кількість праці буде знижуватись що компенсує зменшення кількості працездатних.
Висновок Той хто не встигне заскочити в останній вагончик зрозумілого капіталізму- той сильно ризикує замість потрапляння в поїзд малозрозумілого ШІ потрапити під поїзд ШІ
Мортимер постійно! сміявся з отакого. І на пальцях показував, що це не так. ....
Я в пятій точці бачив аргументацію що якийсь нік (який вже зник з цих сторінок) - сміявся тикаючи кудись пальцями....