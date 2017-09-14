budivelnik написав:

Коли я пробую пояснити те саме але через економічну площину-люди цього зрозуміти не в стані....Коли пишуУкраїнці знаходяться на рівні розвитку фордівського працівника на конвеєрі 1910...Мені закидають що я чогось не розумію..А по факту?По факту не розуміють мене...Так ми більш освічені ніж це було в США в 1910 році.. але є речі про які нам витравили память за совка і не відновили за України...Це розуміння що таке капітал..Взагалі капітал як явище зявився після 1700 року - у вигляді машин. (до цього були звичайно лати воїна, плуг селянина, кінь і візок, кузня і молот) - але ці інструменти ПОТРЕБУВАЛИ ПРАЦІ.Машини -це інструмент який заміщає собою працю( і саме тому робочий тиждень з 14 годин *6 днів , перетворився на 8 годин *5 робочих днів, а час початку праці перемістився з віку 14 років до 20 років....) і продовжує зменшуватись... тобто машини беруть на себе частинку праці яку раніше виконувала людинаАле машина це річ яка потребувала первинного капіталу.Найсмішніше те , що поки немає первинного капіталу-доти заміняєш його працею , а праця є низькоефективною і тому не можеш заробити на цей первинний капітал ( таке собі замкнуте коло), а той в кого є цей первинний капітал-погоджується тобі його позичити але за це забирає більшу частину прибутку який цей капітал приноситьТак от - необхідність в первинному капіталі працівники фордівського конвеєра усвідомлювали чітко.. а тому не мали внутрішньої злості до власників капіталу, ба більше -самі всіма силами пробували його накопичити.А тепер подивіться на насСкільки тут присутніх погодиться з моєю тезою щоВплив людини на своє майбутнє в рази більший ніж вплив суспільного устрою чи дій можновладців.А раз мало- то й не дивно що швидкість нашого руху в капіталізм- тормозиться...А на обрії вже набирає сили ШІ і ніхто поки що не знає як він вплине на майбутнє...Він як колись капітал замістить собою важку працю і зменшить часове навантаження на людину..Чи замістить саму людину бо буде більш ефективним по відношенню до останньоїВ будь якому випадку - кількість праці буде знижуватись що компенсує зменшення кількості працездатних.ВисновокТой хто не встигне заскочити в останній вагончик зрозумілого капіталізму- той сильно ризикує замість потрапляння в поїзд малозрозумілого ШІ потрапити під поїзд ШІ