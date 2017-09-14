Додано: Нед 02 лют, 2025 17:25

Ой+ написав: Цікаво як yanyura вдавалося користуватись українською пенсією. Це пропускали українську карточку до розрахунків чи потрібно щось в декілька етапів робити? Цікаво яквдавалося користуватись українською пенсією. Це пропускали українську карточку до розрахунків чи потрібно щось в декілька етапів робити?

Все просто. У каждого (по крайней мере у моего круга общения) по 2 телефона, один с московитской сим-картой при себе (украинские операторы недоступны), чтобы можно связываться по поселку с другими, на нем нет ничего "криминального" - ни Вайбера, ни Ватсапа, ни Приват24, ни Ощада24, ни Ютуба, ни ВПНа и т.д., чтобы в случае проверки, а такое бывает, нельзя было придраться. Второй, на котором все это установлено, только дома и не на виду. Вот со второго и выходят, через вай-фай (раздатчиком может быть и московитская симка) и ВПН, на связь с близкими, открывают свои счета в банках и проводят переводы.Кстати, если человек без телефона или с кнопочным, он почему-то вызывает особое подозрение, особенно на блокпостах, на них могут не только полный обыск провести, но если это относительно молодой мужчина, то могут заставить и до трусов раздеться чтобы посмотреть есть ли и какие татуировки на теле.В любом населенном пункте есть "обналитчики" и просто люди, у которых дети, внуки и др. на подконтрольной - им переводят безналичные гривны, а они либо зачисляют фубли на московитскую карту банка либо дают наличку по желанию меняющего.Дикий готовится к очередным рас-сказкам на ТВ о том как надо защищать Украину: