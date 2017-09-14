shapo написав:Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Кого я вижу, прямо глазам своим не верю. И тезисы всё те же самые и нелюбовь к Украине
Как-то ранее, у нас с тобой была дисскусия до войны. Я утверждал, что Израиль и Украина во многом похожы, в том числе, что Израиль хотят уничтожить арабы, а Украину хотят уничтожить россияне Ты тогда не соглашался с этим и утверждал обратное
А сейчас как, не поменял своё мнение ? Россияне хотят уничтожить Украину или как ?
По обыкновению врешь,порохобот,т.к.подобную чушь утверждать не мог - найди и приведи ссылку на мои слова
Ой+ написав:Цікаво як yanyura вдавалося користуватись українською пенсією. Це пропускали українську карточку до розрахунків чи потрібно щось в декілька етапів робити?
Все просто. У каждого (по крайней мере у моего круга общения) по 2 телефона, один с московитской сим-картой при себе (украинские операторы недоступны), чтобы можно связываться по поселку с другими, на нем нет ничего "криминального" - ни Вайбера, ни Ватсапа, ни Приват24, ни Ощада24, ни Ютуба, ни ВПНа и т.д., чтобы в случае проверки, а такое бывает, нельзя было придраться. Второй, на котором все это установлено, только дома и не на виду. Вот со второго и выходят, через вай-фай (раздатчиком может быть и московитская симка) и ВПН, на связь с близкими, открывают свои счета в банках и проводят переводы.
Кстати, если человек без телефона или с кнопочным, он почему-то вызывает особое подозрение, особенно на блокпостах, на них могут не только полный обыск провести, но если это относительно молодой мужчина, то могут заставить и до трусов раздеться чтобы посмотреть есть ли и какие татуировки на теле.
В любом населенном пункте есть "обналитчики" и просто люди, у которых дети, внуки и др. на подконтрольной - им переводят безналичные гривны, а они либо зачисляют фубли на московитскую карту банка либо дают наличку по желанию меняющего.
P.S. Дикий готовится к очередным рас-сказкам на ТВ о том как надо защищать Украину: