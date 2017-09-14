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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:06

Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:
  shapo написав:Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.

Кого я вижу, прямо глазам своим не верю. И тезисы всё те же самые и нелюбовь к Украине

Как-то ранее, у нас с тобой была дисскусия до войны.
Я утверждал, что Израиль и Украина во многом похожы, в том числе, что Израиль хотят уничтожить арабы, а Украину хотят уничтожить россияне
Ты тогда не соглашался с этим и утверждал обратное

А сейчас как, не поменял своё мнение ? Россияне хотят уничтожить Украину или как ?



По обыкновению врешь,порохобот,т.к.подобную чушь утверждать не мог - найди и приведи ссылку на мои слова
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:15

Ракета, вероятно, Х-22 летевшая по Украине приземлилась в Липецке
https://t.me/oko18_channel/15066
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:21

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:22

про то что можно свалиться в гражданскую войну я говорил

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 17:24, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:23

Грядет передел мира и перекраивание границ полным ходом

😳 Канада перестане існувати як життєздатна країна, якщо прибрати субсидії. Вона має стати 51-м штатом США, – Трамп.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Цікаво як yanyura вдавалося користуватись українською пенсією. Це пропускали українську карточку до розрахунків чи потрібно щось в декілька етапів робити?

Все просто. У каждого (по крайней мере у моего круга общения) по 2 телефона, один с московитской сим-картой при себе (украинские операторы недоступны), чтобы можно связываться по поселку с другими, на нем нет ничего "криминального" - ни Вайбера, ни Ватсапа, ни Приват24, ни Ощада24, ни Ютуба, ни ВПНа и т.д., чтобы в случае проверки, а такое бывает, нельзя было придраться. Второй, на котором все это установлено, только дома и не на виду. Вот со второго и выходят, через вай-фай (раздатчиком может быть и московитская симка) и ВПН, на связь с близкими, открывают свои счета в банках и проводят переводы.

Кстати, если человек без телефона или с кнопочным, он почему-то вызывает особое подозрение, особенно на блокпостах, на них могут не только полный обыск провести, но если это относительно молодой мужчина, то могут заставить и до трусов раздеться чтобы посмотреть есть ли и какие татуировки на теле.

В любом населенном пункте есть "обналитчики" и просто люди, у которых дети, внуки и др. на подконтрольной - им переводят безналичные гривны, а они либо зачисляют фубли на московитскую карту банка либо дают наличку по желанию меняющего.


P.S. Дикий готовится к очередным рас-сказкам на ТВ о том как надо защищать Украину:
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:29

кто еще хочет комисарского тела

  Wirująświatła написав:Зображення

кто еще хочет комисарского тела (с) (тм)

неповага, це якщо не 3 рази ку?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 лют, 2025 17:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:30

  Wirująświatła написав:Зображення

лучше бы борис предложил стрелять без придуприждения по тем кто ему яйца по 17 гривен покупает и мины для минмётов бракованные.Именно они стравливают народ с военными.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:30

у них поехал крышак
Красные флаги, великий вождь Сталин, его соратник Берия и марш физкультурников под бравурную музыку сталинских лет.

так в путинской России отмечают 270-летие Московского Государственного Университета.
https://t.me/dnicheebanoe/97576
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:30

  ЛАД написав:В принципе, пионерская организация - те же скауты. Только ещё и политизированная. Впрочем, не особо знаю идеологию скаутов - как бы там тоже не было полит. составляющей.
все нормально там з політ складовою, і з мілітаризацією теж. Тільки ухил більше до малих розвідгруп ніж до масової армії)
Banderlog
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