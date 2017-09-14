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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12345123461234712348

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:33

  konstantin kirovograd написав:бы борис предложил стрелять без придуприждения по тем кто ему яйца по 17 гривен покупает и мины для минмётов бракованные.
пчёлы против мёда? уверен боря за коррупцию и против Конституции. "Еще бы права человека отменили вот была бы лафа, грабь кого хочешь"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:33

  Wirująświatła написав:Зображення

Вимагаю сьогодні тобі бути в окопі , все інше муйня
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:34

  Vadim_ написав:Вимагаю сьогодні тобі бути в окопі , все інше муйня
там его фото выше. какой окоп? потом его краном оттуда вытягивать
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Все просто
Дякую за відповідь і за позицію.
Ну не те б щоб зовсім просто. Пенсіонери також під ковпаком?
Що цікаво з не окупованих територій також деякі контакти тримаються державою-агресором.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:38

Владимир Рудольфович позволил себе негативно высказаться о бойцах Северной Кореи. Он утверждал, что северокорейские солдаты убегают с позиций, описывая это как признак ослабления дисциплины.
https://t.me/dnicheebanoe/97574


там же
По сообщениям наблюдателей за линией фронта, войск Северной Кореи не видно в боях уже почти три недели — с того момента, как они понесли тяжёлые потери.

Ну, что тут сказать — видимо, воевать против ЗСУ оказалось совсем не так приятно, как маршировать на парадах с тракторами в Пхеньяне.

там же
"Сто человек ехало на подкрепление. Все двухсотые."
Российский штурмовик рассказывает о том, как под Работиным на запорожском направлении колонна из 100 российских военных была уничтожена ударом РСЗО HIMARS.
По его словам, военные ехали на подкрепление, не успев даже получить оружие. Большинство погибло на месте, раненых было всего несколько человек:
"Они только ехали к нам. Их сразу всех раз****. Там трёхсотых — пять, шесть человек. Все отправились на концерт Кобзона.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:56

  buratinyo написав:
  Бетон написав:Можна не перемогти Україну, але можна перемогти увесь світ, — Зеленський

у Кличка два брати володі. Один позашлюбний

Володимир Кокаїнович в пошуках помаранчевого комбінезону

Знаете, когда в воюющей с иностранным агрессором стране находятся подобные люди, которые пытаются бросить тень на Президента Украины,
1) за которого проголосовало большинство украинцев;
2) который единственный из всех президентов юридически грамотен;
3) который буквально сплотил всю страну в первые дни войны, не струсив и не убежав, как это раздувала кремлевская пропаганда;
4) не знаю как, но смог организовать поддержку нашей стране со стороны мирового сообщества;
...
подобный список можно продолжать, возможно не все еще известно, но сейчас я веду речь о предателях Украины, на подобии бетона, которые бросают тень на Украину, на ее руководство в период, когда мы отступаем.

При этом эта тварь, бетон, самым тщательным образом избегает подобной подловатой риторики в отношении путина или кремля в целом. Совпадение? :mrgreen: Не думаю (с).

Кстати, возможно именно по этой причине читать ветку форума людям со стороны очень противно.



Мой коллега Бетон как раз пишет очень разумные вещи. То,что Зеленский не убежал в первые дни не даёт ему индульгенции на следующие ошибки или преступления в зависимости от квалификации состава.
Он не поборол коррупцию,не организовал справедливую а не выборочную мобилизацию отделив как говорит портников аристократов от "быдла".
Ну и подарок российской пропаганде под названием бусификация.
В международных отношениях он тоже не разобрался поэтому молчал про ленд-лиз ,в США до сих пор послицей Маркарова и т.д.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:59

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Машини -це інструмент який заміщає собою працю( і саме тому робочий тиждень з 14 годин *6 днів , перетворився на 8 годин *5 робочих днів, а час початку праці перемістився з віку 14 років до 20 років....) і продовжує зменшуватись... тобто машини беруть на себе частинку праці яку раніше виконувала людина

Мортимер постійно! сміявся з отакого.
І на пальцях показував, що це не так.
Що ота машина (створення та обслуговування цієї машини) потребує ще більші праці.
Екскаватор заміняє десять робітників, а на створення та обслуговування-забезпечення цього екскаватор потрібно 100 робітників.
Це явне перебільшення. Вельми сильне.
Якби було так, то і сьогодні копали б лопатами.

Капіталізм же виник з появою доступності товарів-послуг для населення!!!
Коли одиниця тканини стала коштувати 2 су.
Тобто з появою ПОПИТУ.
Да, на базі машин!
Але як засобу з великою виробничостю праці, що дало зменшення вартості одиниці продукції -- тобто оті 2 су за одиницю тканини.
Тобто обмін.
Тобто попит, обмін, конкуренція виробників (надлишок пропозиції) за обмежений попит --- це і є основа капіталізму.
Можливості накопичення капіталу.
Капітал без обміну -- це просте богатство, а не капітал...


В абетці (починаючи зі Сміта...) все доволі доступно викладено.
Логічно та здраво.
попит, обмін, конкуренція виробників це все необхідне. Проте все це було і раніше. Але без зростання продуктивності праці капіталізму не було би.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лют, 2025 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:00

  Wirująświatła написав:у них поехал крышак
Красные флаги, великий вождь Сталин, его соратник Берия и марш физкультурников под бравурную музыку сталинских лет.

так в путинской России отмечают 270-летие Московского Государственного Университета.
https://t.me/dnicheebanoe/97576


А от в диниеріях освітян мобілізують...:

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 8820806507
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:08

  shapo написав:Ракеты из труб под названием касамы давно в Газе не делают ,там через Филадельфийский коридор из Египта шли вполне современные ракеты долетавшие до Нетании и Герцлии. Никаког НАТО для защиты Израиля нет и никогда не было,есть соглашение с США,и только. Но при администрации Байдена сдавшего не только Украину,но и Израиль все европейские лимитрофов кричали о геноциде бедных палестинцев,не продавали оружие и под давлением амеров война затянулась на 16 месяцев хотя могла закончится за две недели и сейчас уже из-за Трампа подписана позорная сделка по заложникам

А что там позорного?
buratinyo
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