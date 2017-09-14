buratinyo написав:

Бетон написав: Можна не перемогти Україну, але можна перемогти увесь світ, — Зеленський



у Кличка два брати володі. Один позашлюбний



Володимир Кокаїнович в пошуках помаранчевого комбінезону Можна не перемогти Україну, але можна перемогти увесь світ, — Зеленськийу Кличка два брати володі. Один позашлюбнийВолодимир Кокаїнович в пошуках помаранчевого комбінезону

Знаете, когда в воюющей с иностранным агрессором стране находятся подобные люди, которые пытаются бросить тень на Президента Украины,1) за которого проголосовало большинство украинцев;2) который единственный из всех президентов юридически грамотен;3) который буквально сплотил всю страну в первые дни войны, не струсив и не убежав, как это раздувала кремлевская пропаганда;4) не знаю как, но смог организовать поддержку нашей стране со стороны мирового сообщества;...подобный список можно продолжать, возможно не все еще известно, но сейчас я веду речь о предателях Украины, на подобии бетона, которые бросают тень на Украину, на ее руководство в период, когда мы отступаем.При этом эта тварь, бетон, самым тщательным образом избегает подобной подловатой риторики в отношении путина или кремля в целом. Совпадение?Не думаю (с).Кстати, возможно именно по этой причине читать ветку форума людям со стороны очень противно.