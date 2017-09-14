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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1234712348123491235012351>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:19

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Маладєць))
Своєму партнеру Канаді 25%, а недругу Китаю 10%.

Нагадало пу з ціною на газ "братській", як він казав, Україні та Європі.

Начиная со вторника с 12:01 по восточному времени американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая, сказал президент. Большинство товаров из Канады и Мексики в настоящее время не облагаются пошлинами в соответствии с торговым соглашением, подписанным Трампом во время его первого срока, в то время как многие китайские товары облагаются налогами до 25 процентов. Новые пошлины являются дополнением к этим сборам.

На энергоносители, включая сырую нефть из Канады, будет взиматься 10-процентная пошлина.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/02/01/tariff-mexico-canada-trump/
Не читайте советскую прессу.

Це заперечує нове рішення, що 25 і 10?

Да хоч обом по 25.
Суть та ж сама.
Однаково партнеру та протистояльнику.

Так не обоим по 25%.
Канаде и Мексике, если я правильно понял, будет по 25%, а Китаю - 35%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:19

  buratinyo написав:
  shapo написав:Ракеты из труб под названием касамы давно в Газе не делают ,там через Филадельфийский коридор из Египта шли вполне современные ракеты долетавшие до Нетании и Герцлии. Никаког НАТО для защиты Израиля нет и никогда не было,есть соглашение с США,и только. Но при администрации Байдена сдавшего не только Украину,но и Израиль все европейские лимитрофов кричали о геноциде бедных палестинцев,не продавали оружие и под давлением амеров война затянулась на 16 месяцев хотя могла закончится за две недели и сейчас уже из-за Трампа подписана позорная сделка по заложникам

А что там позорного?



Позор в том, что большинство заложников остаются у Хамаса , а Израиль ушел из Филадельфийского коридора и коридора Нецеарим разделяющего Газу.
Скорее всего ,второй части сделки не будет и война продолжится и опять будут гибнуть солдаты и офицеры ЦАХАЛ которых и так уже убито 840 человек и несколько тысяч искалеченных что для Израиля огромная цифра
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:19

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Вимагаю сьогодні тобі бути в окопі , все інше муйня
там его фото выше. какой окоп? потом его краном оттуда вытягивать

А ведь прошол ВЛК. придатний
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:26

  budivelnik написав:
  shapo написав:Ну и подарок российской пропаганде под названием бусификация.
Мені не подобається професіоналізм команди Зеленського...
але
не стріляйте в піаніста-він грає як може.
Якщо на пальцях
Будь яка влада діє в межах того що МОЖЕ зробити
у Зеленського було всього два варіанти виправлення того що він зломав забравши бойові
а - примус
б - мотиваційність

Фантазую що на його замовлення було проведено соцопитування яке показало
Суспільство проти того щоб хтось міг оплатити свою НЕСЛУЖБУ в ЗСУ...
після цього залишився один інструмент - створення примусового органу який забезпечить необхідну кількість мобілізованих...

Тепер а що нас врятувало від повальної бусифікації?
На мій погляд це те , що після збільшення примусу до суспільства дійшло що йому легше не стало( по факту і не могло стати бо кількість багатих які могли заплатити за не службу-настільки мале , що навіть залишивши право на мобілізацію цієї категорії - не зменшилась кількість тих кого треба мобілізувати, а відсутність ресурсу який повинен був зацікавити вже мобілізованих не звільнятись - збільшив кількість тих кого треба мобілізувати)
Тому влада пішла манівцями дозволивши прямий рекрутинг і зменшивши тиск на мобілізаційно пригодних
Таке собі рішення напіввагітної але поки ВСЯ влада в одних руках - то нас і далі чекає страусина політика( а те що навіть голова в піску не ховає голий зад) пять-шість геніальних менеджерів зрозуміти не можуть.


Сколько стоит жизнь или инвалидность полученная на войне?
В первые месяцы войны я видел очереди у военкоматов и тогда ни о каких деньгах речь не шла.
Но люди не дураки и видят,что патриотические слова совсем не совпадают с неприличными делами.
Отбусифицировпнный солдат воевать будет или плохо,или вообще никак также как деньгами можно заинтересовать только быдло как в российских депрессивных регионах - Москва и Питер не идут на войну.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:28

Wirująświatła
подумали 50 дней без еды протянет?


Вадіка так не взяли: «50 годин без горілки не протягне» в мед.довідці написано. . І ще він не знає що раніше настало , виведення військ з Афганістану в лютому 1989 року, чи його присяга восени 1990 року. Психіатр сказав «так він і переплутає куди наступати, в Ялту чи в Дніпро».

Еміграція, заробітчанство
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну



"Це ж було вже" (с)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:30

  d44 написав:
  shapo написав:Вас истории не учили в школе?
О Холокосте 1939-1945 или погромах на протяжении последних 2000 лет никогда слышать не приходилось?
Чув, що закрили "безвіз" для українських біженців, залишивши його кацапам, про сюсі-пусі з юхлом чув, про побрехеньки про зброю. яка нам "не положена" чув. А про що там 2000 років було якось до сраці

Оно, может, и "до сраці", но последний штрих был всего 90 лет назад. И евреи этот "штрих" ещё не забыли. Тем более, что антисемитские проявления есть и сегодня. В самых разных странах. В т.ч. и вполне "цивилизованных" и "демократических".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:38

  shapo написав:
  d44 написав:
  shapo написав:Вас истории не учили в школе?
О Холокосте 1939-1945 или погромах на протяжении последних 2000 лет никогда слышать не приходилось?
Чув, що закрили "безвіз" для українських біженців, залишивши його кацапам, про сюсі-пусі з юхлом чув, про побрехеньки про зброю. яка нам "не положена" чув. А про що там 2000 років було якось до сраці


14000 украинских беженцев до сих пор в Израиле. Безвиз сейчас закрывают все страны вводя ETA. Для туристов с Украины они введены с 01.01.25, с России вводятся с 01.07.25. Для граждан США и Британии введены в 2024г
Чому мої сповіщення про відношення євреїв (Ізраіля) до України видаляють, а брехлива єврейська пропаганда залишається?
  ЛАД написав:
  d44 написав:
  shapo написав:Вас истории не учили в школе?
О Холокосте 1939-1945 или погромах на протяжении последних 2000 лет никогда слышать не приходилось?
Чув, що закрили "безвіз" для українських біженців, залишивши його кацапам, про сюсі-пусі з юхлом чув, про побрехеньки про зброю. яка нам "не положена" чув. А про що там 2000 років було якось до сраці

Оно, может, и "до сраці", но последний штрих был всего 90 лет назад. И евреи этот "штрих" ещё не забыли. Тем более, что антисемитские проявления есть и сегодня. В самых разных странах. В т.ч. и вполне "цивилизованных" и "демократических".
А вас що хвилює - холокост чи голодомор? Позиція Ізраїлю в війні України з росією, чи як Ізраїль захватує чужі терітрії?
Востаннє редагувалось d44 в Нед 02 лют, 2025 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Под завалами 95 человек: оккупанты ударили по школе-интернату на Курщине (видео)
"Сегодня 1 февраля 2025 года, в 17:54 вооруженные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернату города Суджа. 95 человек оказалось под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей", - отметил он.

По словам Дмитрашкивского, большинство этих людей пожилого возраста и не в состоянии самостоятельно передвигаться.

"Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисково-спасательные работы", - добавил спикер.

2) Россия повторно атаковала школу-интернат в Судже по время спасательной операции, - ВСУ
Во время спасательной операции в Судже Курской области, где авиация РФ разбомбила школу-интернат с людьми, россияне повторно ударили сначала авиабомбой, а потом запустили FPV-дроны на оптоволокне. Об этом рассказал пресс-офицер временно военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский в эфире Киев24.

Военный подчеркнул цинизм России:

"Бомба упала рядом с интернатом. Это было в тот момент, когда мы только вывели людей… И, к счастью, больше никто не пострадал".

Но, как он добавил, было ясно, что бомба была направлена именно на то, чтобы уничтожить этих людей.


Россияне бьют даже по своим, не меняя своей тактики
Авиаудар, а когда началась спасательная операция - новый авиаудар
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:41

  shapo написав:
  buratinyo написав:
  shapo написав:Ракеты из труб под названием касамы давно в Газе не делают ,там через Филадельфийский коридор из Египта шли вполне современные ракеты долетавшие до Нетании и Герцлии. Никаког НАТО для защиты Израиля нет и никогда не было,есть соглашение с США,и только. Но при администрации Байдена сдавшего не только Украину,но и Израиль все европейские лимитрофов кричали о геноциде бедных палестинцев,не продавали оружие и под давлением амеров война затянулась на 16 месяцев хотя могла закончится за две недели и сейчас уже из-за Трампа подписана позорная сделка по заложникам

А что там позорного?



Позор в том, что большинство заложников остаются у Хамаса , а Израиль ушел из Филадельфийского коридора и коридора Нецеарим разделяющего Газу.
Скорее всего ,второй части сделки не будет и война продолжится и опять будут гибнуть солдаты и офицеры ЦАХАЛ которых и так уже убито 840 человек и несколько тысяч искалеченных что для Израиля огромная цифра


В вопросах Израиля не могу сказать что разбираюсь хорошо. Но ваши сообщения также не являются достоверными или хотя бы напоминающими объективность, которую можно проверить. Особенно про заложников.

Что касается прогноза о том, что война там продолжится, то я отвечу так - а вы думали, что появились хоть какие-то реальные возможности не продолжать войну, которая длится там тысячелетия между местными народами и крови пролито уже столько что сама земля ее требует как дождя для орошения.

А зачем Израилю названные вами территории? К контексте развития для израильтян более важен мир в Сирии, с которой торговать приятнее как то будет и полезнее. Особенно после постройки газопровода из Катара в Турцию и в Израиль. Сирия и все ближайшие страны на пороге скорого обогащения в этой связи.

В этом контексте вопрос возврата не всех заложников и оставления Израилем какой-то территории в Газе решится сам собой. А может с помощью разовой военной операции.
buratinyo
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