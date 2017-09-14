budivelnik написав:

shapo написав: Ну и подарок российской пропаганде под названием бусификация. Ну и подарок российской пропаганде под названием бусификация.

Мені не подобається професіоналізм команди Зеленського...алене стріляйте в піаніста-він грає як може.Якщо на пальцяхБудь яка влада діє в межах того що МОЖЕ зробитиу Зеленського було всього два варіанти виправлення того що він зломав забравши бойовіа - примусб - мотиваційністьФантазую що на його замовлення було проведено соцопитування яке показалоСуспільство проти того щоб хтось міг оплатити свою НЕСЛУЖБУ в ЗСУ...після цього залишився один інструмент - створення примусового органу який забезпечить необхідну кількість мобілізованих...Тепер а що нас врятувало від повальної бусифікації?На мій погляд це те , що після збільшення примусу до суспільства дійшло що йому легше не стало( по факту і не могло стати бо кількість багатих які могли заплатити за не службу-настільки мале , що навіть залишивши право на мобілізацію цієї категорії - не зменшилась кількість тих кого треба мобілізувати, а відсутність ресурсу який повинен був зацікавити вже мобілізованих не звільнятись - збільшив кількість тих кого треба мобілізувати)Тому влада пішла манівцями дозволивши прямий рекрутинг і зменшивши тиск на мобілізаційно пригоднихТаке собі рішення напіввагітної але поки ВСЯ влада в одних руках - то нас і далі чекає страусина політика( а те що навіть голова в піску не ховає голий зад) пять-шість геніальних менеджерів зрозуміти не можуть.