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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12348123491235012351>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:44

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Ну и подарок российской пропаганде под названием бусификация.
Мені не подобається професіоналізм команди Зеленського...
але
не стріляйте в піаніста-він грає як може.
Якщо на пальцях
Будь яка влада діє в межах того що МОЖЕ зробити
у Зеленського було всього два варіанти виправлення того що він зломав забравши бойові
а - примус
б - мотиваційність

Фантазую що на його замовлення було проведено соцопитування яке показало
Суспільство проти того щоб хтось міг оплатити свою НЕСЛУЖБУ в ЗСУ...
після цього залишився один інструмент - створення примусового органу який забезпечить необхідну кількість мобілізованих...

Тепер а що нас врятувало від повальної бусифікації?
На мій погляд це те , що після збільшення примусу до суспільства дійшло що йому легше не стало( по факту і не могло стати бо кількість багатих які могли заплатити за не службу-настільки мале , що навіть залишивши право на мобілізацію цієї категорії - не зменшилась кількість тих кого треба мобілізувати, а відсутність ресурсу який повинен був зацікавити вже мобілізованих не звільнятись - збільшив кількість тих кого треба мобілізувати)
Тому влада пішла манівцями дозволивши прямий рекрутинг і зменшивши тиск на мобілізаційно пригодних
Таке собі рішення напіввагітної але поки ВСЯ влада в одних руках - то нас і далі чекає страусина політика( а те що навіть голова в піску не ховає голий зад) пять-шість геніальних менеджерів зрозуміти не можуть.


Сколько стоит жизнь или инвалидность полученная на войне?
В первые месяцы войны я видел очереди у военкоматов и тогда ни о каких деньгах речь не шла.
Но люди не дураки и видят,что патриотические слова совсем не совпадают с неприличными делами.
Отбусифицировпнный солдат воевать будет или плохо,или вообще никак также как деньгами можно заинтересовать только быдло как в российских депрессивных регионах - Москва и Питер не идут на войну.
Життя - 15 млн
Інвалідність в залежності від - 2 млн....

В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...

З іншого боку - ви погано читаєте(або вибірково бачите тільки те що хочете)

Проблеми з вважаючими що ЗОБОВЯЗАНІ воювати у нас не було ... поки не змінили правила виплат
З цього моменту почався бардак...
Зараз цей бардак пробують виправити прямим рекрутингом і деякі комбати(той же К Верес - своїми рішеннями ЗБЕРІГАЮТЬ необхідний рівень доплат)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:58

  shapo написав:
  Water написав:У мене сусід по гаражу працює на паромі в Ізраїлі.

И куда тот паром ходит и откуда? А сосед что,по рабочей визе работает заглядывая иногда в гараж?

Сусід у відпустку приїжджав, але останні ~3 роки я його не бачив, не питав звідки вони і шо возять.

Швиденько погуглив, ось шо знайшов:
www.rosenfeld.net
Laurium (Lavrion) >
17/02/2025
LIMASSOL >
19/02/2025
Haifa >
20/02/2025

https://www.europeantransportmaps.com/m ... o-terminal
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:02

  budivelnik написав:Життя - 15 млн
Інвалідність в залежності від - 2 млн....

В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...

З іншого боку - ви погано читаєте(або вибірково бачите тільки те що хочете)

Проблеми з вважаючими що повинні воювати у нас не було ... поки не змінили правила виплат
З цього моменту почався бардак...

Зараз цей бардак пробують виправити.. але....


Т.е. вы готовы умереть сами или отправить своих детей за 15 млн.грн,т е.350 тыс.баксов или стать с ними инвалидом меньше чем за 50 тыс?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:05

  budivelnik написав:Якщо на пальцях
Будь яка влада діє в межах того що МОЖЕ зробити
у Зеленського було всього два варіанти виправлення того що він зломав забравши бойові
а - примус
б - мотиваційність

Фантазую що на його замовлення було проведено соцопитування яке показало
Суспільство проти того щоб хтось міг оплатити свою НЕСЛУЖБУ в ЗСУ...
після цього залишився один інструмент - створення примусового органу який забезпечить необхідну кількість мобілізованих...


і як там справа на зараз з примусом? багато хорошого показують соцопитування?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:05

  Water написав:
  shapo написав:
  Water написав:У мене сусід по гаражу працює на паромі в Ізраїлі.

И куда тот паром ходит и откуда? А сосед что,по рабочей визе работает заглядывая иногда в гараж?

Сусід у відпустку приїжджав, але останні ~3 роки я його не бачив, не питав звідки вони і шо возять.

Швиденько погуглив, ось шо знайшов:
http://www.rosenfeld.net
Laurium (Lavrion) >
17/02/2025
LIMASSOL >
19/02/2025
Haifa >
20/02/2025

https://www.europeantransportmaps.com/m ... o-terminal


Я это знаю. Вот только это не паром,а круизный корабль на Кипр. Израильтяне на нем плывут в основном для того чтобы поиграть в казино,т.к.в Израиле азартные игры запрещены
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:05

  Water написав:
  shapo написав:
  Letusrock написав:......
а пароми?
P.S. Тобто якби враждєбна Білорусь завтра анексувала Польшу, SK, HU, RO та Молдову то наші б відразу кордони відкрили? по аналогії)) І зараз мусять тримати їх закритими із-за черезмірної "невраждєбності" західних сусідів

В море топить корабли ещё проще чем сбивать самолёты.
Паромов не видел

У мене сусід по гаражу працює на паромі в Ізраїлі.

По морю можно круизным судном или паромом из Греции. Вот израильская компания которая этим занимается http://www.rosenfeld.net/article/services/ferries/
Вот страничка компании ,чей паром ходит в Израиль http://www.grimaldi-freightercruises.com/en/
Там судно грузовое в основном ,пассажиров не много предусмотрено ,это не как в Скандинавии паромы на сотни и тысячи людей . Тут от силы два десятка пассажиров.Отзывы не слишком хорошие. Грязно ,не вкусная еда.
https://forum.awd.ru/topic366215.html
Есть, вроде, ещё паром Хайфа - Акко https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g293982-d11965206-Reviews-Malkat_Akko_Cruises-Haifa_Haifa_District.html, но сами понимаете, на таком из Израиля не уедешь. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:10

  smdtranz написав:tester7336

что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла
чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться.
ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.

ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике
а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?


по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.
это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов. сейчас к ЕС присоединяются не ради идеи и общего блага для человечества, а ради нахаляву пожрать за счет векового капитала богатых стран. и скоро эта лафа иссякнет, если не будет перемен.
а сейчас там каждый сам за себя, нет синергии в этих расходах на армию.

та и Украине нужна идея, если хотим остаться независимой страной. иначе люди не видят смысла тут жить и рожать

Вот только этого не хватало. "Арийцы были совсем недавно. Уже забыли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:18

  budivelnik написав:Інвалідність в залежності від - 2 млн....

В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...

https://turbota.mil.gov.ua/dovidnyk-poranenogo?insideurl=ni&outsideurl=vyplatyodnor#vyplatyodnor

У випадку встановлення групи інвалідності:
Розмір допомоги визначається залежно від групи інвалідності та її причинного зв’язку (з виконанням обов’язків військової служби, зокрема із захистом Батьківщини, чи з проходженням військової служби), виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
У 2024 році одноразову грошову допомогу в разі встановлення інвалідності, що пов’язана із захистом Батьківщини чи виконанням обов’язків військової служби визначено в таких розмірах:
1 група інвалідності 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн);
2 група інвалідності 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн);
3 група інвалідності 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 грн).
У 2024 році одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності, що пов’язана з проходженням військової служби визначено в таких розмірах:
1 група інвалідності 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн);
2 група інвалідності 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн);
3 група інвалідності 70-кратний прожитковий мінімум (211 960 грн).

ЗІ
а тепер порахуємо. наприклад людина заробляла 40К грн в місяц. через отримання каліцтва більше не зможе працювати професійно. або взагалі не зможе.
за рік не роботи буде втрачено 480К грн. а якщо це людина 30 років? скільки буде сім’єю втрачено коштів років за 20?
якщо ви скажете що інвалім платять пенсію - то я вам скажу що інваліду треба витрачатися на своє утримання. яке більше чим він був би не інвалідом.
самі не бажає отримати такі "офігенні" виплати?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:21

  shapo написав:Вы плохо представляете себе что такое сектор Газа и в нем безраздельно правящий с 2005г Хамас в который влили миллиарды долларов.

Це за кого мова?
Там протяженность тоннелей больше чем в московском метрополитене

Тобто, ви шочете сказать, шо звичайні метростроєвці, замість того шоб будувать метро на московії, вони риють тунели в Газі?
и,главное,ЦАХАЛ воюет так,как ни одна армия мира.

Це як?
Кроме того,Израиль делает то,чего не делает ни одна воюющая страна - поставляет врагу продовольствие,воду,медикаменты и бензин для вентиляторов в тоннелях

Чому? Ми теж транспортуємо нафту, а донедавна транспортували газ.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:26

  shapo написав:Ракеты из труб под названием касамы давно в Газе не делают ,там через Филадельфийский коридор из Египта шли вполне современные ракеты долетавшие до Нетании и Герцлии.

О, а дєлають ці ракєти мабуть тіж метростроєвці, чи це египетські селяне десь на просторах Шарм-аль-Шейха в очікуванні туристичного сезону?
и сейчас уже из-за Трампа подписана позорная сделка по заложникам

О, як це із-за Трампа? Ви би звісно особисто вибили усіх палестинців за пару тижнів разом з усіма метростроєвцями?
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