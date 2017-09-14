shapo написав:Ну и подарок российской пропаганде под названием бусификация.
Мені не подобається професіоналізм команди Зеленського... але не стріляйте в піаніста-він грає як може. Якщо на пальцях Будь яка влада діє в межах того що МОЖЕ зробити у Зеленського було всього два варіанти виправлення того що він зломав забравши бойові а - примус б - мотиваційність
Фантазую що на його замовлення було проведено соцопитування яке показало Суспільство проти того щоб хтось міг оплатити свою НЕСЛУЖБУ в ЗСУ... після цього залишився один інструмент - створення примусового органу який забезпечить необхідну кількість мобілізованих...
Тепер а що нас врятувало від повальної бусифікації? На мій погляд це те , що після збільшення примусу до суспільства дійшло що йому легше не стало( по факту і не могло стати бо кількість багатих які могли заплатити за не службу-настільки мале , що навіть залишивши право на мобілізацію цієї категорії - не зменшилась кількість тих кого треба мобілізувати, а відсутність ресурсу який повинен був зацікавити вже мобілізованих не звільнятись - збільшив кількість тих кого треба мобілізувати) Тому влада пішла манівцями дозволивши прямий рекрутинг і зменшивши тиск на мобілізаційно пригодних Таке собі рішення напіввагітної але поки ВСЯ влада в одних руках - то нас і далі чекає страусина політика( а те що навіть голова в піску не ховає голий зад) пять-шість геніальних менеджерів зрозуміти не можуть.
Сколько стоит жизнь или инвалидность полученная на войне? В первые месяцы войны я видел очереди у военкоматов и тогда ни о каких деньгах речь не шла. Но люди не дураки и видят,что патриотические слова совсем не совпадают с неприличными делами. Отбусифицировпнный солдат воевать будет или плохо,или вообще никак также как деньгами можно заинтересовать только быдло как в российских депрессивных регионах - Москва и Питер не идут на войну.
Життя - 15 млн Інвалідність в залежності від - 2 млн....
В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...
З іншого боку - ви погано читаєте(або вибірково бачите тільки те що хочете)
Проблеми з вважаючими що ЗОБОВЯЗАНІ воювати у нас не було ... поки не змінили правила виплат З цього моменту почався бардак... Зараз цей бардак пробують виправити прямим рекрутингом і деякі комбати(той же К Верес - своїми рішеннями ЗБЕРІГАЮТЬ необхідний рівень доплат)
budivelnik написав:Якщо на пальцях Будь яка влада діє в межах того що МОЖЕ зробити у Зеленського було всього два варіанти виправлення того що він зломав забравши бойові а - примус б - мотиваційність
Фантазую що на його замовлення було проведено соцопитування яке показало Суспільство проти того щоб хтось міг оплатити свою НЕСЛУЖБУ в ЗСУ... після цього залишився один інструмент - створення примусового органу який забезпечить необхідну кількість мобілізованих...
і як там справа на зараз з примусом? багато хорошого показують соцопитування?
Letusrock написав:...... а пароми? P.S. Тобто якби враждєбна Білорусь завтра анексувала Польшу, SK, HU, RO та Молдову то наші б відразу кордони відкрили? по аналогії)) І зараз мусять тримати їх закритими із-за черезмірної "невраждєбності" західних сусідів
В море топить корабли ещё проще чем сбивать самолёты. Паромов не видел
У мене сусід по гаражу працює на паромі в Ізраїлі.
что за сказки, я говорил, что 5% от ввп это реально. речь же про немцев шла чтоб хорошо жить, надо еще и уметь защищаться. ибо желающих за чужой счет покушать достаточно.
ну и конечно «под 25%» это не 24.99, а скажем 15-30% в течении 20 лет, что и есть на графике а сколько у нас было от ввп в 15-21 годах?
по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения. это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов. сейчас к ЕС присоединяются не ради идеи и общего блага для человечества, а ради нахаляву пожрать за счет векового капитала богатых стран. и скоро эта лафа иссякнет, если не будет перемен. а сейчас там каждый сам за себя, нет синергии в этих расходах на армию.
та и Украине нужна идея, если хотим остаться независимой страной. иначе люди не видят смысла тут жить и рожать
Вот только этого не хватало. "Арийцы были совсем недавно. Уже забыли?
У випадку встановлення групи інвалідності: Розмір допомоги визначається залежно від групи інвалідності та її причинного зв’язку (з виконанням обов’язків військової служби, зокрема із захистом Батьківщини, чи з проходженням військової служби), виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У 2024 році одноразову грошову допомогу в разі встановлення інвалідності, що пов’язана із захистом Батьківщини чи виконанням обов’язків військової служби визначено в таких розмірах: 1 група інвалідності 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн); 2 група інвалідності 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн); 3 група інвалідності 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 грн). У 2024 році одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності, що пов’язана з проходженням військової служби визначено в таких розмірах: 1 група інвалідності 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн); 2 група інвалідності 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн); 3 група інвалідності 70-кратний прожитковий мінімум (211 960 грн).
ЗІ а тепер порахуємо. наприклад людина заробляла 40К грн в місяц. через отримання каліцтва більше не зможе працювати професійно. або взагалі не зможе. за рік не роботи буде втрачено 480К грн. а якщо це людина 30 років? скільки буде сім’єю втрачено коштів років за 20? якщо ви скажете що інвалім платять пенсію - то я вам скажу що інваліду треба витрачатися на своє утримання. яке більше чим він був би не інвалідом. самі не бажає отримати такі "офігенні" виплати?