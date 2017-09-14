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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лют, 2025 19:27
tester7336 смотрел видео с пацаном без руки - он год добивался выплат пока не вышел пикетом с плакатом---дали 900 000 тысяч одноразово и 12 000 пенсия-вторая группа.Пздц короче.Показали в том же видео откормленного чиновника этого министерства---спросили его почему так.Ответ как всегда-отговорки и что всё когда нибудь наладим и будет быстро но не сейчас.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 19:33
shapo написав: pesikot написав: shapo написав:
Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Кого я вижу, прямо глазам своим не верю. И тезисы всё те же самые и нелюбовь к Украине
Как-то ранее, у нас с тобой была дисскусия до войны.
Я утверждал, что Израиль и Украина во многом похожы, в том числе, что Израиль хотят уничтожить арабы, а Украину хотят уничтожить россияне
Ты тогда не соглашался с этим и утверждал обратное
А сейчас как, не поменял своё мнение ? Россияне хотят уничтожить Украину или как ?
По обыкновению врешь,порохобот,т.к.подобную чушь утверждать не мог - найди и приведи ссылку на мои слова
Ты так и не ответил на мой вопрос, а снова набросил ))
Что говорит о простом факте, ты продолжаешь думать, что россияне не хотят уничтожить Украину )
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pesikot
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Додано: Нед 02 лют, 2025 19:33
smdtranz написав:
по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.
это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов.
на даний час виглядає що "еліта" ЄС не відмовиться від самовбивчої толерастії і продовжить будувати мечеті та придумовувати нові гендери навіть коли обєднані війська рф та мусульман оточать Берлін з Мюнхеном та форсують Рейн в напрямку Парижу
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Letusrock
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Додано: Нед 02 лют, 2025 19:38
Letusrock написав: smdtranz написав:
по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.
это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов.
на даний час виглядає що "еліта" ЄС не відмовиться від самовбивчої толерастії і продовжить будувати мечеті та придумовувати нові гендери навіть коли обєднані війська рф та мусульман оточать Берлін з Мюнхеном та форсують Рейн в напрямку Парижу
Наразі комуноліваки програли вибори в США, але Європі їх бастіон. Як не як і націонал-соціалісти (3й рейх) і рсдрп (марксисто-ленінці СРСР), і фашисти Беніто всі вони корінням звідси.
Но пасаран.
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flyman
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