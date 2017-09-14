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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:27

tester7336 смотрел видео с пацаном без руки - он год добивался выплат пока не вышел пикетом с плакатом---дали 900 000 тысяч одноразово и 12 000 пенсия-вторая группа.Пздц короче.Показали в том же видео откормленного чиновника этого министерства---спросили его почему так.Ответ как всегда-отговорки и что всё когда нибудь наладим и будет быстро но не сейчас.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:33

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.

Кого я вижу, прямо глазам своим не верю. И тезисы всё те же самые и нелюбовь к Украине

Как-то ранее, у нас с тобой была дисскусия до войны.
Я утверждал, что Израиль и Украина во многом похожы, в том числе, что Израиль хотят уничтожить арабы, а Украину хотят уничтожить россияне
Ты тогда не соглашался с этим и утверждал обратное

А сейчас как, не поменял своё мнение ? Россияне хотят уничтожить Украину или как ?


По обыкновению врешь,порохобот,т.к.подобную чушь утверждать не мог - найди и приведи ссылку на мои слова

Ты так и не ответил на мой вопрос, а снова набросил ))

Что говорит о простом факте, ты продолжаешь думать, что россияне не хотят уничтожить Украину )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  smdtranz написав:по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.
это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов.

на даний час виглядає що "еліта" ЄС не відмовиться від самовбивчої толерастії і продовжить будувати мечеті та придумовувати нові гендери навіть коли обєднані війська рф та мусульман оточать Берлін з Мюнхеном та форсують Рейн в напрямку Парижу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:38

  Letusrock написав:
  smdtranz написав:по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.
это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов.

на даний час виглядає що "еліта" ЄС не відмовиться від самовбивчої толерастії і продовжить будувати мечеті та придумовувати нові гендери навіть коли обєднані війська рф та мусульман оточать Берлін з Мюнхеном та форсують Рейн в напрямку Парижу

Наразі комуноліваки програли вибори в США, але Європі їх бастіон. Як не як і націонал-соціалісти (3й рейх) і рсдрп (марксисто-ленінці СРСР), і фашисти Беніто всі вони корінням звідси.
Но пасаран.
flyman
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