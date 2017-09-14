Додано: Нед 02 лют, 2025 20:04

Water написав: shapo написав: Вы плохо представляете себе что такое сектор Газа и в нем безраздельно правящий с 2005г Хамас в который влили миллиарды долларов. Вы плохо представляете себе что такое сектор Газа и в нем безраздельно правящий с 2005г Хамас в которыймиллиарды долларов.

Це за кого мова?

Там протяженность тоннелей больше чем в московском метрополитене

Тобто, ви шочете сказать, шо звичайні метростроєвці, замість того шоб будувать метро на московії, вони риють тунели в Газі?

и,главное,ЦАХАЛ воюет так,как ни одна армия мира.

Це як?

Кроме того,Израиль делает то,чего не делает ни одна воюющая страна - поставляет врагу продовольствие,воду,медикаменты и бензин для вентиляторов в тоннелях

Чому? Ми теж транспортуємо нафту, а донедавна транспортували газ. Це за кого мова?Тобто, ви шочете сказать, шо звичайні метростроєвці, замість того шоб будувать метро на московії, вони риють тунели в Газі?Це як?Чому? Ми теж транспортуємо нафту, а донедавна транспортували газ.

1. В Газу как и в ПА влиты миллиарды долларов американских,европейских,арабских денег. Бапор деятельность которых наконец Израиль запретил в Иерусалиме существует 75 лет и палестинские арабы это единственный народ у которого статус беженца передается как графский титул и поэтому с 1948г из 600 тыс. арабских беженцев стало 6 млн.Поэтому их верхушка миллиардеры, да и здания и уровень жизни в Газе до 07.10.23 был выше чем в многих арабских странах. И тоннели там строили или россияне,или иранцы,да и сами арабы хорошие строители.2. Перед атакой ЦАХАЛ предупреждает через листовки или интернет чтобы мирные жители уходили,самолёты сбрасывают пустые болванки на крыши предупреждая что будет бомбежка.Поэтому смертность мирных жителей к боевикам наименьшая в сравнении с обычными войнами3. Поставка российского газа в качестве транзитера з оплатой в Европу это вовсе не поставка продовольствия,медикаментов,воды и дизеля для вентиляторов в тоннелях врага.Или вам известны случаи когда в время войны врагу что-то поставляет противоположная сторона?Россия Украине сейчас много поставляет из перечисленного мной?А,может,во время второй мировой или других войн это кто-то делал?