tester7336 смотрел видео с пацаном без руки - он год добивался выплат пока не вышел пикетом с плакатом---дали 900 000 тысяч одноразово и 12 000 пенсия-вторая группа.Пздц короче.Показали в том же видео откормленного чиновника этого министерства---спросили его почему так.Ответ как всегда-отговорки и что всё когда нибудь наладим и будет быстро но не сейчас.
shapo написав:Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Кого я вижу, прямо глазам своим не верю. И тезисы всё те же самые и нелюбовь к Украине
Как-то ранее, у нас с тобой была дисскусия до войны. Я утверждал, что Израиль и Украина во многом похожы, в том числе, что Израиль хотят уничтожить арабы, а Украину хотят уничтожить россияне Ты тогда не соглашался с этим и утверждал обратное
А сейчас как, не поменял своё мнение ? Россияне хотят уничтожить Украину или как ?
По обыкновению врешь,порохобот,т.к.подобную чушь утверждать не мог - найди и приведи ссылку на мои слова
Ты так и не ответил на мой вопрос, а снова набросил ))
Что говорит о простом факте, ты продолжаешь думать, что россияне не хотят уничтожить Украину )
smdtranz написав:по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения. это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов.
на даний час виглядає що "еліта" ЄС не відмовиться від самовбивчої толерастії і продовжить будувати мечеті та придумовувати нові гендери навіть коли обєднані війська рф та мусульман оточать Берлін з Мюнхеном та форсують Рейн в напрямку Парижу
smdtranz написав:по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения. это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов.
на даний час виглядає що "еліта" ЄС не відмовиться від самовбивчої толерастії і продовжить будувати мечеті та придумовувати нові гендери навіть коли обєднані війська рф та мусульман оточать Берлін з Мюнхеном та форсують Рейн в напрямку Парижу
Наразі комуноліваки програли вибори в США, але Європі їх бастіон. Як не як і націонал-соціалісти (3й рейх) і рсдрп (марксисто-ленінці СРСР), і фашисти Беніто всі вони корінням звідси. Но пасаран.
shapo написав:Вы плохо представляете себе что такое сектор Газа и в нем безраздельно правящий с 2005г Хамас в который влили миллиарды долларов.
Це за кого мова?
Там протяженность тоннелей больше чем в московском метрополитене
Тобто, ви шочете сказать, шо звичайні метростроєвці, замість того шоб будувать метро на московії, вони риють тунели в Газі?
и,главное,ЦАХАЛ воюет так,как ни одна армия мира.
Це як?
Кроме того,Израиль делает то,чего не делает ни одна воюющая страна - поставляет врагу продовольствие,воду,медикаменты и бензин для вентиляторов в тоннелях
Чому? Ми теж транспортуємо нафту, а донедавна транспортували газ.
1. В Газу как и в ПА влиты миллиарды долларов американских,европейских,арабских денег. Бапор деятельность которых наконец Израиль запретил в Иерусалиме существует 75 лет и палестинские арабы это единственный народ у которого статус беженца передается как графский титул и поэтому с 1948г из 600 тыс. арабских беженцев стало 6 млн.Поэтому их верхушка миллиардеры, да и здания и уровень жизни в Газе до 07.10.23 был выше чем в многих арабских странах. И тоннели там строили или россияне,или иранцы,да и сами арабы хорошие строители. 2. Перед атакой ЦАХАЛ предупреждает через листовки или интернет чтобы мирные жители уходили,самолёты сбрасывают пустые болванки на крыши предупреждая что будет бомбежка. Поэтому смертность мирных жителей к боевикам наименьшая в сравнении с обычными войнами 3. Поставка российского газа в качестве транзитера з оплатой в Европу это вовсе не поставка продовольствия,медикаментов,воды и дизеля для вентиляторов в тоннелях врага. Или вам известны случаи когда в время войны врагу что-то поставляет противоположная сторона? Россия Украине сейчас много поставляет из перечисленного мной? А,может,во время второй мировой или других войн это кто-то делал?
budivelnik написав:Життя - 15 млн Інвалідність в залежності від - 2 млн....
В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...
Не можу погодитись. Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною. Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий. І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.