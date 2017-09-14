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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:27

tester7336 смотрел видео с пацаном без руки - он год добивался выплат пока не вышел пикетом с плакатом---дали 900 000 тысяч одноразово и 12 000 пенсия-вторая группа.Пздц короче.Показали в том же видео откормленного чиновника этого министерства---спросили его почему так.Ответ как всегда-отговорки и что всё когда нибудь наладим и будет быстро но не сейчас.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:33

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.

Кого я вижу, прямо глазам своим не верю. И тезисы всё те же самые и нелюбовь к Украине

Как-то ранее, у нас с тобой была дисскусия до войны.
Я утверждал, что Израиль и Украина во многом похожы, в том числе, что Израиль хотят уничтожить арабы, а Украину хотят уничтожить россияне
Ты тогда не соглашался с этим и утверждал обратное

А сейчас как, не поменял своё мнение ? Россияне хотят уничтожить Украину или как ?


По обыкновению врешь,порохобот,т.к.подобную чушь утверждать не мог - найди и приведи ссылку на мои слова

Ты так и не ответил на мой вопрос, а снова набросил ))

Что говорит о простом факте, ты продолжаешь думать, что россияне не хотят уничтожить Украину )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  smdtranz написав:по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.
это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов.

на даний час виглядає що "еліта" ЄС не відмовиться від самовбивчої толерастії і продовжить будувати мечеті та придумовувати нові гендери навіть коли обєднані війська рф та мусульман оточать Берлін з Мюнхеном та форсують Рейн в напрямку Парижу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:38

  Letusrock написав:
  smdtranz написав:по хорошему, евросоюзу нужна общая армия и идея, которая объединит все страны и за которую люди реально будут воевать. и конечно же масштабная пропаганда этой идеи среди населения.
это может быть капитализм и высокие доходы, христианство, белая раса, принесшая миру цивилизацию, возможность самореализации в бизнесе или что-то еще. мультикультурная помойка с правами для 100 гендеров не имеет шансов.

на даний час виглядає що "еліта" ЄС не відмовиться від самовбивчої толерастії і продовжить будувати мечеті та придумовувати нові гендери навіть коли обєднані війська рф та мусульман оточать Берлін з Мюнхеном та форсують Рейн в напрямку Парижу

Наразі комуноліваки програли вибори в США, але Європі їх бастіон. Як не як і націонал-соціалісти (3й рейх) і рсдрп (марксисто-ленінці СРСР), і фашисти Беніто всі вони корінням звідси.
Но пасаран.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Полтаві завершено рятувальні роботи після російської атаки, серед загиблих і постраждалих діти
Через удар РФ загинули 14 людей, серед них дві дитини віком дев'ять та 12 років.

Постраждали 20 осіб, з них четверо – діти віком три місяці, два, вісім та 12 років.

Вдалося врятувати 22 людини. Психологи ДСНС та Національної поліції допомогли 206 особам, зокрема 11 дітям.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:59

ЛАД

даже не вспоминали. надо ж не повторять старых ошибок.
а продвигать идеи общеевропейской цивилизации без геноцидов и воен.

а чем она будет отличаться от других — задача для соотв организаций. я лишь предположил варианты :D
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:04

  Water написав:
  shapo написав:Вы плохо представляете себе что такое сектор Газа и в нем безраздельно правящий с 2005г Хамас в который влили миллиарды долларов.

Це за кого мова?
Там протяженность тоннелей больше чем в московском метрополитене

Тобто, ви шочете сказать, шо звичайні метростроєвці, замість того шоб будувать метро на московії, вони риють тунели в Газі?
и,главное,ЦАХАЛ воюет так,как ни одна армия мира.

Це як?
Кроме того,Израиль делает то,чего не делает ни одна воюющая страна - поставляет врагу продовольствие,воду,медикаменты и бензин для вентиляторов в тоннелях

Чому? Ми теж транспортуємо нафту, а донедавна транспортували газ.


1. В Газу как и в ПА влиты миллиарды долларов американских,европейских,арабских денег. Бапор деятельность которых наконец Израиль запретил в Иерусалиме существует 75 лет и палестинские арабы это единственный народ у которого статус беженца передается как графский титул и поэтому с 1948г из 600 тыс. арабских беженцев стало 6 млн.Поэтому их верхушка миллиардеры, да и здания и уровень жизни в Газе до 07.10.23 был выше чем в многих арабских странах. И тоннели там строили или россияне,или иранцы,да и сами арабы хорошие строители.
2. Перед атакой ЦАХАЛ предупреждает через листовки или интернет чтобы мирные жители уходили,самолёты сбрасывают пустые болванки на крыши предупреждая что будет бомбежка.
Поэтому смертность мирных жителей к боевикам наименьшая в сравнении с обычными войнами
3. Поставка российского газа в качестве транзитера з оплатой в Европу это вовсе не поставка продовольствия,медикаментов,воды и дизеля для вентиляторов в тоннелях врага.
Или вам известны случаи когда в время войны врагу что-то поставляет противоположная сторона?
Россия Украине сейчас много поставляет из перечисленного мной?
А,может,во время второй мировой или других войн это кто-то делал?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:Життя - 15 млн
Інвалідність в залежності від - 2 млн....

В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...

Не можу погодитись.
Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною.
Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий. І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:07

  pesikot написав:
  shapo написав:
По обыкновению врешь,порохобот,т.к.подобную чушь утверждать не мог - найди и приведи ссылку на мои слова

Ты так и не ответил на мой вопрос, а снова набросил ))

Что говорит о простом факте, ты продолжаешь думать, что россияне не хотят уничтожить Украину )


Вначале ты соврал о том,что я что-то когда-то говорил.
А теперь предлагаешь мне тебе что-то доказывать ?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:10

  shapo написав:Вначале ты соврал о том,что я что-то когда-то говорил.
А теперь предлагаешь мне тебе что-то доказывать ?

Я понимаю, что ты дедушка старый, много не помнишь
Но меня ты помнишь, значит помнишь, что я говорил )

Как там в Израиле ? За Россию продолжаешь топить, а также за великий СССР ? )
Или опять режим амнезии включишь ? )
pesikot
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