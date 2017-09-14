Додано: Нед 02 лют, 2025 20:20

budivelnik написав: detroytred написав: Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне. Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне. Яскравий приклад коли читач статей вірить тільки статтям автор яких людина авторитетна.. але при цьому цей читач настільки примітив, що не в стані ВІДРАЗУ побачити що те що він цитує він або не вірно зрозумів, або помилився автор.



Суть в наступному

Ставлю ящик коньяку проти пляшки пепсі що Бюджет Німеччини становить від 35 до 45% ВВП

А раз так - то 5% ВВП ніколи не буде дорівнювати 46% Бюджету.тобто 5% ВВП це десь 12-13% Бюджету



Воєнпенс - приймаєш парі? чи пенсія не позволяє купити пляшку пепсі. а розум відсутній щоб проаналізувати прочитане.



ПС

ось на таких твердженнях і паразитує наш воєнпенс

вихоплює невідомо звідки невідомо що.. і навіть не розуміє що вихопив і розповсюдив лайно.

Станом на 2023 ВВП Німеччини - 4057 млрд доларів

Бюджет навскидку за 2024 не знайшов, але знайшов за 2016

ВВП - 3547 млрд доларів , Дохід Бюджету 1507 млрд, Розхід Бюджету 1484 млрд

1507/3547=42,4%

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC Яскравий приклад коли читач статей вірить тільки статтям автор яких людина авторитетна.. але при цьому цей читач настільки примітив, що не в стані ВІДРАЗУ побачити що те що він цитує він або не вірно зрозумів, або помилився автор.Суть в наступномуСтавлю ящик коньяку проти пляшки пепсі що Бюджет Німеччини становить від 35 до 45% ВВПА раз так - то 5% ВВП ніколи не буде дорівнювати 46% Бюджету.тобто 5% ВВП це десь 12-13% БюджетуВоєнпенс - приймаєш парі? чи пенсія не позволяє купити пляшку пепсі. а розум відсутній щоб проаналізувати прочитане.ПСось на таких твердженнях і паразитує наш воєнпенсвихоплює невідомо звідки невідомо що.. і навіть не розуміє що вихопив і розповсюдив лайно.Станом на 2023 ВВП Німеччини - 4057 млрд доларівБюджет навскидку за 2024 не знайшов, але знайшов за 2016ВВП - 3547 млрд доларів , Дохід Бюджету 1507 млрд, Розхід Бюджету 1484 млрд1507/3547=42,4%

Без поняття, що там в Німеччині.І звісно я міг не догледіти, помилитися, не звернути увагу.На те і форум, щоби виправили, підказали, пояснили.Тебе я макаю, коли ти по агресивно хамські кидаєшся на мої пояснення.І маю правило "краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти".Розумні в мене фахівці..., дурень з відсеб'ятиною - ти._______________________________Дивись, чудило:2024 -- *Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро.*2025 -- *Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу.Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого "боргового гальма"). **За даними джерел, бюджет на 2025 рік включатиме рекордні 78 мільярдів євро інвестицій та чисті запозичення в розмірі 43,8 мільярда євро. Загальний розмір бюджету – 481 мільярд євро, що відповідає конституційно закріпленому ліміту витрат.*Тобто бюджет Німеччини - 480 млрд.ВВП - приблизно 4 200 млрд.5% ВВП - 210 млрд.210 млрд на оборону від 480 Бюджету - це 40+%.Тобто майже кожна друга гривня бюджету.Як і казав Шольц, і як казав Пісторіус -- Міністр Оборони:*Пісторіус назвав цю цифру нереальною та непотрібною."5% нашого економічного виробництва дорівнюватиме 42% федерального бюджету — це майже кожен другий євро, який витрачає уряд, близько 230 мільярдів євро. Ми не змогли б із цим впоратись і навіть не змогли б витратити це", — сказав Пісторіус.*___________________________Гроші (еквівалент ящика кон'яку) перечислиш в *Повернись живим*.Мені від тебе, дурня, нічого не потрібно. Оті мої пропозиції були виключно для того, що сподівався навчити тебе не брехати на особисту адресу.Тим паче зв'язуватися з отаким г..., як ти.Можеш не відчитуватися про перерахування, коли здійсниш.Просто напишеш в гілці. Що перевів.З вказанням суми.