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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1235012351123521235312354>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:13

  Water написав:
  shapo написав:Ракеты из труб под названием касамы давно в Газе не делают ,там через Филадельфийский коридор из Египта шли вполне современные ракеты долетавшие до Нетании и Герцлии.

О, а дєлають ці ракєти мабуть тіж метростроєвці, чи це египетські селяне десь на просторах Шарм-аль-Шейха в очікуванні туристичного сезону?
и сейчас уже из-за Трампа подписана позорная сделка по заложникам

О, як це із-за Трампа? Ви би звісно особисто вибили усіх палестинців за пару тижнів разом з усіма метростроєвцями?


Во-первых ,ракеты как и остальная контрабанда идёт много лет через Филадельфийский коридор. С него получает сын президента Египта Ас-Сиси.
Поставляет их Иран и,возможно,Россия т.к.были найдены ее изделия.
Во-вторых, не я ,а ЦАХАЛ разобрался бы с ХАМАСом за пару недель если бы Нетаньяху не прогнулся под Байденом и перестал поставлять гумпомощь хотя бы без доступа Красного Креста к заложникам и тем более дизель.
Тогда не нужно было бы воевать - это называется блокада.
Естественно, разнёсся бы вопль о геноциде несчастных палестинцев,но он и так раздается.
А Трамп из политических соображений тоже нагнул Нетаньяху. Скоро он нагнет и Украину на переговоры с Россией
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.
Яскравий приклад коли читач статей вірить тільки статтям автор яких людина авторитетна.. але при цьому цей читач настільки примітив, що не в стані ВІДРАЗУ побачити що те що він цитує він або не вірно зрозумів, або помилився автор.

Суть в наступному
Ставлю ящик коньяку проти пляшки пепсі що Бюджет Німеччини становить від 35 до 45% ВВП
А раз так - то 5% ВВП ніколи не буде дорівнювати 46% Бюджету.тобто 5% ВВП це десь 12-13% Бюджету

Воєнпенс - приймаєш парі? чи пенсія не позволяє купити пляшку пепсі. а розум відсутній щоб проаналізувати прочитане.

ПС
ось на таких твердженнях і паразитує наш воєнпенс
вихоплює невідомо звідки невідомо що.. і навіть не розуміє що вихопив і розповсюдив лайно.
Станом на 2023 ВВП Німеччини - 4057 млрд доларів
Бюджет навскидку за 2024 не знайшов, але знайшов за 2016
ВВП - 3547 млрд доларів , Дохід Бюджету 1507 млрд, Розхід Бюджету 1484 млрд
1507/3547=42,4%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC

Без поняття, що там в Німеччині.
І звісно я міг не догледіти, помилитися, не звернути увагу.
На те і форум, щоби виправили, підказали, пояснили.
Тебе я макаю, коли ти по агресивно хамські кидаєшся на мої пояснення.
І маю правило "краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти".
Розумні в мене фахівці..., дурень з відсеб'ятиною - ти.
_______________________________
Дивись, чудило:
2024 -- *Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро.*
https://suspilne.media/675566-bundestag ... mlrd-evro/
2025 -- *Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу.
Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого "боргового гальма"). *
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7190392/
*За даними джерел, бюджет на 2025 рік включатиме рекордні 78 мільярдів євро інвестицій та чисті запозичення в розмірі 43,8 мільярда євро. Загальний розмір бюджету – 481 мільярд євро, що відповідає конституційно закріпленому ліміту витрат.*
https://epravda.com.ua/news/2024/07/15/716675/

Тобто бюджет Німеччини - 480 млрд.
ВВП - приблизно 4 200 млрд.
5% ВВП - 210 млрд.
210 млрд на оборону від 480 Бюджету - це 40+%.
Тобто майже кожна друга гривня бюджету.
Як і казав Шольц, і як казав Пісторіус -- Міністр Оборони:
*Пісторіус назвав цю цифру нереальною та непотрібною.
"5% нашого економічного виробництва дорівнюватиме 42% федерального бюджету — це майже кожен другий євро, який витрачає уряд, близько 230 мільярдів євро. Ми не змогли б із цим впоратись і навіть не змогли б витратити це", — сказав Пісторіус.*
https://suspilne.media/939145-pistorius ... -do-5-vvp/
___________________________
Гроші (еквівалент ящика кон'яку) перечислиш в *Повернись живим*.
Мені від тебе, дурня, нічого не потрібно. Оті мої пропозиції були виключно для того, що сподівався навчити тебе не брехати на особисту адресу.
Тим паче зв'язуватися з отаким г..., як ти.

Можеш не відчитуватися про перерахування, коли здійсниш.
Просто напишеш в гілці. Що перевів.
З вказанням суми.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 лют, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:21

  shapo написав:А Трамп из политических соображений тоже нагнул Нетаньяху. Скоро он нагнет и Украину на переговоры с Россией

Вот оно, ради чего shapo здесь проявился )

"Нагнет Украину" и ни слова, что нужно нагнуть Россию на переговоры с Украиной

Или опять скажешь, что я "соврал" ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:22

  tester7336 написав:
  shapo написав:До войны Судного дня Израиль практически не получал помощь от государства США ( не путать с помощью диаспоры) Начиная с 1987 помощь США после заключения Кемп-Дэвидских соглашений и ухода Израиля из Синая составила 3 млрд долларов в год,сейчас выросла до 3,8. Но такую же сумму получают и окружающие арабские страны - Египет,Иордания,и т.д.


да какая разница как эту помощь назвали. от диаспоры или официально от конгресса.
суть в том что в 1975 году государственные расходы были 80% от ввп.
ну да. за свои они это реализовали. вроде же все образованные люди а в сказки что ли верите?

Разница всё же есть. И разница не в названии.
Много денег мы получили от нашей диаспоры?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:30

Faceless
Прохання.
Переправте Будівельнику оте моє повідомлення вище в особисті.
Про його ящик кон'яку.
Щоб не зіскочив, не помітивши в купі повідомлень сьогодні в гілці.
Нехай задонатить в "Повернись живим".

Я не маю бажання мати хоч якийсь зв'язок з цим суб'єктом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:32

Чехия прекратит поставки Украине артиллерийских снарядов по "чешской инициативе" в случае победы оппозиционной партии ANO в октябре, — Financial Times

Издание пишет, что партию ANO возглавляет бывший премьер страны Андрей Бабиш и она по данным соцопросов сейчас лидирует.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:32

Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:34

  konstantin kirovograd написав:Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.

вчера лучше было?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:35

  konstantin kirovograd написав:Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.

Про шышлыки в 2022 году слышал ? Ничему не научили ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:41

detroytred

и да и нет, Германия это ж федерация.
так то смотря какой бюджет взять.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/produ ... 2042024-ap

скажем тут пишут в расходы в 2024 в 50% ВВП. около 2 трлн евро бюджет.

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