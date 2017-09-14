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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12351123521235312354>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:43

  detroytred написав:2025 -- *Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу.
Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого "боргового гальма"). *


читая что пишут про них чет закралось сомнение что это годовая сумма.
пусть меня поправят но походу они меряют кварталами.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:43

  pesikot написав:
  shapo написав:А Трамп из политических соображений тоже нагнул Нетаньяху. Скоро он нагнет и Украину на переговоры с Россией

Вот оно, ради чего shapo здесь проявился )

"Нагнет Украину" и ни слова, что нужно нагнуть Россию на переговоры с Украиной

Или опять скажешь, что я "соврал" ? )



Вытерли мой ответ. Похоже,повторяется причина по которой я ушел с этого форума год назад.
Не переживайте ,я здесь ненадолго.
А с тобой ,порохобот и якобы патриот, говорить и тем более что-то доказывать незачем,все равно будешь бормотать свою ахинею
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:43

  konstantin kirovograd написав:Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.

Ой, да ладно вам паниковать раньше времени: переговорные позиции не по дням а по часам покращуются - Блестящая Курская Операция идет по Плану. Еще 2-3 недели - и дойдут до Орла. А там Тула - и Мацква.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:44

  konstantin kirovograd написав:Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.

Шо саме насторожує?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:50

  shapo написав:Во-первых ,ракеты как и остальная контрабанда идёт много лет через Филадельфийский коридор. С него получает сын президента Египта Ас-Сиси.
Поставляет их Иран и,возможно,Россия т.к.были найдены ее изделия.

Бачите як цікаво виходить, вуха москалів всюди, у т.ч. ракетні технології для Ірану, а ви думаєте шо воюєте з бородами у капцях. Чи ви думаєте шо нарід у лаптях на Ізраїль так, здуру напав?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:51

демократия.
https://t.me/kindzadza_chat/84245
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:51

  konstantin kirovograd написав:Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.

...і Флер перевзулась...
Мабуть, таки "щось пішло не так"©
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:55

  shapo написав:Вытерли мой ответ. Похоже,повторяется причина по которой я ушел с этого форума год назад.
Не переживайте ,я здесь ненадолго.
А с тобой ,порохобот и якобы патриот, говорить и тем более что-то доказывать незачем,все равно будешь бормотать свою ахинею

На простые вопросы ты не способен ответить.
Но становишься в свою пророссийскою позицию и сказать по сути, ты не в состоянии

Поэтому, отчаливай отсюда.
Можешь с собой ещё одного местного "проектировшика" взять, Бетона
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:55

  Wirująświatła написав:демократия.
https://t.me/kindzadza_chat/84245
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От і я не хочу йти влаштовуватись на роботу в ТЦК, щоб потім мені в слід не плювали і не кричали " тцк - козли" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:57

  Успіх написав:
  konstantin kirovograd написав:Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.

...і Флер перевзулась...
Мабуть, таки "щось пішло не так"©

Ти, головне, собі вікно на кордоні готуй.

Та читай муху, як воно жити в підвалі )
pesikot
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