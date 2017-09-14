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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:43
detroytred написав:
2025 -- *Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу.
Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого "боргового гальма"). *
читая что пишут про них чет закралось сомнение что это годовая сумма.
пусть меня поправят но походу они меряют кварталами.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:43
pesikot написав: shapo написав:
А Трамп из политических соображений тоже нагнул Нетаньяху. Скоро он нагнет и Украину на переговоры с Россией
Вот оно, ради чего shapo
здесь проявился )
"Нагнет Украину" и ни слова, что нужно нагнуть Россию на переговоры с Украиной
Или опять скажешь, что я "соврал" ? )
Вытерли мой ответ. Похоже,повторяется причина по которой я ушел с этого форума год назад.
Не переживайте ,я здесь ненадолго.
А с тобой ,порохобот и якобы патриот, говорить и тем более что-то доказывать незачем,все равно будешь бормотать свою ахинею
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:43
konstantin kirovograd написав:
Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.
Ой, да ладно вам паниковать раньше времени: переговорные позиции не по дням а по часам покращуются - Блестящая Курская Операция идет по Плану. Еще 2-3 недели - и дойдут до Орла. А там Тула - и Мацква.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:44
konstantin kirovograd написав:
Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.
Шо саме насторожує?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:50
shapo написав:
Во-первых ,ракеты как и остальная контрабанда идёт много лет через Филадельфийский коридор. С него получает сын президента Египта Ас-Сиси.
Поставляет их Иран и,возможно,Россия т.к.были найдены ее изделия.
Бачите як цікаво виходить, вуха москалів всюди, у т.ч. ракетні технології для Ірану, а ви думаєте шо воюєте з бородами у капцях. Чи ви думаєте шо нарід у лаптях на Ізраїль так, здуру напав?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:51
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в Нед 02 лют, 2025 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:51
konstantin kirovograd написав:
Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.
...і Флер перевзулась...
Мабуть, таки "щось пішло не так"©
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:55
shapo написав:
Вытерли мой ответ. Похоже,повторяется причина по которой я ушел с этого форума год назад.
Не переживайте ,я здесь ненадолго.
А с тобой ,порохобот и якобы патриот, говорить и тем более что-то доказывать незачем,все равно будешь бормотать свою ахинею
На простые вопросы ты не способен ответить.
Но становишься в свою пророссийскою позицию и сказать по сути, ты не в состоянии
Поэтому, отчаливай отсюда.
Можешь с собой ещё одного местного "проектировшика" взять, Бетона
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:55
От і я не хочу йти влаштовуватись на роботу в ТЦК, щоб потім мені в слід не плювали і не кричали " тцк - козли"
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:57
Успіх написав: konstantin kirovograd написав:
Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.
...і Флер перевзулась...
Мабуть, таки "щось пішло не так"©
Ти, головне, собі вікно на кордоні готуй.
Та читай муху, як воно жити в підвалі )
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