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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12351123521235312354

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:58

  Успіх написав:щоб потім мені в слід не плювали і не кричали " тцк - козли"
и шо тут обидного шоб целую полицию на молодого писюна вызывать? обычное животное
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:02

  shapo написав:3. Поставка российского газа в качестве транзитера з оплатой в Европу это вовсе не поставка продовольствия,медикаментов,воды и дизеля для вентиляторов в тоннелях врага.
Или вам известны случаи когда в время войны врагу что-то поставляет противоположная сторона?
Россия Украине сейчас много поставляет из перечисленного мной?
А,может,во время второй мировой или других войн это кто-то делал?

Ну так і Ізраіїль поставляє у рамках якихось ГУМАНІТАРНИХ договорів.
Ви підміняєте поняття, не расіся в Україну шось поставляє, а Україна продовжує виконувати міжнародні договори у т.ч. з тією країною, яка на неї напала.
Для прикладу, Палестина через Ізраїльські порти кудись постачає нафту у рамках якогось міжнародного договору. Тут почалось те шо було почалось, питання, Ізраїль продовжив би транзит палестинської нафти далі, через свої порти згідно договору?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:03

  smdtranz написав:detroytred

и да и нет, Германия это ж федерация.
так то смотря какой бюджет взять.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/produ ... 2042024-ap

скажем тут пишут в расходы в 2024 в 50% ВВП. около 2 трлн евро бюджет.

Зображення

Мені достатньо визначення, як його визначають самі німці --- їх МО та канцлер.
Федеральний бюджет.
І що це майже кожне друге євро з федерального бюджету.
І що самі ці німці (МО та канцлер) визначають складність отаких розмірів витрат на оборону.

Для. Спростування. Оцього:
* але при цьому цей читач настільки примітив, що не в стані ВІДРАЗУ побачити що те що він цитує він або не вірно зрозумів, або помилився автор.*

Оцим самим "і да, і нєт" -- ви підтвердили те, що для тонкощів треба вникати глибше; що з нюансами можна розглядати інакше.
Тобто "примітив .... що ВІДРАЗУ не у стані побачити..." в данному випадку абсолютно недоречно.
_________________________________
За такою логікою тут можна майже будь-яке кожне друге твердження спростовувати, обсирати.
Лише змістивши кут зору та акценти.
_________________________________
До речі, те, що від Будівельника будуть подібні відговорки, я очікую.
Бо цифри про доходи і витрати бюджету в 1,5 трл. я чудово бачив.
Але то вже нюанси...
Ключове, що МО оцінює саме так:
""5% нашого економічного виробництва дорівнюватиме 42% федерального бюджету — це майже кожен другий євро, який витрачає уряд, близько 230 мільярдів євро. Ми не змогли б із цим впоратись і навіть не змогли б витратити це", — сказав Пісторіус."

А не помилка автора статті чи Шольц не знаючий.
Подивіться там в одній з статтей, як вони за 1 чи 2 млрд. євро сперечаються...
Для федбюджету це гроші.
Про що і мова.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 лют, 2025 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:04

  Wirująświatła написав:демократия.
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а в чем прикол сидеть в говночатах состоящих из ботов и просто дебилов?
ну да, пакуют на улицах. ну так по-моему, это закономерно. или для кого-то это новость?
или в других странах только за счет добровольцев воевали?

ну да, многое через ж-пу, нет экономической брони, коррупция, по сто заявлений недополитиков, противоречащих друг другу. так не за это ли голосовали? как раз с 25 лет принимают, специально только тех, кто голосовал в 2019) хитрый ход какой. правда, популизм не сработал, ситуация оказалась слишком напряженная, просто балаболить по телевизору не получится.
приходится вводить непопулярные меры
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:05

Марьяна Безуглая про убитого сотрудника ТЦК:
«Хтось активно розповсюджував інформацію, що загиблий воював у Бахмуті. Натомість він був визнаний обмежено придатним під час мобілізації й призваний прямо в ТЦК у Полтаві. Вбивство жахливе, але й брехати не варто.

Потрібно не заплющувати очі на тотальну військову корупцію в ТЦК та СП, влаштування "своїх", піраміду поборів у сухопутних військах. Взагалі, слід забрати сховані в сухопутних військах ТЦК до Міноборони, скоротити майже 100 тисяч персоналу, очистити цел смітник.

Не уявляю, як новий командувач Драпатий таке зробить, коли Сирський за п’ять років (!) управління сухопутними військами дозволяв напрямку занепадати, мав своїх "гаманців", толерував ручні кадри, і зараз не помічає внутрішніх проблем, блокує аудит, перепідпорядкування ТЦК та диджиталізацію.

Кожен день совків на посадах = смерть»
на форуме есть лингвисты? Драпатий от слова драпати?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:05

  Успіх написав:...і Флер перевзулась...

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fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:07

  smdtranz написав:а в чем прикол сидеть в говночатах состоящих из ботов и просто дебилов?
а в чём прикол умничать на форумах? пишите петиции всем президентам. Может услышат.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:10

  smdtranz написав:
  Wirująświatła написав:демократия.
https://t.me/kindzadza_chat/84245
Зображення



а в чем прикол сидеть в говночатах состоящих из ботов и просто дебилов?
ну да, пакуют на улицах. ну так по-моему, это закономерно. или для кого-то это новость?
или в других странах только за счет добровольцев воевали?

ну да, многое через ж-пу, нет экономической брони, коррупция, по сто заявлений недополитиков, противоречащих друг другу. так не за это ли голосовали? как раз с 25 лет принимают, специально только тех, кто голосовал в 2019) хитрый ход какой. правда, популизм не сработал, ситуация оказалась слишком напряженная, просто балаболить по телевизору не получится.
приходится вводить непопулярные меры

дійсно, для чого турбопатріотам кожен день писати одне і те саме, в чому прикол?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:11

  Wirująświatła написав:а в чём прикол умничать на форумах?

У чому?
Water
 
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