Додано: Нед 02 лют, 2025 21:03

smdtranz написав: detroytred



и да и нет, Германия это ж федерация.

так то смотря какой бюджет взять.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/produ ... 2042024-ap



скажем тут пишут в расходы в 2024 в 50% ВВП. около 2 трлн евро бюджет.



и да и нет, Германия это ж федерация.так то смотря какой бюджет взять.скажем тут пишут в расходы в 2024 в 50% ВВП. около 2 трлн евро бюджет.

Мені достатньо визначення, як його визначають самі німці --- їх МО та канцлер.Федеральний бюджет.І що це майже кожне друге євро з федерального бюджету.І що самі ці німці (МО та канцлер) визначають складність отаких розмірів витрат на оборону.Для. Спростування. Оцього:* але при цьому цей читач настільки примітив, що не в стані ВІДРАЗУ побачити що те що він цитує він або не вірно зрозумів, або помилився автор.*Оцим самим "і да, і нєт" -- ви підтвердили те, що для тонкощів треба вникати глибше; що з нюансами можна розглядати інакше.Тобто "примітив .... що ВІДРАЗУ не у стані побачити..." в данному випадку абсолютно недоречно._________________________________За такою логікою тут можна майже будь-яке кожне друге твердження спростовувати, обсирати.Лише змістивши кут зору та акценти._________________________________До речі, те, що від Будівельника будуть подібні відговорки, я очікую.Бо цифри про доходи і витрати бюджету в 1,5 трл. я чудово бачив.Але то вже нюанси...Ключове, що МО оцінює саме так:""5% нашого економічного виробництва дорівнюватиме 42% федерального бюджету — це майже кожен другий євро, який витрачає уряд, близько 230 мільярдів євро. Ми не змогли б із цим впоратись і навіть не змогли б витратити це", — сказав Пісторіус."А не помилка автора статті чи Шольц не знаючий.Подивіться там в одній з статтей, як вони за 1 чи 2 млрд. євро сперечаються...Для федбюджету це гроші.Про що і мова.