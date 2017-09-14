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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:05
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fler
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:10
smdtranz написав:
а в чем прикол сидеть в говночатах состоящих из ботов и просто дебилов?
ну да, пакуют на улицах. ну так по-моему, это закономерно. или для кого-то это новость?
или в других странах только за счет добровольцев воевали?
ну да, многое через ж-пу, нет экономической брони, коррупция, по сто заявлений недополитиков, противоречащих друг другу. так не за это ли голосовали? как раз с 25 лет принимают, специально только тех, кто голосовал в 2019) хитрый ход какой. правда, популизм не сработал, ситуация оказалась слишком напряженная, просто балаболить по телевизору не получится.
приходится вводить непопулярные меры
дійсно, для чого турбопатріотам кожен день писати одне і те саме, в чому прикол?
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flyman
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:11
Wirująświatła написав:
а в чём прикол умничать на форумах?
У чому?
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Water
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:15
З пісні слів не викинеш©
fler написав:На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи
. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись
" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін
.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:15
Water написав: shapo написав:
3. Поставка российского газа в качестве транзитера з оплатой в Европу это вовсе не поставка продовольствия,медикаментов,воды и дизеля для вентиляторов в тоннелях врага.
Или вам известны случаи когда в время войны врагу что-то поставляет противоположная сторона?
Россия Украине сейчас много поставляет из перечисленного мной?
А,может,во время второй мировой или других войн это кто-то делал?
Ну так і Ізраіїль поставляє у рамках якихось ГУМАНІТАРНИХ договорів.
Ви підміняєте поняття, не расіся в Україну шось поставляє, а Україна продовжує виконувати міжнародні договори у т.ч. з тією країною, яка на неї напала.
Для прикладу, Палестина через Ізраїльські порти кудись постачає нафту у рамках якогось міжнародного договору. Тут почалось те шо було почалось, питання, Ізраїль продовжив би транзит палестинської нафти далі, через свої порти згідно договору?
Забавно.
Оказывается в какой-то Палестине есть нефть которую она куда-то поставляет.
Кстати,а что вы называете Палестиной и какие у нее гуманитарные договора с Израилем?
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shapo
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:18
Water написав: shapo написав:
Во-первых ,ракеты как и остальная контрабанда идёт много лет через Филадельфийский коридор. С него получает сын президента Египта Ас-Сиси.
Поставляет их Иран и,возможно,Россия т.к.были найдены ее изделия.
Бачите як цікаво виходить, вуха москалів всюди, у т.ч. ракетні технології для Ірану, а ви думаєте шо воюєте з бородами у капцях. Чи ви думаєте шо нарід у лаптях на Ізраїль так, здуру напав?
Это вы что-то думаете не зная предмета,а в Израиле очень хорошо представляют с кем воюют.
Основной спонсор террора на Ближнем Востоке это Иран.
И так называемые бородачи в лаптях это давно хорошо организованная и вооруженная партизанская армия не хуже афганской или вьетконга
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shapo
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:21
Wirująświatła
на форуме есть лингвисты? Драпатий от слова драпати?
Зря ты так. Фриз не далече вчера его характеризовал очень положительно.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:22
tester7336 написав: detroytred написав:
2025 -- *Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу.
Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого "боргового гальма"). *
читая что пишут про них чет закралось сомнение что это годовая сумма.
пусть меня поправят но походу они меряют кварталами.
Невже можуть бути сумніви?
Якщо людина не в стані "...ВІДРАЗУ побачити...", то примітив --- згідно критеріїв одного дописувача.
Він розтлумачить.
З своєї точки зору))
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:23
shapo написав:
Кстати,а что вы называете Палестиной и какие у нее гуманитарные договора с Израилем?
ХАМАС - палестинское радикальное исламистское движение. Признано террористической организацией, в частности, в Европейском Союзе, Великобритании и США.
воюют с радикалами, понизить их уровень или полностью уничтожить. До конфликта тисячи паленстинцев батрачили на великий ИзРаиль и всех все устраивало.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:26
Xenon написав:
Чехия прекратит поставки Украине артиллерийских снарядов по "чешской инициативе" в случае победы оппозиционной партии ANO в октябре, — Financial Times
Издание пишет, что партию ANO возглавляет бывший премьер страны Андрей Бабиш и она по данным соцопросов сейчас лидирует.
ще пару років війни і праві та опозиційні сили переможуть де тільки можна в ЄС.
Тоді наші переговорні позиції остаточно покращаться
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