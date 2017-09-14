Додано: Нед 02 лют, 2025 21:39

shapo написав:

Ты ведь такой патриотичный,а родину защищаешь в инете ,а не в окопе.

Ты ведь в отличие от меня призывного возраста.

Так почему не на фронте ? Ты ведь такой патриотичный,а родину защищаешь в инете ,а не в окопе.Ты ведь в отличие от меня призывного возраста.Так почему не на фронте ?

Вы повторяете типичную ошибку многих здесь.Вы пытаетесь добиться какой-то адекватности, какой-то справедливости от людей, которые без зазрения совести пошлют на смерть всех остальных, открыто при этом заявляя-"вот когда у нас люди кончатся, тогда и поговорим,а пока их дохрена".Вести дискуссию с этими чудовищами весьма глупо. Они хуже орков, они спрятались под какой-то галимой отмазкой и жадно потирая ручонки, наблюдают за битвой людей и орков.Если орки победят,они выползут из своих нор и первые будут тыкать пальцами в вдов и сирот ребят с ЗСУ, что бы заслужить себе симпатию.Лучший способ борьбы с ними-остракизм.Нормальному человеку западло даже матом укрыть эти существа,не то что вести с ними дискуссию.На том и порешим.Давайте лучше обсудим несколько фактов.1- слова Трампа "мы с Путиным" и "мы ведем дискусии"2-Келлог заговорил о необходимости выборов3-Зеленский сказал что "ВСЕМ будет плохо" от разговоров про мир без Украины.Ваш прогноз на ближайшие полгода, учитывая что конфронтация Зеленского и президента великой демократической державы Дональда Трампа-явно началась?