shapo написав:Кстати,а что вы называете Палестиной и какие у нее гуманитарные договора с Израилем?
ХАМАС - палестинское радикальное исламистское движение. Признано террористической организацией, в частности, в Европейском Союзе, Великобритании и США. воюют с радикалами, понизить их уровень или полностью уничтожить. До конфликта тисячи паленстинцев батрачили на великий ИзРаиль и всех все устраивало.
Уточнения. Не конфликта,а варварского нападения жителей Газы на приграничные кибуцы и музыкальный фестиваль в Реми когда самым зверским образом за один день были убиты 1200 человек и уведены в Газу 256 человек ,большинство мирных жителей. До 07.10.23 в Израиле господствовала ошибочная концепция что если дать жителям Газы работу и снабжать их водой,электроэнергией,стройматериалами,то они будут строить мирную жизнь. Из Газы каждое утро приезжало на работы в соседние с Газой кибуцы и на стройки 17000 человек и примерно за неделю до нападения обсуждалось возможность увеличить это число до 25000? Из Иудеи и Самарии которую называют Западным Берегом приезжали 200000. Сейчас это практически прекратилось
shapo написав:3. Поставка российского газа в качестве транзитера з оплатой в Европу это вовсе не поставка продовольствия,медикаментов,воды и дизеля для вентиляторов в тоннелях врага. Или вам известны случаи когда в время войны врагу что-то поставляет противоположная сторона? Россия Украине сейчас много поставляет из перечисленного мной? А,может,во время второй мировой или других войн это кто-то делал?
Ну так і Ізраіїль поставляє у рамках якихось ГУМАНІТАРНИХ договорів. Ви підміняєте поняття, не расіся в Україну шось поставляє, а Україна продовжує виконувати міжнародні договори у т.ч. з тією країною, яка на неї напала. Для прикладу, Палестина через Ізраїльські порти кудись постачає нафту у рамках якогось міжнародного договору. Тут почалось те шо було почалось, питання, Ізраїль продовжив би транзит палестинської нафти далі, через свої порти згідно договору?
Оказывается в какой-то Палестине есть нефть которую она куда-то поставляет.
Ви не бачите написано- для ПРИКЛАДА. Для приклада Ізраїль продовжив би транзит палестинської нафти?
Кстати,а что вы называете Палестиной и какие у нее гуманитарные договора с Израилем?
Напевно існують договори, згідно яким все це поставляють, мабуть це не Ізраїль, а Червоних Хрест, або ООН.
shapo написав: Ты ведь такой патриотичный,а родину защищаешь в инете ,а не в окопе. Ты ведь в отличие от меня призывного возраста. Так почему не на фронте ?
Вы повторяете типичную ошибку многих здесь. Вы пытаетесь добиться какой-то адекватности, какой-то справедливости от людей, которые без зазрения совести пошлют на смерть всех остальных, открыто при этом заявляя-"вот когда у нас люди кончатся, тогда и поговорим,а пока их дохрена". Вести дискуссию с этими чудовищами весьма глупо. Они хуже орков, они спрятались под какой-то галимой отмазкой и жадно потирая ручонки, наблюдают за битвой людей и орков. Если орки победят,они выползут из своих нор и первые будут тыкать пальцами в вдов и сирот ребят с ЗСУ, что бы заслужить себе симпатию. Лучший способ борьбы с ними-остракизм.Нормальному человеку западло даже матом укрыть эти существа,не то что вести с ними дискуссию. На том и порешим. Давайте лучше обсудим несколько фактов. 1- слова Трампа "мы с Путиным" и "мы ведем дискусии" 2-Келлог заговорил о необходимости выборов 3-Зеленский сказал что "ВСЕМ будет плохо" от разговоров про мир без Украины. Ваш прогноз на ближайшие полгода, учитывая что конфронтация Зеленского и президента великой демократической державы Дональда Трампа-явно началась?
shapo єто все обложка . истинние причини и почему так вишло , никто не скажет. немного новейшей истории " правительство в 1960-х годах серьезно рассматривало возможность устроить на территории США серию террористических актов и обвинить в этом Кубу, где в то время власть захватил Фидель Кастро. Тем самым планировалось оправдать предстоящую военную операцию по вторжению на остров."
shapo написав:Это вы что-то думаете не зная предмета,а в Израиле очень хорошо представляют с кем воюют. Основной спонсор террора на Ближнем Востоке это Иран.
Тавишо? Оце ваньки замаскувалися. Для вас мабуть це відкриття, шо усі військові технології, зброя це все москалі. Знайомий з москальщини працював там на будівництві АЕС. Казав усе гарно, тільки самогон доводиться робить з бананів.
И так называемые бородачи в лаптях это давно хорошо организованная и вооруженная партизанская армия не хуже афганской или вьетконга
Ну партізанская армія у капцях це не регулярні війська москальщини, погодьтесь. Шо таке афганська армія ми бачили на прикладі. Тому це не те шо 2 великих різниці, це і порівнять неможливо. Шо таке Сирія без москалів ми теж бачили.
detroytred написав:2025 -- *Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу. Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого "боргового гальма"). *
читая что пишут про них чет закралось сомнение что это годовая сумма. пусть меня поправят но походу они меряют кварталами.
Невже можуть бути сумніви? Якщо людина не в стані "...ВІДРАЗУ побачити...", то примітив --- згідно критеріїв одного дописувача.
Він розтлумачить. З своєї точки зору)) ________________________ А пояснення ось тут: https://migrant.biz.ua/nimechina/finans ... i.html/amp Що федеральний бюджет, про який і була мова, це одне, а бюджети земель це інше. На оборону йде з федерального бюджету. Про що і кажуть Шольц та Пісторіус.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 лют, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.