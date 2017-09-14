fler написав:На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.
Цю пісню привезла наша делегація з Вашингтону ще в січні. Ми всі хочемо миру як найшвидше (і так, я мрію про кордони 91, бо мені боляче за наших людей в окупації. Хто сказав, що мріяти не можна? Мрії часто збуваються, до речі). Поки що ситуація така. Хз як далі піде.
ПС. Раджу тобі замислитись і покаятись, поки не пізно. Розумію, що мислити тобі нема чим, але напруж хоча б ту єдину "ізвіліну". Вже довгий час ти майже в кожному пості пишеш мені тут свої огидні образи і при цьому в тебе дуже хвора дружина. Чи до тебе не доходить, що твоє лайно на адресу чужої жінки летить бумерангом на твою?
shapo написав: Ты ведь такой патриотичный,а родину защищаешь в инете ,а не в окопе. Ты ведь в отличие от меня призывного возраста. Так почему не на фронте ?
Вы повторяете типичную ошибку многих здесь. Вы пытаетесь добиться какой-то адекватности, какой-то справедливости от людей, которые без зазрения совести пошлют на смерть всех остальных, открыто при этом заявляя-"вот когда у нас люди кончатся, тогда и поговорим,а пока их дохрена". Вести дискуссию с этими чудовищами весьма глупо. Они хуже орков, они спрятались под какой-то галимой отмазкой и жадно потирая ручонки, наблюдают за битвой людей и орков. Если орки победят,они выползут из своих нор и первые будут тыкать пальцами в вдов и сирот ребят с ЗСУ, что бы заслужить себе симпатию. Лучший способ борьбы с ними-остракизм.Нормальному человеку западло даже матом укрыть эти существа,не то что вести с ними дискуссию. На том и порешим. Давайте лучше обсудим несколько фактов. 1- слова Трампа "мы с Путиным" и "мы ведем дискусии" 2-Келлог заговорил о необходимости выборов 3-Зеленский сказал что "ВСЕМ будет плохо" от разговоров про мир без Украины. Ваш прогноз на ближайшие полгода, учитывая что конфронтация Зеленского и президента великой демократической державы Дональда Трампа-явно началась?
Я не Кассандра да и прогнозы дело неблагодарное. То,что сделает Трамп,я думаю ,не знает и сам Трамп. В отношении Украины у него развязаны руки т.к.аойна началась не при нем,капельные поставки и не заработавший ленд-лиз тоже. Кроме того,в США плохо представляют что такое путинская роzzия и как можно вести с ней переговоры и нагибать ее. Да,Трамп поставил на снижение цен на энергоносители - основной ресурс всех диктаторов ,от российских до иранских,но это произойдет нескоро т.к. процесс имеет временной лаг. А вот решится ли он на поставку реального вооружения,а не того что поставлял Байден по капле и прекращал когда ВСУ шли в наступление маловероятно т.к.он хочет закончить войну любым способом. Что касается выборов,то они Украине нужнее чем Трампу т к.администрацию Зеленского за профнепригодность и коррупцию пора менять. Но повторюсь - я не Кассандра и не верю тем кто знает что будет через месяц,два или тем более пол-года
Господар Вельзевула написав:Вы повторяете типичную ошибку многих здесь. Вы пытаетесь добиться какой-то адекватности, какой-то справедливости от людей, которые без зазрения совести пошлют на смерть всех остальных, открыто при этом заявляя-"вот когда у нас люди кончатся, тогда и поговорим,а пока их дохрена". Вести дискуссию с этими чудовищами весьма глупо. Они хуже орков, они спрятались под какой-то галимой отмазкой и жадно потирая ручонки, наблюдают за битвой людей и орков. Если орки победят,они выползут из своих нор и первые будут тыкать пальцами в вдов и сирот ребят с ЗСУ, что бы заслужить себе симпатию. Лучший способ борьбы с ними-остракизм.Нормальному человеку западло даже матом укрыть эти существа,не то что вести с ними дискуссию.
Скільки разів я звертав увагу, що війна контрольована, за визначеними рамками? Тепер це прямо визнав Зе: *Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо про постійні контакти між США та Росією на рівні розвідок протягом усієї війни. За його словами, ці контакти мали на меті встановлення «червоних ліній», щоб війна залишалася контрольованою. Про це глава держави розповів в інтерв’ю для Associated Press.* https://sud.ua/uk/news/ukraine/322240-s ... -zelenskiy
fler написав:Цю пісню привезла наша делегація з Вашингтону ще в січні. Ми всі хочемо миру як найшвидше (і так, я мрію про кордони 91, бо мені боляче за наших людей в окупації. Хто сказав, що мріяти не можна? Мрії часто збуваються, до речі). Поки що ситуація така. Хз як далі піде.
Хіба федеративний устрій може повернути донбас. І то такий шанс буде лиш після смерті путіна.
Господар Вельзевула написав:Вы повторяете типичную ошибку многих здесь. Вы пытаетесь добиться какой-то адекватности, какой-то справедливости от людей, которые без зазрения совести пошлют на смерть всех остальных, открыто при этом заявляя-"вот когда у нас люди кончатся, тогда и поговорим,а пока их дохрена". Вести дискуссию с этими чудовищами весьма глупо. Они хуже орков, они спрятались под какой-то галимой отмазкой и жадно потирая ручонки, наблюдают за битвой людей и орков. Если орки победят,они выползут из своих нор и первые будут тыкать пальцами в вдов и сирот ребят с ЗСУ, что бы заслужить себе симпатию. Лучший способ борьбы с ними-остракизм.Нормальному человеку западло даже матом укрыть эти существа,не то что вести с ними дискуссию.
+100500!!!!!!!!!!!👍👍👍
ну не можна бути таким... оцей подвійний володар мух або Мудя, як він себе назвав - він же перший висміює й тих, хто боронить, й тих, кого мобілізують.
це або троль, або хвора людина. єдине, що він щирий за Фрейдом, - з таким, як він нормальним людям дійсно западло...
fler написав:Цю пісню привезла наша делегація з Вашингтону ще в січні. Ми всі хочемо миру як найшвидше (і так, я мрію про кордони 91, бо мені боляче за наших людей в окупації. Хто сказав, що мріяти не можна? Мрії часто збуваються, до речі). Поки що ситуація така. Хз як далі піде.
Хіба федеративний устрій може повернути донбас. І то такий шанс буде лиш після смерті путіна.
не потрібен Україні федеративний устрій на поточний момент. будемо як Боснія.
а шанс буде, коли на Раші почнуться смута - смерть путіна - один з тригерів цього.
shapo написав:Это вы что-то думаете не зная предмета,а в Израиле очень хорошо представляют с кем воюют. Основной спонсор террора на Ближнем Востоке это Иран.
Тавишо? Оце ваньки замаскувалися. Для вас мабуть це відкриття, шо усі військові технології, зброя це все москалі. Знайомий з москальщини працював там на будівництві АЕС. Казав усе гарно, тільки самогон доводиться робить з бананів.
И так называемые бородачи в лаптях это давно хорошо организованная и вооруженная партизанская армия не хуже афганской или вьетконга
Ну партізанская армія у капцях це не регулярні війська москальщини, погодьтесь. Шо таке афганська армія ми бачили на прикладі. Тому це не те шо 2 великих різниці, це і порівнять неможливо. Шо таке Сирія без москалів ми теж бачили.
Вы всегда так с апломбом утверждаете то,о чем понятия не имеете? Шахеды которыми бомбят Украину третий год не в Иране делают? А баллистические ракеты которыми хуситы и Хезболла бомбят Израиль тоже из Раши? Про Сирию. Башар Асад держался за счёт Хезболлы которую Израиль серьезно разбил в Ливане хотя и не до конца. Армия Асада мало что стоила т к.он ей не платил и потому они побросали оружие. С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию. А те что были на базах в Тартусе и Хмеймим не могли оказать сопротивления подготовленным турками повстанцам среди которых много всяких,от ИГИЛ до бывших алькаедовцев
shapo написав:С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию. А те что были на базах в Тартусе и Хмеймим не могли оказать сопротивления подготовленным турками повстанцам среди которых много всяких,от ИГИЛ до бывших алькаедовцев
З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.