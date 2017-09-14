fler написав:

Чи до тебе не доходить, що твоє лайно на адресу чужої жінки летить бумерангом на твою?

ПС. Раджу тобі замислитись і покаятись, поки не пізно. Розумію, що мислити тобі нема чим, але напруж хоча б ту єдину "ізвіліну". Вже довгий час ти майже в кожному пості пишеш мені тут свої огидні образи і при цьому в тебе дуже хвора дружина.