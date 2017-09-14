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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1235512356123571235812359>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:09

  flyman написав:
  shapo написав:С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.
А те что были на базах в Тартусе и Хмеймим не могли оказать сопротивления подготовленным турками повстанцам среди которых много всяких,от ИГИЛ до бывших алькаедовцев

З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.


ЗСУ и в Сирии было до 2020г?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:10

Все по-чесному!©

  fler написав:Ми всі хочемо миру як найшвидше...
...
Поки що ситуація така. Хз як далі піде.
Але в тебе вже зовсім не такий тон, як був ще рік тому;)
  fler написав:ПС. Раджу тобі замислитись і покаятись, поки не пізно. Розумію, що мислити тобі нема чим, але напруж хоча б ту єдину "ізвіліну". Вже довгий час ти майже в кожному пості пишеш мені тут свої огидні образи і при цьому в тебе дуже хвора дружина. Чи до тебе не доходить, що твоє лайно на адресу чужої жінки летить бумерангом на твою?
Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"© - і я тоді продовжу і далі говорити в твою сторону "що заманеться" :D
Ок?
Все ж по-чесному?
Маякни/відпиши тут, якщо погоджуєшся!

п.с.
І поспішай відправити свого чоловіка на фронт... А то війна скоро закінчиться, а він так і не встигне заробити тобі 15 мільйонів! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:13

  Успіх написав: Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"© - і я тоді продовжу і далі говорити в твою сторону "що заманеться" :D
Ок?
Все ж по-чесному?
Маякни/відпиши тут, якщо погоджуєшся!

п.с.
І поспішай відправити свого чоловіка на фронт... А то війна скоро закінчиться, а він так і не встигне заробити тобі 15 мільйонів! :mrgreen:

порядність хіба в ЗВО викладають? чи батьки з малку мають вчити? цікава твоя реакція, якби хтось так з твоєю дружиною розмовляв...

й побажання комусь померти теж не є ознакою розумної людини. зараз люди гинуть в зовсім різних місцях... й далеко не всім платять 15 млн...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:14

  Успіх написав:
  fler написав:Ми всі хочемо миру як найшвидше...
...
Поки що ситуація така. Хз як далі піде.
Але в тебе вже зовсім не такий тон, як був ще рік тому;)
  fler написав:ПС. Раджу тобі замислитись і покаятись, поки не пізно. Розумію, що мислити тобі нема чим, але напруж хоча б ту єдину "ізвіліну". Вже довгий час ти майже в кожному пості пишеш мені тут свої огидні образи і при цьому в тебе дуже хвора дружина. Чи до тебе не доходить, що твоє лайно на адресу чужої жінки летить бумерангом на твою?
Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"© - і я тоді продовжу і далі говорити в твою сторону "що заманеться" :D
Ок?
Все ж по-чесному?
Маякни/відпиши тут, якщо погоджуєшся!

п.с.
І поспішай відправити свого чоловіка на фронт... А то війна скоро закінчиться, а він так і не встигне заробити тобі 15 мільйонів! :mrgreen:


Ти вже тут умови виставляєш , Дізертир ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:16

  Успіх написав:Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"©
а слабо вообще перестать писать гадости флер? чесн слово мы это заценим как подвиг достойный ордена на всю спину :lol:
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:18

Все просто!©

  Shaman написав:порядність хіба
А що тут форум ввічливості і толерантності?

В мене по-житті одне чітке правило: "як Хома до Бога, так Бог до Хоми!"©
Я - ДЗЕРКАЛЬНИЙ!))
Простими словами - як людина до мене ставиться(чи хоч раз поставилась), так я і до людини!
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:19

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.
А те что были на базах в Тартусе и Хмеймим не могли оказать сопротивления подготовленным турками повстанцам среди которых много всяких,от ИГИЛ до бывших алькаедовцев

З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.


ЗСУ и в Сирии было до 2020г?

Вагнер тільки в Сирії?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:19

fler

Квіточка , не звертай увагу.
Ти же розумієш що то воно збентежене за свою долю .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:20

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"©
а слабо вообще перестать писать гадости флер? чесн слово мы это заценим как подвиг достойный ордена на всю спину :lol:

Якщо вона відправить свого чоловіка на фронт - то я ОБІЦЯЮ, що забуду про окуляри і т.д. і.т.п!

Чесне слово! :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:21

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"©
а слабо вообще перестать писать гадости флер? чесн слово мы это заценим как подвиг достойный ордена на всю спину :lol:

флер тепер "я жє дєвочька", чи то оператор обліківки змінився, чи концепція
колись була яструбом війни незламним, а тепер голубиця миру.
flyman
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