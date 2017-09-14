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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:09
flyman написав: shapo написав:
С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.
А те что были на базах в Тартусе и Хмеймим не могли оказать сопротивления подготовленным турками повстанцам среди которых много всяких,от ИГИЛ до бывших алькаедовцев
З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.
ЗСУ и в Сирии было до 2020г?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:10
fler написав:
Ми всі хочемо миру як найшвидше...
...
Поки що ситуація така. Хз як далі піде.
Але в тебе вже зовсім не такий тон, як був ще рік тому;)
fler написав:
ПС. Раджу тобі замислитись і покаятись, поки не пізно. Розумію, що мислити тобі нема чим, але напруж хоча б ту єдину "ізвіліну". Вже довгий час ти майже в кожному пості пишеш мені тут свої огидні образи і при цьому в тебе дуже хвора дружина. Чи до тебе не доходить, що твоє лайно на адресу чужої жінки летить бумерангом на твою?
Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"© - і я тоді продовжу і далі говорити в твою сторону "що заманеться"
Ок?
Все ж по-чесному?
Маякни/відпиши тут, якщо погоджуєшся!
п.с.
І поспішай відправити свого чоловіка на фронт... А то війна скоро закінчиться, а він так і не встигне заробити тобі 15 мільйонів!
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:13
Успіх написав:
Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"© - і я тоді продовжу і далі говорити в твою сторону "що заманеться"
Ок?
Все ж по-чесному?
Маякни/відпиши тут, якщо погоджуєшся!
п.с.
І поспішай відправити свого чоловіка на фронт... А то війна скоро закінчиться, а він так і не встигне заробити тобі 15 мільйонів!
порядність хіба в ЗВО викладають? чи батьки з малку мають вчити? цікава твоя реакція, якби хтось так з твоєю дружиною розмовляв...
й побажання комусь померти теж не є ознакою розумної людини. зараз люди гинуть в зовсім різних місцях... й далеко не всім платять 15 млн...
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:14
Успіх написав: fler написав:
Ми всі хочемо миру як найшвидше...
...
Поки що ситуація така. Хз як далі піде.
Але в тебе вже зовсім не такий тон, як був ще рік тому;)
fler написав:
ПС. Раджу тобі замислитись і покаятись, поки не пізно. Розумію, що мислити тобі нема чим, але напруж хоча б ту єдину "ізвіліну". Вже довгий час ти майже в кожному пості пишеш мені тут свої огидні образи і при цьому в тебе дуже хвора дружина. Чи до тебе не доходить, що твоє лайно на адресу чужої жінки летить бумерангом на твою?
Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"© - і я тоді продовжу і далі говорити в твою сторону "що заманеться"
Ок?
Все ж по-чесному?
Маякни/відпиши тут, якщо погоджуєшся!
п.с.
І поспішай відправити свого чоловіка на фронт... А то війна скоро закінчиться, а він так і не встигне заробити тобі 15 мільйонів!
Ти вже тут умови виставляєш , Дізертир ?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:16
Успіх написав:
Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"©
а слабо вообще перестать писать гадости флер? чесн слово мы это заценим как подвиг достойный ордена на всю спину
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:18
Shaman написав:
порядність хіба
А що тут форум ввічливості і толерантності?
В мене по-житті одне чітке правило: "як Хома до Бога, так Бог до Хоми!"©
Я - ДЗЕРКАЛЬНИЙ!))
Простими словами - як людина до мене ставиться(чи хоч раз поставилась), так я і до людини!
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:19
shapo написав: flyman написав: shapo написав:
С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.
А те что были на базах в Тартусе и Хмеймим не могли оказать сопротивления подготовленным турками повстанцам среди которых много всяких,от ИГИЛ до бывших алькаедовцев
З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.
ЗСУ и в Сирии было до 2020г?
Вагнер тільки в Сирії?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:19
fler
Квіточка , не звертай увагу.
Ти же розумієш що то воно збентежене за свою долю .
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:20
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"©
а слабо вообще перестать писать гадости флер? чесн слово мы это заценим как подвиг достойный ордена на всю спину
Якщо вона відправить свого чоловіка на фронт - то я ОБІЦЯЮ, що забуду про окуляри і т.д. і.т.п!
Чесне слово!
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:21
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Давай так - я тиждень(місяць?) НЕ кину жодної образи в твій бік.
Але, якщо нічого не зміниться(здоров'я моєї дружини), то це буде означати, що "ето другоє"©
а слабо вообще перестать писать гадости флер? чесн слово мы это заценим как подвиг достойный ордена на всю спину
флер тепер "я жє дєвочька", чи то оператор обліківки змінився, чи концепція
колись була яструбом війни незламним, а тепер голубиця миру.
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