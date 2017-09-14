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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12356123571235812359>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:23

Як так?©

  холява написав:Ти вже тут умови виставляєш


А ти ще тут?

Ще не пробрався в тил ворога, щоб підірвати товарняк з технікою та боєприпасами?

Як так?©

Що ж ти за поцтріот?)))
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:23

  Успіх написав:Якщо вона відправить свого чоловіка на фронт - то я ОБІЦЯЮ, що забуду про окуляри і т.д. і.т.п!
флер осознала свои ошибки и больше не будет, теперь твоя очередь :lol:
(чувствую себя в детском саду)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:23

Успіх

Якщо вона відправить свого чоловіка на фронт - то я ОБІЦЯЮ, що забуду про окуляри і т.д. і.т.п!



Навіть якщо вона нікого нікуди не відправить, модерація прекрасно лікує від хамства тижневими курсами. Я ВЖЕ бачу ефект від лікування. А курс ще не завершено!!! :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:24

  flyman написав:
  shapo написав:
  flyman написав:З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.


ЗСУ и в Сирии было до 2020г?

Вагнер тільки в Сирії?


Нет, но до 2020г ВСУ не воевала с вагнеровцами,тем более в Сирии
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:27

shapo
Були на Донбасі.
Але в Сирії і ЦАР їх кратно більше. Основні інтереси у них не Донбас. Ну і їм самим приємніше воювати не з українцями.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:29

  Успіх написав:
  Shaman написав:порядність хіба
А що тут форум ввічливості і толерантності?

В мене по-житті одне чітке правило: "як Хома до Бога, так Бог до Хоми!"©
Я - ДЗЕРКАЛЬНИЙ!))
Простими словами - як людина до мене ставиться(чи хоч раз поставилась), так я і до людини!

жаль, що ти не розумієш, що частіше дзеркалять саме тебе...

й якщо колись ти посварився, а потім роками це згадуєш - то проблема лише в тобі, якби ти це не виправдовував ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:33

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Якщо вона відправить свого чоловіка на фронт - то я ОБІЦЯЮ, що забуду про окуляри і т.д. і.т.п!
флер осознала свои ошибки и больше не будет, теперь твоя очередь :lol:
(чувствую себя в детском саду)

От якби вона щось подібне написала, то я б задумався....
А так, ти ж бачиш, що вона там виписує про "одну ізвіліну" і т.п. ?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:33

  Hotab написав:shapo
Були на Донбасі.
Але в Сирії і ЦАР їх кратно більше. Основні інтереси у них не Донбас. Ну і їм самим приємніше воювати не з українцями.


В 2020 на Донбассе были серьезные бои что на тот свет отправили 500 вагнеровцев как в Сирии?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:34

*Хм...
В интервью Associated Press Зеленский опроверг заявления предыдущей власти США о выделении Украине 177 миллиардов долларов...

"Смотрите, я как президент воюющей страны вам говорю: мы получили более 75-ти миллиардов. То есть 100 миллиардов из этих 177 или 200 – говорят даже некоторые люди – мы никогда не получали. Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги"...

Ну... те деньги в США... ибо ранее сразу говорили, что 90% остаются в США... их найдет Маск...
Вопрос видимо в 75 ярдах...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:35

  shapo написав:
  Hotab написав:shapo
Були на Донбасі.
Але в Сирії і ЦАР їх кратно більше. Основні інтереси у них не Донбас. Ну і їм самим приємніше воювати не з українцями.


В 2020 на Донбассе были серьезные бои что на тот свет отправили 500 вагнеровцев как в Сирии?

Я цього не заявляв. Я сказав лише , що до широкомасштабного вони на Донбасі також зʼявлялись.

Памʼятник Пригожину і Уткіну (стоїть в Бангі біля «руського дому » всі бачили? В Інеті також є фотка. Охороняють 24*7. Ну і камери звісно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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