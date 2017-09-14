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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:23
холява написав:
Ти вже тут умови виставляєш
А ти ще тут?
Ще не пробрався в тил ворога, щоб підірвати товарняк з технікою та боєприпасами?
Як так?©
Що ж ти за поцтріот?)))
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:23
Успіх написав:
Якщо вона відправить свого чоловіка на фронт - то я ОБІЦЯЮ, що забуду про окуляри і т.д. і.т.п!
флер осознала свои ошибки и больше не будет, теперь твоя очередь
(чувствую себя в детском саду)
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Wirująświatła
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:23
Успіх
Якщо вона відправить свого чоловіка на фронт - то я ОБІЦЯЮ, що забуду про окуляри і т.д. і.т.п!
Навіть якщо вона нікого нікуди не відправить, модерація прекрасно лікує від хамства тижневими курсами. Я ВЖЕ бачу ефект від лікування. А курс ще не завершено!!!
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Hotab
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:24
flyman написав: shapo написав: flyman написав:
З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.
ЗСУ и в Сирии было до 2020г?
Вагнер тільки в Сирії?
Нет, но до 2020г ВСУ не воевала с вагнеровцами,тем более в Сирии
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:27
shapo
Були на Донбасі.
Але в Сирії і ЦАР їх кратно більше. Основні інтереси у них не Донбас. Ну і їм самим приємніше воювати не з українцями.
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Hotab
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:29
Успіх написав: Shaman написав:
порядність хіба
А що тут форум ввічливості і толерантності?
В мене по-житті одне чітке правило: "як Хома до Бога, так Бог до Хоми!"©
Я - ДЗЕРКАЛЬНИЙ!))
Простими словами - як людина до мене ставиться(чи хоч раз поставилась), так я і до людини!
жаль, що ти не розумієш, що частіше дзеркалять саме тебе...
й якщо колись ти посварився, а потім роками це згадуєш - то проблема лише в тобі, якби ти це не виправдовував
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:33
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Якщо вона відправить свого чоловіка на фронт - то я ОБІЦЯЮ, що забуду про окуляри і т.д. і.т.п!
флер осознала свои ошибки и больше не будет, теперь твоя очередь
(чувствую себя в детском саду)
От якби вона щось подібне написала, то я б задумався....
А так, ти ж бачиш, що вона там виписує про "одну ізвіліну" і т.п. ?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:33
Hotab написав:shapo
Були на Донбасі.
Але в Сирії і ЦАР їх кратно більше. Основні інтереси у них не Донбас. Ну і їм самим приємніше воювати не з українцями.
В 2020 на Донбассе были серьезные бои что на тот свет отправили 500 вагнеровцев как в Сирии?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:34
*Хм...
В интервью Associated Press Зеленский опроверг заявления предыдущей власти США о выделении Украине 177 миллиардов долларов...
"Смотрите, я как президент воюющей страны вам говорю: мы получили более 75-ти миллиардов. То есть 100 миллиардов из этих 177 или 200 – говорят даже некоторые люди – мы никогда не получали. Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги"...
Ну... те деньги в США... ибо ранее сразу говорили, что 90% остаются в США... их найдет Маск...
Вопрос видимо в 75 ярдах...* (С)
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:35
shapo написав: Hotab написав:shapo
Були на Донбасі.
Але в Сирії і ЦАР їх кратно більше. Основні інтереси у них не Донбас. Ну і їм самим приємніше воювати не з українцями.
В 2020 на Донбассе были серьезные бои что на тот свет отправили 500 вагнеровцев как в Сирии?
Я цього не заявляв. Я сказав лише , що до широкомасштабного вони на Донбасі також зʼявлялись.
Памʼятник Пригожину і Уткіну (стоїть в Бангі біля «руського дому » всі бачили? В Інеті також є фотка. Охороняють 24*7. Ну і камери звісно.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 02 лют, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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