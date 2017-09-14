В 2020 на Донбассе были серьезные бои что на тот свет отправили 500 вагнеровцев как в Сирии?
|
|
|
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:33
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:34
*Хм...
В интервью Associated Press Зеленский опроверг заявления предыдущей власти США о выделении Украине 177 миллиардов долларов...
"Смотрите, я как президент воюющей страны вам говорю: мы получили более 75-ти миллиардов. То есть 100 миллиардов из этих 177 или 200 – говорят даже некоторые люди – мы никогда не получали. Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги"...
Ну... те деньги в США... ибо ранее сразу говорили, что 90% остаются в США... их найдет Маск...
Вопрос видимо в 75 ярдах...* (С)
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:35
Я цього не заявляв. Я сказав лише , що до широкомасштабного вони на Донбасі також зʼявлялись.
Памʼятник Пригожину і Уткіну (стоїть в Бангі біля «руського дому » всі бачили? В Інеті також є фотка. Охороняють 24*7. Ну і камери звісно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:38
Дякую, пане Холява, вам та всім іншим, хто захищає мене від образ.
Я один раз вказала на простий причинно-наслідковий зв'язок, більше до цього повертатись не буду. Дослухається чи ні - його проблеми.
ПС. У Мико лунає шоста чи сьома тривога. Шось їм сьогодні нейметься..
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:38
Помилка в методології
1 Для того щоб заробити 15 млн за нехай 30 років - треба заробляти по 40 000...
Скільки станом на сьогодні заробляє 1000 доларів в місяць в середньому на протязі життя? 1%-2%-максимум 5%
2 Для того щоб ЗАЛИШИТИ 15 млн - треба 30 років ЗАОЩАДЖУВАТИ 1000 доларів/місяць - а от таких точно на порядок менше ніж тих хто ЗАРОБЛЯЄ 1000 в місяць
І все тому що ЗАРОБЛЕНІ кимось гроші в левовій їх частці йдуть на задоволення власних потреб
А от з цим погоджуюсь
Не замінить емоційно....
Якщо входить в 10% успішних - то навряд чи хтось інший замінить те чого міг навчити...
Звідси висновок
15 млн виплат за загибель - це надлишкова сума яку 99% загиблих не змогли б залишити своїм нащадкам в процесі цивільного життя.
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:41
Я думаю, що у фінансових питаннях краще не вигадувати, а звертатись до першоджерел
Для тих, хто не впорається з посиланням (там треба декілька разів клацнути, щоб до даних перейти) див. нижче
Betrag
In Tausend Euro
488.609.120
Ministerium Betrag (in Tausend Euro) Anteil
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 179,257,094 36.69%
Bundesministerium der Verteidigung 53,250,000 10.90%
Bundesministerium für Digitales und Verkehr 49,667,947 10.17%
Allgemeine Finanzverwaltung 46,170,579 9.45%
Bundesschuld 33,216,446 6.80%
Bundesministerium für Bildung und Forschung 22,318,939 4.57%
Bundesministerium für Gesundheit 16,439,088 3.36%
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 14,443,101 2.96%
Bundesministerium des Innern und für Heimat 13,748,181 2.81%
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10,280,316 2.10%
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 10,257,525 2.10%
Bundesministerium der Finanzen 10,140,929 2.08%
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 7,422,466 1.52%
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 6,862,256 1.40%
Auswärtiges Amt 5,871,239 1.20%
Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 3,918,537 0.80%
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 2,650,765 0.54%
Deutscher Bundestag 1,252,969 0.26%
Bundesministerium der Justiz 1,042,494 0.21%
Bundesrechnungshof 197,557 0.04%
Bundespräsident und Bundespräsidialamt 58,392 0.01%
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 47,161 0.01%
Bundesverfassungsgericht 43,469 0.01%
Bundesrat 39,37 0.01%
Unabhängiger Kontrollrat 12,3 0%
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:43
Ви уважно читали що я написав?
1 Суспільство ПРОТИ права частини Суспільства заплатити щоб не служити - бо вважає це
а - не справедливим
б - фантазує що заборона заплатити це еквівалент не служити бідним( а це брехня)
2 З іншого боку
Суспільство НЕЗАДОВОЛЕНЕ примусовими діями .. але вважає що це СПРАВЕДЛИВО
Тому будь-яке опитування покаже що варіант стимуляційний при соцопитуванні програє варіанту примусовому
Влада ж це найняті менеджери які виконують побажання суспільства
Те що деколи побажання суспільства не є ефективними чи правильними -владу не цікавить, бо вона демократична і залежить від більшості
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 02 лют, 2025 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:49
Wirująświatła
Військовим же
А у військових сольоні шутєйки і оте все - завжди звертайтесь
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:52
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 23:58, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:54
Німеччина
тип____________________одиниці_рік____2021_______2022_______2023_______ 2024
ВВП______________(million euro) _____3 403 730__3 617 450___3 876 810____4 121 160
Витрати уряду в % до ВВП_(% of GDP)_____50,5_______50,9________49,5________48,6
Доходи уряд в % до ВВП (% of GDP)______46,1_______47,3_________47__________46,1
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 02 лют, 2025 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: Shaman, Wirująświatła і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|