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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123551235612357123581235912360>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:33

  Hotab написав:shapo
Були на Донбасі.
Але в Сирії і ЦАР їх кратно більше. Основні інтереси у них не Донбас. Ну і їм самим приємніше воювати не з українцями.


В 2020 на Донбассе были серьезные бои что на тот свет отправили 500 вагнеровцев как в Сирии?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:34

*Хм...
В интервью Associated Press Зеленский опроверг заявления предыдущей власти США о выделении Украине 177 миллиардов долларов...

"Смотрите, я как президент воюющей страны вам говорю: мы получили более 75-ти миллиардов. То есть 100 миллиардов из этих 177 или 200 – говорят даже некоторые люди – мы никогда не получали. Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги"...

Ну... те деньги в США... ибо ранее сразу говорили, что 90% остаются в США... их найдет Маск...
Вопрос видимо в 75 ярдах...* (С)
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:35

  shapo написав:
  Hotab написав:shapo
Були на Донбасі.
Але в Сирії і ЦАР їх кратно більше. Основні інтереси у них не Донбас. Ну і їм самим приємніше воювати не з українцями.


В 2020 на Донбассе были серьезные бои что на тот свет отправили 500 вагнеровцев как в Сирии?

Я цього не заявляв. Я сказав лише , що до широкомасштабного вони на Донбасі також зʼявлялись.

Памʼятник Пригожину і Уткіну (стоїть в Бангі біля «руського дому » всі бачили? В Інеті також є фотка. Охороняють 24*7. Ну і камери звісно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:38

  холява написав:fler

Квіточка , не звертай увагу.
Ти же розумієш що то воно збентежене за свою долю .

Дякую, пане Холява, вам та всім іншим, хто захищає мене від образ.
Я один раз вказала на простий причинно-наслідковий зв'язок, більше до цього повертатись не буду. Дослухається чи ні - його проблеми.

ПС. У Мико лунає шоста чи сьома тривога. Шось їм сьогодні нейметься..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:38

  Faceless написав:
budivelnik написав:Життя - 15 млн
Інвалідність в залежності від - 2 млн....

В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...
Не можу погодитись.
Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною.
Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий.
Помилка в методології
1 Для того щоб заробити 15 млн за нехай 30 років - треба заробляти по 40 000...
Скільки станом на сьогодні заробляє 1000 доларів в місяць в середньому на протязі життя? 1%-2%-максимум 5%
2 Для того щоб ЗАЛИШИТИ 15 млн - треба 30 років ЗАОЩАДЖУВАТИ 1000 доларів/місяць - а от таких точно на порядок менше ніж тих хто ЗАРОБЛЯЄ 1000 в місяць
І все тому що ЗАРОБЛЕНІ кимось гроші в левовій їх частці йдуть на задоволення власних потреб
  Faceless написав: І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.
А от з цим погоджуюсь
Не замінить емоційно....
Якщо входить в 10% успішних - то навряд чи хтось інший замінить те чого міг навчити...

Звідси висновок
15 млн виплат за загибель - це надлишкова сума яку 99% загиблих не змогли б залишити своїм нащадкам в процесі цивільного життя.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:41

  tester7336 написав:
  detroytred написав:2025 -- *Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу.
Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого "боргового гальма"). *


читая что пишут про них чет закралось сомнение что это годовая сумма.
пусть меня поправят но походу они меряют кварталами.


Я думаю, що у фінансових питаннях краще не вигадувати, а звертатись до першоджерел

https://www.bundeshaushalt.de/DE/Bundes ... gital.html

Для тих, хто не впорається з посиланням (там треба декілька разів клацнути, щоб до даних перейти) див. нижче

Betrag
In Tausend Euro
488.609.120

Ministerium Betrag (in Tausend Euro) Anteil
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 179,257,094 36.69%
Bundesministerium der Verteidigung 53,250,000 10.90%
Bundesministerium für Digitales und Verkehr 49,667,947 10.17%
Allgemeine Finanzverwaltung 46,170,579 9.45%
Bundesschuld 33,216,446 6.80%
Bundesministerium für Bildung und Forschung 22,318,939 4.57%
Bundesministerium für Gesundheit 16,439,088 3.36%
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 14,443,101 2.96%
Bundesministerium des Innern und für Heimat 13,748,181 2.81%
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10,280,316 2.10%
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 10,257,525 2.10%
Bundesministerium der Finanzen 10,140,929 2.08%
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 7,422,466 1.52%
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 6,862,256 1.40%
Auswärtiges Amt 5,871,239 1.20%
Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 3,918,537 0.80%
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 2,650,765 0.54%
Deutscher Bundestag 1,252,969 0.26%
Bundesministerium der Justiz 1,042,494 0.21%
Bundesrechnungshof 197,557 0.04%
Bundespräsident und Bundespräsidialamt 58,392 0.01%
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 47,161 0.01%
Bundesverfassungsgericht 43,469 0.01%
Bundesrat 39,37 0.01%
Unabhängiger Kontrollrat 12,3 0%
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:43

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Якщо на пальцях
Будь яка влада діє в межах того що МОЖЕ зробити
у Зеленського було всього два варіанти виправлення того що він зломав забравши бойові
а - примус
б - мотиваційність

Фантазую що на його замовлення було проведено соцопитування яке показало
Суспільство проти того щоб хтось міг оплатити свою НЕСЛУЖБУ в ЗСУ...
після цього залишився один інструмент - створення примусового органу який забезпечить необхідну кількість мобілізованих...
і як там справа на зараз з примусом? багато хорошого показують соцопитування?
Ви уважно читали що я написав?
1 Суспільство ПРОТИ права частини Суспільства заплатити щоб не служити - бо вважає це
а - не справедливим
б - фантазує що заборона заплатити це еквівалент не служити бідним( а це брехня)
2 З іншого боку
Суспільство НЕЗАДОВОЛЕНЕ примусовими діями .. але вважає що це СПРАВЕДЛИВО

Тому будь-яке опитування покаже що варіант стимуляційний при соцопитуванні програє варіанту примусовому
Влада ж це найняті менеджери які виконують побажання суспільства
Те що деколи побажання суспільства не є ефективними чи правильними -владу не цікавить, бо вона демократична і залежить від більшості
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 02 лют, 2025 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:49

Wirująświatła

себя ты к таковым не относишь?


Військовим же :D
А у військових сольоні шутєйки і оте все - завжди звертайтесь :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:52

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 23:58, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:54

Німеччина
тип____________________одиниці_рік____2021_______2022_______2023_______ 2024
ВВП______________(million euro) _____3 403 730__3 617 450___3 876 810____4 121 160
Витрати уряду в % до ВВП_(% of GDP)_____50,5_______50,9________49,5________48,6
Доходи уряд в % до ВВП (% of GDP)______46,1_______47,3_________47__________46,1
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 02 лют, 2025 23:15, всього редагувалось 2 разів.
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