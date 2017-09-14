budivelnik написав:15 млн виплат за загибель - це надлишкова сума яку 99% загиблих не змогли б залишити своїм нащадкам в процесі цивільного життя.
дають тільки не всім. а що робити тим сім’ям яким не дали? як тут закалькулюєте?
1 Я не хочу обговорювати виключення з правил Правило -давати всім 2 Виключення з правил -мають якісь свої підстави , от наприклад врегулювали питання для тих хто ЗАГИНУВ у війні але не був офіційно службовцем ЗСУ - зараз для них діє правило 2 млн ( раніше було нуль) 3 Мене б більше влаштувало щоб ВСІ залишились живими( що з економічного плану-бо 15 млн будуть платити ті хто залишився, що по людськи ), але ж це не від мене залежить
budivelnik написав:Життя - 15 млн Інвалідність в залежності від - 2 млн....
В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...
Не можу погодитись. Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною. Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий.
Помилка в методології 1 Для того щоб заробити 15 млн за нехай 30 років - треба заробляти по 40 000... Скільки станом на сьогодні заробляє 1000 доларів в місяць в середньому на протязі життя? 1%-2%-максимум 5% 2 Для того щоб ЗАЛИШИТИ 15 млн - треба 30 років ЗАОЩАДЖУВАТИ 1000 доларів/місяць - а от таких точно на порядок менше ніж тих хто ЗАРОБЛЯЄ 1000 в місяць І все тому що ЗАРОБЛЕНІ кимось гроші в левовій їх частці йдуть на задоволення власних потреб
Faceless написав: І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.
А от з цим погоджуюсь Не замінить емоційно.... Якщо входить в 10% успішних - то навряд чи хтось інший замінить те чого міг навчити...
Звідси висновок 15 млн виплат за загибель - це надлишкова сума яку 99% загиблих не змогли б залишити своїм нащадкам в процесі цивільного життя.
Гарна математика. Фактично гарантований заробіток для 99% бусифікованих. Дивно, що жінки так намагаються запобігти бусифікації їх чоловіків. Вони просто погано рахують, не розуміют всіх вигід, вірно?
До речі, у цих розрахунках якось не згадується імовірність отримання родиною 15 млн родиною після загибелі кормильця? Ну там не там загинув, тіла нема, зник, помер від грипу і т.д. Нагадайте, це скільки %%? Не менше 50% думаю.
detroytred написав:Faceless Прохання. Переправте Будівельнику оте моє повідомлення вище в особисті. Про його ящик кон'яку. Щоб не зіскочив, не помітивши в купі повідомлень сьогодні в гілці. Нехай задонатить в "Повернись живим".
Я не маю бажання мати хоч якийсь зв'язок з цим суб'єктом.
Дурню - тебе кока-кола. В світі немає жодної країни в якої Бюджет менший ніж 35-45% від ВВП Це ЕКОНОМІЧНА АКСІОМА а те що ти вмієш читати статті не розуміючи що прочитав- так тому ти й економічний невіглас.
Тобто злився. Ще й примітивно отак.
Предметом було -- частина бюджету Німеччини, власне з якого і відбувається фінансування оборони. В Німеччині це федеральний бюджет - 480 млрд. При 5% від ВВП (4,2 трлн.) - це 210 млрд - тобто 40+% від бюджету, з якого фінансується оборона - тобто майже кожне друге євро на оборону. Про що і сказав Шольц і Пісторіус (канцлер і МО). Про що я і процитував на гілці.
А від тебе лише чергові дурні оцінки на підставі відсеб'ятини. Заперечення Шольца та Пісторіуса, співи про Детройта. І злив. Зі свого ж ящика кон'яку. Обтікай знов... Після нещодавнього твого про дрони, а тепер ще оцього, коли тобі прямо у лоба факти, і твоїх дурних наявних зістрибувань, буду тільки слати тебе лісом. З твоїми співами, вигадками, відсеб'ятину, дурістю та єралашиками. Вивчай фахівців...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 лют, 2025 23:22, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Тому будь-яке опитування покаже що варіант стимуляційний при соцопитуванні програє варіанту примусовому Влада ж це найняті менеджери які виконують побажання суспільства Те що деколи побажання суспільства не є ефективними чи правильними -владу не цікавить, бо вона демократична і залежить від більшості
shapo написав:Вы всегда так с апломбом утверждаете то,о чем понятия не имеете? Шахеды которыми бомбят Украину третий год не в Иране делают? А баллистические ракеты которыми хуситы и Хезболла бомбят Израиль тоже из Раши?
Ну так а ви думаєте звідки це все? В основному технології. Чи ви вважаєте нарід у капцях це все сам спроєктував?
С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.
Серйозно? Дивлюсь це не Трамп, а Рембо. Та їх загинуло в Україні декілька десятків тисяч після розбірок Трампа. Плюс вони ж контролюють у Африці практично усі золоті кар`єри. Потім це золото продають на біржах, гроші далі на розвиток пускають.
budivelnik написав:15 млн виплат за загибель - це надлишкова сума яку 99% загиблих не змогли б залишити своїм нащадкам в процесі цивільного життя.
дають тільки не всім. а що робити тим сім’ям яким не дали? як тут закалькулюєте?
1 Я не хочу обговорювати виключення з правил Правило -давати всім 2 Виключення з правил -мають якісь свої підстави , от наприклад врегулювали питання для тих хто ЗАГИНУВ у війні але не був офіційно службовцем ЗСУ - зараз для них діє правило 2 млн ( раніше було нуль) 3 Мене б більше влаштувало щоб ВСІ залишились живими( що з економічного плану-бо 15 млн будуть платити ті хто залишився, що по людськи ), але ж це не від мене залежить
дасте посилання на закон де таке правило прописане давати всім 15 лямів?
detroytred написав:Предметом було -- частина федеральногт бюджету, власне з якого відбувається і фінансування оборони.
А знайди но в мене чи в тебе слово Федеральний.. Не знайшов - то може підеш лісом чи за чужий рахунок хотів ящиком коньяку пропіаритись - а виявилось навіть кока-колу виставити не в стані
Пояснюю тобі ще раз Ти здурі писав що розумієш економіку, а мене звинувачував в мілкому бізнесі. Тепер поясни А яким чином мілкий ларьочник навскидку сказав що твій допис про Бюджет Держави-це лайно а ти навіть після того як тобі це пояснили і навіть табличку я для тебе примітива перевів з ОФІЦІЙНОГО сайту де описані еврофінанси ЄС
Ще раз для тебе Так як в армії марширують в ногу Так і будь-хто хто розбирається в економіці - знає що Бюджет Держави це мінімум 30% від ВВП і чим розвинутіша держава тим більший відсоток перерозподіляється Це ази економіки, це потрібно було вивчити ДО ТОГО коли починаєш читати економічні книжки Це алфавіт для економіки. і чомусь на тому сайті використовують цифри які моїм еквівалентні.
tester7336 написав:дають тільки не всім. а що робити тим сім’ям яким не дали? як тут закалькулюєте?
1 Я не хочу обговорювати виключення з правил Правило -давати всім 2 Виключення з правил -мають якісь свої підстави , от наприклад врегулювали питання для тих хто ЗАГИНУВ у війні але не був офіційно службовцем ЗСУ - зараз для них діє правило 2 млн ( раніше було нуль) 3 Мене б більше влаштувало щоб ВСІ залишились живими( що з економічного плану-бо 15 млн будуть платити ті хто залишився, що по людськи ), але ж це не від мене залежить
дасте посилання на закон де таке правило прописане давати всім 15 лямів?