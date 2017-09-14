Додано: Нед 02 лют, 2025 23:21

detroytred написав: Предметом було -- частина федеральногт бюджету, власне з якого відбувається і фінансування оборони. Предметом було -- частина федеральногт бюджету, власне з якого відбувається і фінансування оборони.

А знайди но в мене чи в тебе слово Федеральний..Не знайшов - то може підеш лісомчи за чужий рахунок хотів ящиком коньяку пропіаритись - а виявилось навіть кока-колу виставити не в станіПояснюю тобі ще разТи здурі писав що розумієш економіку, а мене звинувачував в мілкому бізнесі.Тепер поясниА яким чином мілкий ларьочник навскидку сказав що твій допис про Бюджет Держави-це лайноа ти навіть після того як тобі це пояснили і навіть табличку я для тебе примітива перевів з ОФІЦІЙНОГО сайту де описані еврофінанси ЄСЩе раз для тебеТак як в армії марширують в ногуТак і будь-хто хто розбирається в економіці - знає що Бюджет Держави це мінімум 30% від ВВП і чим розвинутіша держава тим більший відсоток перерозподіляєтьсяЦе ази економіки, це потрібно було вивчити ДО ТОГО коли починаєш читати економічні книжкиЦе алфавіт для економіки.і чомусь на тому сайті використовують цифри які моїм еквівалентні.