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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1235612357123581235912360>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:56

  budivelnik написав:15 млн виплат за загибель - це надлишкова сума яку 99% загиблих не змогли б залишити своїм нащадкам в процесі цивільного життя.


дають тільки не всім. а що робити тим сім’ям яким не дали? як тут закалькулюєте?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:05

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:15 млн виплат за загибель - це надлишкова сума яку 99% загиблих не змогли б залишити своїм нащадкам в процесі цивільного життя.
дають тільки не всім. а що робити тим сім’ям яким не дали? як тут закалькулюєте?
1 Я не хочу обговорювати виключення з правил
Правило -давати всім
2 Виключення з правил -мають якісь свої підстави , от наприклад врегулювали питання для тих хто ЗАГИНУВ у війні але не був офіційно службовцем ЗСУ - зараз для них діє правило 2 млн ( раніше було нуль)
3 Мене б більше влаштувало щоб ВСІ залишились живими( що з економічного плану-бо 15 млн будуть платити ті хто залишився, що по людськи ), але ж це не від мене залежить
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:06

  budivelnik написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Життя - 15 млн
Інвалідність в залежності від - 2 млн....

В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...
Не можу погодитись.
Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною.
Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий.
Помилка в методології
1 Для того щоб заробити 15 млн за нехай 30 років - треба заробляти по 40 000...
Скільки станом на сьогодні заробляє 1000 доларів в місяць в середньому на протязі життя? 1%-2%-максимум 5%
2 Для того щоб ЗАЛИШИТИ 15 млн - треба 30 років ЗАОЩАДЖУВАТИ 1000 доларів/місяць - а от таких точно на порядок менше ніж тих хто ЗАРОБЛЯЄ 1000 в місяць
І все тому що ЗАРОБЛЕНІ кимось гроші в левовій їх частці йдуть на задоволення власних потреб
  Faceless написав: І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.
А от з цим погоджуюсь
Не замінить емоційно....
Якщо входить в 10% успішних - то навряд чи хтось інший замінить те чого міг навчити...

Звідси висновок
15 млн виплат за загибель - це надлишкова сума яку 99% загиблих не змогли б залишити своїм нащадкам в процесі цивільного життя.


Гарна математика. Фактично гарантований заробіток для 99% бусифікованих. Дивно, що жінки так намагаються запобігти бусифікації їх чоловіків. Вони просто погано рахують, не розуміют всіх вигід, вірно?

До речі, у цих розрахунках якось не згадується імовірність отримання родиною 15 млн родиною після загибелі кормильця? Ну там не там загинув, тіла нема, зник, помер від грипу і т.д. Нагадайте, це скільки %%? Не менше 50% думаю.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Faceless
Прохання.
Переправте Будівельнику оте моє повідомлення вище в особисті.
Про його ящик кон'яку.
Щоб не зіскочив, не помітивши в купі повідомлень сьогодні в гілці.
Нехай задонатить в "Повернись живим".

Я не маю бажання мати хоч якийсь зв'язок з цим суб'єктом.
Дурню - тебе кока-кола.
В світі немає жодної країни в якої Бюджет менший ніж 35-45% від ВВП
Це ЕКОНОМІЧНА АКСІОМА
а те що ти вмієш читати статті не розуміючи що прочитав- так тому ти й економічний невіглас.

Тобто злився.
Ще й примітивно отак.

Предметом було -- частина бюджету Німеччини, власне з якого і відбувається фінансування оборони.
В Німеччині це федеральний бюджет - 480 млрд.
При 5% від ВВП (4,2 трлн.) - це 210 млрд - тобто 40+% від бюджету, з якого фінансується оборона - тобто майже кожне друге євро на оборону.
Про що і сказав Шольц і Пісторіус (канцлер і МО).
Про що я і процитував на гілці.

А від тебе лише чергові дурні оцінки на підставі відсеб'ятини.
Заперечення Шольца та Пісторіуса, співи про Детройта.
І злив. Зі свого ж ящика кон'яку.
Обтікай знов...
Після нещодавнього твого про дрони, а тепер ще оцього, коли тобі прямо у лоба факти, і твоїх дурних наявних зістрибувань, буду тільки слати тебе лісом.
З твоїми співами, вигадками, відсеб'ятину, дурістю та єралашиками.
Вивчай фахівців...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 лют, 2025 23:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:16

  budivelnik написав:Тому будь-яке опитування покаже що варіант стимуляційний при соцопитуванні програє варіанту примусовому
Влада ж це найняті менеджери які виконують побажання суспільства
Те що деколи побажання суспільства не є ефективними чи правильними -владу не цікавить, бо вона демократична і залежить від більшості


що ти вважаєш стимуляційним варіантом?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:18

  budivelnik написав:В світі немає жодної країни в якої Бюджет менший ніж 35-45% від ВВП
Це ЕКОНОМІЧНА АКСІОМА


Україну за 2021 рік порахуєш?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:19

  shapo написав:Вы всегда так с апломбом утверждаете то,о чем понятия не имеете?
Шахеды которыми бомбят Украину третий год не в Иране делают?
А баллистические ракеты которыми хуситы и Хезболла бомбят Израиль тоже из Раши?

Ну так а ви думаєте звідки це все? В основному технології. Чи ви вважаєте нарід у капцях це все сам спроєктував?
С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.

Серйозно? Дивлюсь це не Трамп, а Рембо.
Та їх загинуло в Україні декілька десятків тисяч після розбірок Трампа. Плюс вони ж контролюють у Африці практично усі золоті кар`єри. Потім це золото продають на біржах, гроші далі на розвиток пускають.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:20

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:15 млн виплат за загибель - це надлишкова сума яку 99% загиблих не змогли б залишити своїм нащадкам в процесі цивільного життя.
дають тільки не всім. а що робити тим сім’ям яким не дали? як тут закалькулюєте?
1 Я не хочу обговорювати виключення з правил
Правило -давати всім
2 Виключення з правил -мають якісь свої підстави , от наприклад врегулювали питання для тих хто ЗАГИНУВ у війні але не був офіційно службовцем ЗСУ - зараз для них діє правило 2 млн ( раніше було нуль)
3 Мене б більше влаштувало щоб ВСІ залишились живими( що з економічного плану-бо 15 млн будуть платити ті хто залишився, що по людськи ), але ж це не від мене залежить


дасте посилання на закон де таке правило прописане давати всім 15 лямів?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Предметом було -- частина федеральногт бюджету, власне з якого відбувається і фінансування оборони.
А знайди но в мене чи в тебе слово Федеральний..
Не знайшов - то може підеш лісом
чи за чужий рахунок хотів ящиком коньяку пропіаритись - а виявилось навіть кока-колу виставити не в стані

Пояснюю тобі ще раз
Ти здурі писав що розумієш економіку, а мене звинувачував в мілкому бізнесі.
Тепер поясни
А яким чином мілкий ларьочник навскидку сказав що твій допис про Бюджет Держави-це лайно
а ти навіть після того як тобі це пояснили і навіть табличку я для тебе примітива перевів з ОФІЦІЙНОГО сайту де описані еврофінанси ЄС

Ще раз для тебе
Так як в армії марширують в ногу
Так і будь-хто хто розбирається в економіці - знає що Бюджет Держави це мінімум 30% від ВВП і чим розвинутіша держава тим більший відсоток перерозподіляється
Це ази економіки, це потрібно було вивчити ДО ТОГО коли починаєш читати економічні книжки
Це алфавіт для економіки.
і чомусь на тому сайті використовують цифри які моїм еквівалентні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:25

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  tester7336 написав:дають тільки не всім. а що робити тим сім’ям яким не дали? як тут закалькулюєте?
1 Я не хочу обговорювати виключення з правил
Правило -давати всім
2 Виключення з правил -мають якісь свої підстави , от наприклад врегулювали питання для тих хто ЗАГИНУВ у війні але не був офіційно службовцем ЗСУ - зараз для них діє правило 2 млн ( раніше було нуль)
3 Мене б більше влаштувало щоб ВСІ залишились живими( що з економічного плану-бо 15 млн будуть платити ті хто залишився, що по людськи ), але ж це не від мене залежить


дасте посилання на закон де таке правило прописане давати всім 15 лямів?
Наказ МОУ № 45 від 25.01.2023 р.
https://ips.ligazakon.net/document/RE39232?an=37
Вивчай
budivelnik
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