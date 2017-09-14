detroytred написав:Faceless Прохання. Переправте Будівельнику оте моє повідомлення вище в особисті. Про його ящик кон'яку. Щоб не зіскочив, не помітивши в купі повідомлень сьогодні в гілці. Нехай задонатить в "Повернись живим".
Я не маю бажання мати хоч якийсь зв'язок з цим суб'єктом.
Дурню - тебе кока-кола. В світі немає жодної країни в якої Бюджет менший ніж 35-45% від ВВП Це ЕКОНОМІЧНА АКСІОМА а те що ти вмієш читати статті не розуміючи що прочитав- так тому ти й економічний невіглас.
Бюджет, це то що зібрано податками, плюс що позичено (надруковано). Якщо в ЄС оподаткування в межах 35...45% доходів, то і бюджет десь так +- від ВВП.
detroytred написав:Предметом було -- частина федеральногт бюджету, власне з якого відбувається і фінансування оборони.
А знайди но в мене чи в тебе слово Федеральний.. Не знайшов - то може підеш лісом чи за чужий рахунок хотів ящиком коньяку пропіаритись - а виявилось навіть кока-колу виставити не в стані
Пояснюю тобі ще раз Ти здурі писав що розумієш економіку, а мене звинувачував в мілкому бізнесі. Тепер поясни А яким чином мілкий ларьочник навскидку сказав що твій допис про Бюджет Держави-це лайно а ти навіть після того як тобі це пояснили і навіть табличку я для тебе примітива перевів з ОФІЦІЙНОГО сайту де описані еврофінанси ЄС
Ще раз для тебе Так як в армії марширують в ногу Так і будь-хто хто розбирається в економіці - знає що Бюджет Держави це мінімум 30% від ВВП і чим розвинутіша держава тим більший відсоток перерозподіляється Це ази економіки, це потрібно було вивчити ДО ТОГО коли починаєш читати економічні книжки Це алфавіт для економіки. і чомусь на тому сайті використовують цифри які моїм еквівалентні.
Ти дурень?
Я що дав окремо про 5% про кожну другу гривню чи все ж таки ці цифри були зв'язані з Шольцем та його кожна друга гривня на оборону? Ні. Друге.
І от вже тоді, якщо комусь схочеться тонкощів -- як так? Чому це кожна друга? -- то і пішло б уточнення --- що фінансування оборону в Німеччині відбувається з федерального бюджету, який складає лише 480 млрд. євро.
Але ти, осел, вискочив зі своїми співами... Ну і отримав оті уточнення, факти, що ШОЛЬЦ, журналіст не помилилися, коли вказували про оту кожне друге євро з бюджету. Тобто і я. Коли розмістив оту їх цитату.
А ти складаєш єралашика, де вихоплюєш шматки і сунеш їх, як тобі заманеться. Щоб лайна в мій бік накинути. Тобто знов оті самі твої примітивні демагогічні прийоми, маніпуляції.
Оце вся картина. А не твій єралашик. Тому давай відсилай отой ящик на "Повернись живим". Або обтікай вкотре...
budivelnik написав:1 Я не хочу обговорювати виключення з правил Правило -давати всім 2 Виключення з правил -мають якісь свої підстави , от наприклад врегулювали питання для тих хто ЗАГИНУВ у війні але не був офіційно службовцем ЗСУ - зараз для них діє правило 2 млн ( раніше було нуль) 3 Мене б більше влаштувало щоб ВСІ залишились живими( що з економічного плану-бо 15 млн будуть платити ті хто залишився, що по людськи ), але ж це не від мене залежить
дасте посилання на закон де таке правило прописане давати всім 15 лямів?
У нас гарний закон тим, що як дишло, як повернув, так і вийшло.
З простого і свіжого. Дружині пенсійний фонд відмовив у пенсії по інвалідності при наявності достатнього стажу. Просто так. Там не треба тіла, і показів свідків, не місця загибелі, не рапорту командира, не наказу. Треба стаж і рішення МСЕК. І все є. Стаж не заперечується, рішення МСЕК теж. А пенсії нема. Це про срані 2000 грн на місяць мова. А що ж говорити про 15 млн?
І 30 днів на оскарження. А якщо не оскаржив, то гуд бай бейбі. Я так розумію, є неписана інструкція, при кожній можливості відмовляти. З підставами або без. Хтось не оскаржить, і все гуд. Зароблені для бюджету гроші. На багато років. І на 15 млн, навіть разово, можна набагато більше зекономити.
tester7336 написав:прочитав. цитую. " у зв'язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану" так де тут всі?
А я десь писав що з моменту створення світу? 15 млн це військовим під час війни а ти що хотів?
ти свої фантазії мені не приписуй. в цитаті чітко написано що в період дії воєнного стану. так по суті відповідь буде чи тільки виляти вмієш?