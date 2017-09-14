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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12357123581235912360>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:26

flyman

обмеження за обмеженнями з часів чумки добряче підзалюбило


Що заважає танцюристу - то допомагає співаку.
Хто хотів, той всюди їздив-літав. Я взимку 2020-2021 був в ібіпті, влітку 21 в Албанії.
Але ж ясно що винувата «чумка» , а не «130 дол на місяць». :P
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Faceless
Прохання.
Переправте Будівельнику оте моє повідомлення вище в особисті.
Про його ящик кон'яку.
Щоб не зіскочив, не помітивши в купі повідомлень сьогодні в гілці.
Нехай задонатить в "Повернись живим".

Я не маю бажання мати хоч якийсь зв'язок з цим суб'єктом.
Дурню - тебе кока-кола.
В світі немає жодної країни в якої Бюджет менший ніж 35-45% від ВВП
Це ЕКОНОМІЧНА АКСІОМА
а те що ти вмієш читати статті не розуміючи що прочитав- так тому ти й економічний невіглас.

Бюджет, це то що зібрано податками, плюс що позичено (надруковано).
Якщо в ЄС оподаткування в межах 35...45% доходів, то і бюджет десь так +- від ВВП.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:30

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:дасте посилання на закон де таке правило прописане давати всім 15 лямів?
Наказ МОУ № 45 від 25.01.2023 р.
https://ips.ligazakon.net/document/RE39232?an=37
Вивчай


прочитав. цитую.
" у зв'язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану"
так де тут всі?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:32

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:В світі немає жодної країни в якої Бюджет менший ніж 35-45% від ВВП
Це ЕКОНОМІЧНА АКСІОМА
Україну за 2021 рік порахуєш?
А що ти хочеш рахувавти?
Сайт мінфіну там є все
рік ___ млн грн ВВП Доходи Бюджету ____ % до ВВП
2008 _______948056 _________ 231686 ____ 24,44
2009 _______913345 _________ 209700 ____ 22,96
2010 _______1082569 _________ 240615 ____ 22,23
2011 _______1316600 _________ 314617 ____ 23,90
2012 _______1408889 _________ 346054 ____ 24,56
2013 _______1454931 _________ 339180 ____ 23,31
2014 _______1566728 _________ 357084 ____ 22,79
2015 _______1979458 _________ 534695 ____ 27,01
2016 _______2383182 _________ 616275 ____ 25,86
2017 _______2982920 _________ 793265 ____ 26,59
2018 _______3558706 _________ 928108 ____ 26,08
2019 _______3974564 _________ 998279 ____ 25,12
2020 _______4194102 _________ 1076017 ____ 25,66
2021 _______5459574 _________ 1296853 ____ 23,75
2022 _______5191028 _________ 1787396 ____ 34,43
2023 _______6537825 _________ 2671998 ____ 40,87
Додай сюди ще 400 млрд доходів Пенсійного і отримаєш від 30%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:36

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:В світі немає жодної країни в якої Бюджет менший ніж 35-45% від ВВП
Це ЕКОНОМІЧНА АКСІОМА
Україну за 2021 рік порахуєш?
А що ти хочеш рахувавти?
Сайт мінфіну там є все
рік ___ млн грн ВВП Доходи Бюджету ____ % до ВВП
2008 ____________ 948056 _________ 231686 ____ 24,44
2009 ____________ 913345 _________ 209700 ____ 22,96
2010 ____________ 1082569 _________ 240615 ____ 22,23
2011 ____________ 1316600 _________ 314617 ____ 23,90
2012 ____________ 1408889 _________ 346054 ____ 24,56
2013 ____________ 1454931 _________ 339180 ____ 23,31
2014 ____________ 1566728 _________ 357084 ____ 22,79
2015 ____________ 1979458 _________ 534695 ____ 27,01
2016 ____________ 2383182 _________ 616275 ____ 25,86
2017 ____________ 2982920 _________ 793265 ____ 26,59
2018 ____________ 3558706 _________ 928108 ____ 26,08
2019 ____________ 3974564 _________ 998279 ____ 25,12
2020 ____________ 4194102 _________ 1076017 ____ 25,66
2021 ____________ 5459574 _________ 1296853 ____ 23,75
2022 ____________ 5191028 _________ 1787396 ____ 34,43
2023 ____________ 6537825 _________ 2671998 ____ 40,87


так де твоя - аксіома? :mrgreen:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:37

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  tester7336 написав:дасте посилання на закон де таке правило прописане давати всім 15 лямів?
Наказ МОУ № 45 від 25.01.2023 р.
https://ips.ligazakon.net/document/RE39232?an=37
Вивчай
прочитав. цитую.
" у зв'язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану"
так де тут всі?
А я десь писав що з моменту створення світу?
15 млн це військовим під час війни
а ти що хотів?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом було -- частина федеральногт бюджету, власне з якого відбувається і фінансування оборони.
А знайди но в мене чи в тебе слово Федеральний..
Не знайшов - то може підеш лісом
чи за чужий рахунок хотів ящиком коньяку пропіаритись - а виявилось навіть кока-колу виставити не в стані

Пояснюю тобі ще раз
Ти здурі писав що розумієш економіку, а мене звинувачував в мілкому бізнесі.
Тепер поясни
А яким чином мілкий ларьочник навскидку сказав що твій допис про Бюджет Держави-це лайно
а ти навіть після того як тобі це пояснили і навіть табличку я для тебе примітива перевів з ОФІЦІЙНОГО сайту де описані еврофінанси ЄС

Ще раз для тебе
Так як в армії марширують в ногу
Так і будь-хто хто розбирається в економіці - знає що Бюджет Держави це мінімум 30% від ВВП і чим розвинутіша держава тим більший відсоток перерозподіляється
Це ази економіки, це потрібно було вивчити ДО ТОГО коли починаєш читати економічні книжки
Це алфавіт для економіки.
і чомусь на тому сайті використовують цифри які моїм еквівалентні.

Ти дурень?

Я що дав окремо про 5% про кожну другу гривню чи все ж таки ці цифри були зв'язані з Шольцем та його кожна друга гривня на оборону?
Ні.
Друге.

І от вже тоді, якщо комусь схочеться тонкощів -- як так? Чому це кожна друга? -- то і пішло б уточнення --- що фінансування оборону в Німеччині відбувається з федерального бюджету, який складає лише 480 млрд. євро.

Але ти, осел, вискочив зі своїми співами...
Ну і отримав оті уточнення, факти, що ШОЛЬЦ, журналіст не помилилися, коли вказували про оту кожне друге євро з бюджету.
Тобто і я.
Коли розмістив оту їх цитату.

А ти складаєш єралашика, де вихоплюєш шматки і сунеш їх, як тобі заманеться.
Щоб лайна в мій бік накинути.
Тобто знов оті самі твої примітивні демагогічні прийоми, маніпуляції.

Оце вся картина. А не твій єралашик.
Тому давай відсилай отой ящик на "Повернись живим".
Або обтікай вкотре...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:так де твоя - аксіома?
Додай ще Пенсійний Фонд - і отримаєш аксіому.
ПС
не нервуйся, бо луснеш від злості на себе що був прогульщиком і не вивчив в школі елементарні речі
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:43

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:1 Я не хочу обговорювати виключення з правил
Правило -давати всім
2 Виключення з правил -мають якісь свої підстави , от наприклад врегулювали питання для тих хто ЗАГИНУВ у війні але не був офіційно службовцем ЗСУ - зараз для них діє правило 2 млн ( раніше було нуль)
3 Мене б більше влаштувало щоб ВСІ залишились живими( що з економічного плану-бо 15 млн будуть платити ті хто залишився, що по людськи ), але ж це не від мене залежить


дасте посилання на закон де таке правило прописане давати всім 15 лямів?
Наказ МОУ № 45 від 25.01.2023 р.
https://ips.ligazakon.net/document/RE39232?an=37
Вивчай


У нас гарний закон тим, що як дишло, як повернув, так і вийшло.

З простого і свіжого. Дружині пенсійний фонд відмовив у пенсії по інвалідності при наявності достатнього стажу. Просто так. Там не треба тіла, і показів свідків, не місця загибелі, не рапорту командира, не наказу. Треба стаж і рішення МСЕК. І все є. Стаж не заперечується, рішення МСЕК теж. А пенсії нема. Це про срані 2000 грн на місяць мова. А що ж говорити про 15 млн?

І 30 днів на оскарження. А якщо не оскаржив, то гуд бай бейбі. Я так розумію, є неписана інструкція, при кожній можливості відмовляти. З підставами або без. Хтось не оскаржить, і все гуд. Зароблені для бюджету гроші. На багато років. І на 15 млн, навіть разово, можна набагато більше зекономити.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:44

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:прочитав. цитую.
" у зв'язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану"
так де тут всі?
А я десь писав що з моменту створення світу?
15 млн це військовим під час війни
а ти що хотів?


ти свої фантазії мені не приписуй. в цитаті чітко написано що в період дії воєнного стану.
так по суті відповідь буде чи тільки виляти вмієш?
tester7336
 
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